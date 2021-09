Les 10 meilleurs attaquants de la saison NBA 2021/22

in

La saison 2021/22 du NBA Est en train de tomber. Les équipes ont déjà renforcé leurs effectifs respectifs pour atteindre l’objectif de devenir les nouveaux champions de la meilleure compétition mondiale de basket-ball, un titre actuellement détenu par les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Précisément, la franchise du Wisconsin recommence comme l’un des principaux candidats pour remporter le ring pour sa grande équipe, et pour avoir le meilleur attaquant de la NBA elle-même à Antetokounmpo, selon Hoopshype.

Le média américain a récemment publié un article dans lequel il fait connaître ses Top 10 des meilleurs attaquants de toute la NBA avant la saison 2021/22. Bien qu’il y ait peu de discussions dans le Top 3, la liste n’est pas passée inaperçue en raison de sa composition. Voici le classement :

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks. Anthony Davis – Lakers de Los Angeles. Zion Williamson – Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Julius Randle – New York Knicks. Domantas Sabonis – Indiana Pacers. John Collins – Hawks d’Atlanta. Tobias Harris – 76ers de Philadelphie. Draymond Green – Golden State Warriors. Pascal Siakam – Raptors de Toronto. Kristaps Porzingis – Dallas Mavericks.

La principale polémique vient de la position basse dans laquelle a été placé Pascal Siakam, derrière des joueurs comme Julius Randle et surtout John Collins. Les fans n’ont pas non plus regardé d’un bon œil la 8e position de Draymond Green sur la liste. D’un autre côté, Jayson Tatum aurait pu figurer sur cette liste mais n’a pas été considéré comme un « attaquant de puissance » par Hoopshype.