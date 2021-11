Les 10 meilleurs albums glam rock

Le glam rock était une réaction inévitable à l’une des périodes les plus austères de l’histoire du rock. En 1971, les auteurs-compositeurs-interprètes vêtus de denim terne ont proliféré, leur fantaisie triste et introspective symptomatique d’une dégringolade après les années 60 qui a saisi une génération.

Altamont, Manson, Vietnam et la disparition acrimonieuse des Beatles planaient sur les débats comme un nuage noir. Le chic hippie a cédé la place aux mauvaises herbes des veuves. Mais les souvenirs sont courts sur le marché de la pop et une toute nouvelle génération d’adolescents réclamait un nouveau type de coup de pied.

Glam était une tranche éphémère d’innocence typiquement anglaise – il procurait de l’excitation et un délicieux plaisir vide, et amusait les jeunes punks en attendant leur destin manifeste.

Il s’agissait plus de singles que d’albums – d’où l’étrange collection qui suit – et bien plus de pop jetable que de rock lourd (donc pas de loups déguisés en mouton comme Alice Cooper, Queen et Kiss ici). Mais cela ne le rend pas moins brillant.