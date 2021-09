Les 10 meilleures offres Amazon : Kindle, Fire TV Stick, Ring et tablettes en vente aujourd’hui

Nous rassemblons les 10 meilleures offres d’aujourd’hui de la vente épique d’appareils d’Amazon, qui comprend des prix record sur les tablettes Fire, la liseuse Kindle, Fire TV Stick, Ring Doorbell, Echo Show, et plus encore.

Certaines offres mises en évidence de la vente Amazon incluent la liseuse Kindle en vente pour un prix record de seulement 59,99 $ (au lieu de 89,99 $), une remise de 10 $ sur la clé 4K Fire TV la plus vendue et l’Echo Show 5 réduit à un prix le plus bas de tous les temps de 44,99 $ (au lieu de 89,99 $).

Si vous recherchez des offres sur les tablettes, vous pouvez acheter la toute nouvelle tablette Fire HD 10 en vente pour un prix record de 99 $ (au lieu de 149,99 $) et une remise de 40 $ sur la tablette Fire 7 Kids Pro.

Découvrez ci-dessous les meilleures offres d’appareils Amazon et gardez à l’esprit qu’il s’agit d’offres à durée limitée et que vous ne verrez peut-être pas des prix record comme celui-ci avant le prochain événement Black Friday.

Les 10 meilleures offres Amazon

Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa : $49.99 39,99 $ sur Amazon

Économisez 10 $ – Diffusez également votre contenu préféré en résolution 4K avec HDR, avec le 4K Fire TV Stick qui est en vente pour seulement 39,99 $ lors de la vente d’appareils d’Amazon. C’est la meilleure offre que nous ayons vue cette année et seulement 15 $ de plus que le prix du Black Friday de l’année dernière.

Amazon Echo Show 5 (1re génération) : 89,99 $ 44,99 $ sur Amazon

Économisez 35 $ – La dernière vente d’Amazon a l’Echo Show 5 à un nouveau prix record de 44,99 $. L’écran intelligent compact fonctionne avec Amazon Alexa pour que vous puissiez écouter de la musique, passer des appels, régler des alarmes et plus complètement en mode mains libres.

Kindle d’Amazon: 89,99 $ 59,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – Pour une durée limitée, vous pouvez acheter le Kindle d’Amazon le plus vendu pour seulement 59,99 $. C’est une remise de 30 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu pour la liseuse électronique portable, qui contient 8 Go de stockage et dispose d’un écran sans éblouissement de 167 ppi.

Kindle Paperwhite: 129,99 $ 84,99 $ sur Amazon

Économisez 45 $ – Les offres d’appareils d’Amazon ont le Kindle Paperwhite en vente pour 84,99 $. C’est une remise massive de 45 $ et seulement 15 $ de plus que le prix le plus bas de tous les temps. La liseuse étanche est dotée d’un écran anti-éblouissant de six pouces et fournit une seule charge de batterie qui dure des semaines.

Tablette Fire 7 Kids Pro : 99,99 $ 59,99 $ sur Amazon

Économisez 40 $ – À 7 pouces, la tablette Fire 7 Kids Pro est un excellent petit gadget à avoir dans n’importe quel sac à dos ou boîte à gants de voiture – il se trouve également que c’est le moins cher des appareils Amazon adaptés aux enfants. Assez puissant pour couvrir toutes les bases, le Fire 7 Kids Pro est livré avec un abonnement gratuit d’un an à Amazon Kids+ ainsi qu’un étui de protection. L’offre Amazon d’aujourd’hui se trouve être la moins chère à ce jour.

Tablette Amazon Fire HD 8 (2020) : 89,99 $ 59,99 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – L’Amazon Fire HD 8 ne coûte que 5 $ de plus que le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. Ce plus bas record était bien sûr celui du Black Friday de l’année dernière, ce qui en fait l’une des meilleures offres de cette année (jusqu’à présent). Avec un écran entièrement HD de 8 pouces, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage entièrement extensible, la Fire HD 8 est une jolie petite tablette bon marché qui maîtrise vraiment les bases.

Tablette Amazon Fire HD 10 (2021) : 149,99 $ 99,99 $ sur Amazon

Économisez 50 $ – La vente Amazon d’aujourd’hui propose la toute nouvelle tablette Fire HD 10 à un prix record de 99,99 $. La tablette de 10 pouces contient un puissant processeur octa-core, fonctionne avec Amazon Alexa et offre une autonomie impressionnante de 12 heures. Il s’agit de la première remise que nous avons vue pour la tablette 2021, et nous ne verrons probablement pas un tel accord avant la prochaine vente du Black Friday.Voir l’offre

Caméra de sécurité Ring Stick Up Cam Battery HD : 99,99 $ 79,99 $ sur Amazon

Économisez 20 $ – Les offres d’appareils d’Amazon incluent la toute nouvelle Ring Stick Up Cam en vente au prix de 79,99 $. C’est une remise de 20 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu pour la caméra de sécurité compatible Alexa. La caméra de sécurité HD dispose d’un son bidirectionnel et peut facilement être montée à l’intérieur ou à l’extérieur.

Ring Video Doorbell Pro (Certifié Reconditionné) : 139,99 $ 99,99 $ sur Amazon

Économisez 40 $ – Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir une Ring Video Doorbell Pro certifiée et reconditionnée en vente pour seulement 99,99 $ – 70 $ de moins qu’une toute nouvelle Ring Pro. La sonnette intelligente dispose d’une détection de mouvement avancée et fonctionne avec Amazon Alexa pour envoyer des alertes à vos appareils Echo.

Vous pouvez également vous attendre aux offres à venir lors de l’événement des offres Black Friday 2021.