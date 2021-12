Les 10 meilleurs articles CALIA de Carrie Underwood qui peuvent vous emmener de l’entraînement d’hiver au décontracté de Noël

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

En plus d’être une star country lauréate d’un Grammy, Carrie Underwood s’est également imposée comme ambassadrice de la marque lifestyle avec CALIA, sa ligne de vêtements d’entraînement pour Dick’s Sporting Goods. CALIA propose des vêtements mignons et confortables pour la femme active, offrant aux gens des options à la mode pour transpirer au gymnase ou se détendre à la maison. Avec Noël qui approche à grands pas, CALIA pourrait avoir exactement ce que vous cherchez pour compléter votre liste de courses des Fêtes (avec quelques petites choses pour vous aussi !).

Que vous vous prélassiez avec vos amis et votre famille pendant les vacances ou que vous planifiiez votre programme de remise en forme du Nouvel An, CALIA a les vêtements qu’il vous faut. Disponible chez Dick’s Sporting Goods, nous avons une liste organisée de ce que CALIA a à offrir. Continuez à faire défiler pour quelques idées de cadeaux gagnants.

(Photo : CALIA)

CALIA by Carrie Underwood Pull à encolure allongée Cloud pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Noël est synonyme de temps en famille, et parfois ces activités de vacances vous emmènent dans le froid. Si vous voulez rester au chaud sans mettre en péril votre style, ce pull est un gagnant. Le col montant et les manches ballon ajoutent de l’intérêt sans sacrifier le confort, et ce bientôt incontournable est disponible en cinq couleurs pour s’adapter à vos préférences.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 60,00 $



60,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

Chandail à capuchon CALIA par Carrie Underwood pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Le chandail à capuchon de CALIA est la combinaison la plus confortable imaginable, réunissant deux favoris de l’hiver en un seul vêtement. S’habiller pour la saison nécessite toujours des couches et ce pull s’adaptera parfaitement sous votre veste préférée. Disponible en trois couleurs, ce sweat à capuche deviendra votre nouveau neutre préféré.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 79,00 $



70,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

CALIA by Carrie Underwood Pantalon de jogging en tricot pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Que vous couriez dans le 5 km annuel de votre famille ou que vous profitiez d’un marathon de films de Noël, les pantalons de jogging sont le style de pantalon de choix. Ces pantalons de jogging CALIA sont disponibles en cinq couleurs de base, ils s’agenceront donc à tout dans votre garde-robe.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 69,00 $

69,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

CALIA by Carrie Underwood Leggings Foil Energize 7/8 pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Une nouvelle année est le moment idéal pour essayer de nouvelles activités pour vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme, et vous avez besoin de leggings à la hauteur de votre ambition. Avec trois options de couleurs, ces bas sportifs peuvent vous catapulter dans la nouvelle année et le nouveau vous.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 65,00 $

65,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

CALIA by Carrie Underwood Veste en tricot pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Les vacances sont un marathon, pas un sprint, et un bon moyen de garder votre énergie est de sortir courir occasionnellement. Cette veste ajustée zippée, disponible en trois couleurs, vous aidera à réguler votre température sans surchauffer pendant que vous courez après le high de votre coureur.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 65,00 $

65,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

CALIA by Carrie Underwood Haut de bikini long col montant pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Ce n’est pas parce que vous vous entraînez que vous ne pouvez pas avoir l’air mignon en même temps. Ce haut de bikini à col montant se décline en six motifs différents et est le complément parfait à vos cours de yoga de vacances.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 45,00 $

45,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

Gilet matelassé CALIA by Carrie Underwood pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Si vous cherchez à vous réchauffer tout en choisissant vos cadeaux de dernière minute, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce gilet matelassé. Le gilet matelassé est disponible en deux couleurs différentes et ferait le cadeau parfait pour sous le sapin (ou un cadeau de pré-vacances pour vous-même).

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 79,00 $

79,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

Chandail côtelé CALIA by Carrie Underwood pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Les mamans peuvent être difficiles à acheter, mais un cardigan confortable est toujours un gagnant. Disponible en noir et marron, ce pull deviendra facilement un incontournable de votre garde-robe hivernale.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 79,00 $

79,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

CALIA by Carrie Underwood Pull en molleton facile pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Les courses de dernière minute semblent toujours surgir pendant les vacances, vous avez donc besoin de cet article qui peut unifier votre look tout en maintenant un confort maximal. Ce pull est disponible en 4 couleurs, vous pouvez donc être prêt à tout dans un certain nombre de nuances.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 50,00 $

50,00 $ chez Dick’s Sporting Goods

CALIA by Carrie Underwood Combinaison cargo avec poche pour femmes

(Photo: Articles de sport de Dick)

Si vous en avez marre de votre jean et d’un sweat-shirt, CALIA propose de jolies options pour rehausser votre look. L’une d’entre elles est la combinaison à poche cargo, disponible en gris, olive et noir, et ajoute un look sur mesure à vos besoins décontractés sans trop compliquer la simplicité souhaitée.

Voir chez Dick’s Sporting Goods : 37,97 $ – 44,97 $

37,97 $ – 44,97 $ chez Dick’s Sporting Goods