Les 10 meilleures voitures à essence que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 15 000 euros | Moteur

L’incertitude sur le marché est là, bien sûr. Mais cela ne peut pas du tout vous décourager quand il s’agit d’obtenir l’une des nouvelles voitures sur le marché (oui, toutes avec un label DGT). De plus, si les véhicules électriques sont présentés comme la grande solution à tous les maux, les voitures thermiques ont encore un long chemin à parcourir … même si ce n’est que par leur prix! Et sinon, voir une sélection possible de les 10 meilleures voitures à essence à acheter pour moins de 15000 euros.

Comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas les seuls à répondre à ces caractéristiques, et certains sont peut-être sur le point de dépasser un peu la limite budgétaire que nous avons fixée, en fonction du mois, des offres spécifiques, des extras que vous veulent … Mais nous pensons que la référence est bonne, car l’électrification et d’autres problèmes ont rendu les prix de nombreux modèles qui sont annoncés comme étant particulièrement «Eco» plus chers. Sans parler de ceux qui ont les corps les plus en vogue (qui sont toujours plus chers).

Donc, avec ce post, nous voulons aussi montrer que 15000 euros peuvent donner beaucoup d’eux-mêmes et même offrir le possibilité de choisir plusieurs corps (grâce à la façon dont de nombreuses plates-formes actuelles sont “ extensibles ”) qui vont au-delà des voitures traditionnelles avec des formes, des dimensions et des caractéristiques – et des limites! – typiques des voitures traditionnelles. urbain et utilitaire. Mais surtout, cela est dû aux offres que nous avons trouvées, même si le prix de base est parfois juste en dessous de ce plafond.

1 Dacia Sandero

Par prix et possibilités, il devrait être l’un des candidats à la tête de vos pools, bien sûr. Et pour son coût, qui est l’un des les moins chers de tout cela et qui vient également d’arriver en tant que nouvelle génération du modèle à succès, avec des corps et des finitions différents, nous ouvrons cette liste avec lui.

La Dacia Sandero 2021, en tant qu’utilitaire 5 places, vous l’avez à partir de 10884 euros.

2 Dacia Duster

La marque plus économique du groupe Renault renouvelé montre également que se lancer dans l’engouement des SUV ne signifie pas dépenser beaucoup plus, même si les différences avec le Duster vont bien au-delà des formes. De plus, ce modèle a cessé d’être si basique il y a des années, ses finitions améliorées et la possibilité de le commander avec un vrai 4×4 il a également contribué à sa bonne acceptation.

Le Dacia Duster actuel, avec 5 sièges vous l’avez en essence à partir de 14574 euros.

3 Fiat Panda

Autre SUV authentique, du segment des crossover, pratique, réussi et vraiment capable même dans les zones les plus difficiles avec sa traction 4×4 (si vous le demandez comme ça) est le Panda ignifuge. Sa carrière partage de nombreux points communs également avec lui Fiat 500, en ce que tous deux ont dû mettre les “ batteries ” (et jamais mieux dit) avec des microhybridisations afin que, comme les autres membres de leur segment, ils contribuent à la réduction prévue des émissions (sans avoir trop d’impact sur les prix finaux) imposée par des entités internationales comme l’Union européenne et qui hante les industriels et à juste titre.

Pour le moment, la Fiat Panda arbore également une bonne relation entre qualité, prix, possibilités et aller à la mode du SUV, avec un prix de vente conseillé qui démarre à 14 000 euros.

4 Fiat Tipo

Avez-vous besoin de plus d’espace? Vous recherchez une carrosserie semblable à une berline avec plus de coffre? Vous ne voulez pas que le coût monte en flèche? Ici, la lutte pour une carrosserie “ trois volumes ” en raison du budget que nous gérons tout le temps avait encore une fois comme ses “ épées ” principales Fiat et Dacia. Et pourtant, nous avons opté dans un premier temps pour l’alternative italienne, car elle est un peu au-dessus de la Dacia Logan en termes de moteurs à essence, de finitions et d’esthétique – plus comme une «vraie» berline. Ce bon marché ne doit pas manquer de style!

Mais avec des offres, la modeste et pas toujours reconnue comme il se doit la Fiat Tipo (berline), avec cinq places, quatre portes, si elle s’en va dans le prix (la famille, la Fiat Tipo Station Wagon encore plus), bien que la Fiat Tipo City Cross soit en vente, par exemple, pour 14 900 euros.

5 Skoda Scala

Lorsqu’elle nous a été présentée en République tchèque il y a trois ans, nous pensions presque que Skoda était enfin entrée dans le segment des compactes. Cependant, c’était un utilitaire “sans avoir besoin des airs de SUV” dont la plate-forme permettait l’habitabilité, les moteurs et la technologie typiques du segment C, sans aucun doute. Et en plus, c’était joli!

Avec 5 sièges spacieux et autant de portes pratiques, la Skoda Scala «grimpe» de nombreuses positions selon nos préférences. Attention cependant, car elle rentre de justesse dans notre sélection des 10 meilleures voitures à essence à acheter pour moins de 15 000 euros. Dans ce cas, une partie des 14 300 euros.

6 Renault Clio

Nous revenons aux véhicules utilitaires, qui sont en fait ceux qui se déplacent, comme le poisson dans l’eau, entre cette fourchette de prix que nous nous sommes donnée, et s’ils vous conviennent, ils ont le mérite de ne pas être un SUV ou un crossover, alors vous ne paierez pas de frais supplémentaires pour rejoindre cette tendance. De plus, en tenant compte du fait que tous les membres du segment B «ont grandi» au fil des ans par rapport à leurs prédécesseurs, ils ont de nombreux bulletins de vote pour se retrouver dans votre espace de stationnement. Pas?

Trois décennies plus tard Dès son lancement, le concept, l’agilité et les vertus de la dernière Renault Clio, avec 5 places et 5 portes, ne font plus de doute et son prix est le plus intéressant: sa 12 490 euros de partie

7 Peugeot 108

En parlant de rivaux, nous optons pour ceux de PSA (malgré le fait que les récents mouvements commerciaux nous obligent à revenir Groupe Stellantis, là où les Italiens de Fiat sont également maintenant). Le duo de Citroën C1 (à partir de 14700 euros) et la Peugeot 108 sont de bons candidats, mais on se retrouve avec le moins cher des deux, car on ne va pas trop loin.

La Peugeot 108, à partir de 14600 euros, sans offres. Avec eux, jetez un œil à la 208, qui est toujours plus automobile.

8 places Ibiza

De Stellantis à Groupe VW. La marque espagnole Seat célébrer 35 ans de l’un de ses modèles vedettes, à la naissance et à la carrière duquel il doit une partie de sa propre survie en tant que constructeur depuis le milieu des années 1980, quand il a dû se battre seul dans les années les plus difficiles, déjà sans Fiat et toujours sans VW.

La Seat Ibiza est également un peu à la limite, mais maintenant vous pouvez la trouver pour 11900, sur le site officiel, donc elle laisse encore de la place pour très bien l’équiper.

9 Toyota Aygo

Comme nous l’avons évoqué dans un autre article récent, il est curieux que la Toyota la plus chère (la GR Supra, qui dépasse les 50000 euros) et la moins chère de la gamme, l’Aygo (14 450 euros) ne sont pas exactement des hybrides -le grand pari du constructeur japonais-, mais de l’essence.

Cette seconde, la Toyota Aygo, vous l’avez avec un moteur thermique non électrifié et avec 72 CV, même s’il s’agit d’un moteur urbain.

10 Hyundai i30

Enfin, nous allons avec un autre exemple de ce qui peut se propager, ce n’est pas sur la liste, une voiture à essence pour moins de 15000 euros de budget. Et surtout, un vrai compact, sans nuances, très bien équipé et avec un label ECO pour avoir un moteur à essence mais avec une électrification de 48 volts.

La Hyundai i30 (MHEV) vous l’avez avec tous ces avantages et sur le site officiel à partir de 14 200 euros.

Cet article a été publié dans Autobild par Rodrigo Fersainz.