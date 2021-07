Les 10 meilleures lignes de Yelena Belova, parce que Florence Pugh était la meilleure partie de Black Widow

“Vous pouvez mettre tellement de choses là-dedans qu’ils ne le sauraient même pas.”

De toutes choses, je ne me serais jamais attendu à rire aux éclats d’un coup de gueule de poche pendant Black Widow, mais nous y sommes ! Au cours d’une scène où Natasha et Yelena sont ensemble dans une voiture, Yelena parle de son gilet avec des poches et de sa fierté à l’idée que ce soit la première chose qu’elle s’est achetée. Au début, Natasha ne pense pas beaucoup à son achat, mais au fur et à mesure de la conversation, elle en vient à la déclaration de mode et Yelena est très excitée à ce sujet.