Les 10 meilleures vidéos réalisées par des Vénézuéliens en 2016

Et pourquoi dis-je non si oui. Ce fut une année complexe pour ne pas entrer dans les détails, mais chargée de perles en cours de route. Perles audiovisuelles et inattendues.

Voici une compilation de 10 vidéos incontournables de 2016, sans ordre de pertinence, réalisées par des Vénézuéliens à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières. Une combinaison, à la discrétion de ce serviteur, d’idées simples, de propositions sincères et de performances qui soutiennent l’arrière-plan et pas seulement la forme … ni les applaudissements pour l’effort.

Bravo et bonne année!

« Haut » – Rawayana feat. Apache

Réalisateur: José Corredor

Capturant l’esprit d’une ville balnéaire vénézuélienne, sans maquillage excessif mais sans réalités excessives, cette vidéo réalise ce qu’elle doit accomplir: vous connecter avec un univers familial, avec des contentements simples mais avec des images captivantes de la ville de Coche et de la péninsule de Paraguaná. Le tout agrémenté des bonnes vibrations des Rawayanos, des Apache et des habitants de la ville d’El Bichar.

La vidéo de High coïncide avec la sortie de l’un des albums les plus célèbres de l’année: Trippy Caribbean.

Alors »monte et oublie le laid … eo»

«Milki» – Akhapella

Adresse: Erick Zamalloa et Kevin Zambrano

L’un des défis du rap au Venezuela, comme celui de tout genre, est de générer sa propre esthétique qui réponde à nos particularités et à nos codes, malgré l’héritage de mille choses du Nord. Akhapella a frappé dans le mille en termes d’identité dans ses vidéos et avec « Milki » il s’est surpassé. Du pot en plastique pour le sancocho à l’image prophétique des 100 billets qui brûlent sur le bûcher, cette vidéo est un joyau absolu et comme dirait le mème: «direct dans la patrie».

Mai 2017 vous attraper et vous avouer et avoir la moitié du débit d’Akhapella dans un toit ouvrant.

« À la fin des temps » – Ulysse Hadjis

Adresse: Miguel Salguero

Un autre petit trésor du réalisateur Miguel Salguero. L’un était le tourisme interne national de M. le président* et maintenant « À la fin des temps » de l’album Pavimento d’Ulises Hadjis. Une promenade à travers des images VHS qui auraient pu faire partie de l’imaginaire de nos familles; de meilleurs moments … désolé: différent.

Critères approfondis pour la sélection des moments et identification parfaite des métaphores qui accompagnent la chanson. C’est pourquoi cette superbe vidéo est l’une des meilleures de l’année.

*voyez-le ici parce que ça vaut le coup:

« Plus heureux » – Laura Guevara

Adresse: Pedro Mercado

Si nous qui cherchons à raconter des histoires avec des images au Venezuela devons comprendre quelque chose, c’est que le paysage ne suffit pas. Nous devons aller au-delà du désert, de la jungle, de la neige et du volcan. Car sinon nous ne sommes plus qu’un coin, un mythe. Avec toute la fraîcheur qui caractérise le projet de Laura Guevara, Pedro Mercado a réussi à capturer au milieu de la beauté qui nous est donnée chaque jour, une histoire parfaitement racontée, proche et attachante. Très comme Laura elle-même.

« On se voit maintenant » – Gustavo Casas

Adresse: Adolfo Bueno

Ce fut une année formidable pour Adolfo Bueno et pour nous d’avoir rencontré son travail. De Barcelone, en Espagne et avec le soutien du producteur Grilled Cheese Studio, Adolfo a créé des morceaux incroyables pour des chansons comme « Hormiga » et « AC5 » de Recordatorio, une merveille en stop motion. Avec la vidéo de «Verte ya», le premier single de l’EP de Gustavo Casas Amarillo, la cerise est sur le gâteau, devenant l’une des vidéos les plus intéressantes de l’année, méritant une nomination aux Grammys latins dans la catégorie Meilleure vidéo Version courte musicale .

« Famille, faune et coexistence » – Luis Iran

Adresse: Lucas Reyes Ardila, Jelena Ardila et Luis Iran Reyes

Cette année, Luis Iran nous a confirmé être un enseignant qui regarde vers l’intérieur et trouve des merveilles dans les choses de tous les jours. Un observateur, qui trouve autant d’inspiration dans sa chaise et dans sa cuisine que dans son fils et sa femme. Dans cette merveille de la vidéo, on est témoin de cette source inépuisable, de la dynamique réelle qui la caractérise avec la participation de la belle Jelena et le rôle principal du grand Lucas. Honnêteté pure au milieu du tourbillon des ombres. Et ces jours-ci, c’est apprécié.

« Pantomime » – R Jota

Adresse: Freddy Mendez

Je veux dire ce qui nous arrive. Pour qu’un appareil photo capture pour les autres ce que la télévision a cessé de capturer il y a longtemps. Ce que vous voulez et à quel point c’est difficile.

Dans la vidéo Pantomime, l’histoire transcende le voyeurisme de celui qui regarde de l’intérieur de la voiture les lunettes levées. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela, nous faisons tous partie de notre propre séparation, mais comment la vraie approche nous affecte, de celui qui veut montrer la réalité et ne pas en faire la publicité. Un voyage en bus à travers l’une des années les plus maudites de notre histoire.

« Arme envoûtante » – Vélo sexy

adresse: Nico Manzano

Un Vénézuélien et un Géorgien entrent dans un bar. C’est ainsi qu’est né Sexy Bicycle en 2011, un projet dans lequel convergent la géorgienne Nika Kvratskhelia et le vénézuélien Nico Manzano. Après avoir sorti son premier EP The River, Nico quitte le projet pour rejoindre Nika en 2016, cette fois en tant que réalisateur de la vidéo de Mesmerizing Gun. On y voyage au fond de ce qui semble être une gêne dans une oreille pour finir par danser du changa tukki (les panas qui dansent sont ceux de l’Abstractor Crew) avec des cafards géants. Ne convient pas aux phobies.

« Avenue des Champs Elysées » – Carlos Angola

adresse: Carlos Angola

Carlos Angola a été plus discipliné qu’aucun de nous et s’est consacré à réaliser un clip vidéo tous les 22 de chaque mois en 2016. Tâche ardue et courageuse, cependant, comme ici nous ne sommes pas préoccupés par la quantité mais par la qualité, nous ne serons pas distraits. « Avenue des Champs Elysées » est probablement la vidéo la plus simple jamais sortie et parvient à faire cette liste précisément pour cette raison: une bonne idée simplement exécutée, un chemin parcouru sans prétentions ni clichés avec un appareil qui fonctionne.

«Voyage pal sol» – Rétroviseur

Direction / Script: Pedro Monteverde et Arturo Perez

Savoureux de se retrouver avec une bonne vidéo animée avec une histoire amusante derrière elle. Très branché Rick & Morty, le clip de «Viaje pal sol» a tous les éléments d’un voyage amusant et adolescent dans la tête d’un vieil homme voulant voler avant de brûler.