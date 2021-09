Les 10 meilleurs centres de la saison 2021/22 en NBA

Aujourd’hui, nous analysons dans Blogdebasket qui, selon nous, seront les meilleurs pivots de la saison 2021/22 en NBA. Nous sommes au moment de l’histoire où plus de triples sont faits et plus est jeté de l’extérieur. Malgré cela, deux centres ont joué le MVP la saison dernière (Embiid et Jokic). Jusqu’aux années 80, tous les grands dominants de la ligue étaient des pivots : Wilt Chamberlain, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar… Et plus tard ils ont aussi été décisifs : Shaquille O’neal, Hakeem Olajuwon, Moses Malone, David Robinson …

Certains noms que nous n’avons pas inclus dans cette liste mais qui pourraient sûrement être ou pourraient compléter une excellente saison sont Jarrett Allen, Myles Turner, Jusuf Nurkic

1. Nikola Jokic (Nuggets de Denver)

2020-21 : 26,2 points, 11 rebonds, 8,7 passes décisives, 56,7% FG, 40,7% 3FG

2. Joel Embiid (Philadelphie 76ers)

2020-21 : 29,8 points, 11 rebonds, 3,1 passes décisives, 51,4% FG, 37,6% 3FG

3. Bam Adebayo (Miami Heat)

2020-21 : 19,1 points, 9,1 rebonds, 5,3 passes décisives, 56,8% FG

4. Rudy Gobert (Utah Jazz)

2020-21 : 14,5 points, 13,5 rebonds, 1,3 passes décisives, 2,8 blocs, 67,6% FG

5. Villes de Karl Anthony (Minnesota Timberwolves)

2020-21 : 24,8 points, 10,8 rebonds, 4,5 passes décisives, 49,3% FG, 39,4% 3FG

6. Deandre Ayton (Phoenix Suns)

2020-21 : 15 points, 10,7 rebonds, 1,4 passes décisives, 62,5% FG

7. Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

2020-21 : 23,9 points, 11,3 rebonds, 3,7 passes décisives, 49% FG, 41,8% 3FG

8. Jonas Valanciunas (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

2020-21 : 17 points, 12,3 rebonds, 1,8 passes décisives, 58% FG, 36,5% 3FG

9. Clint Capela (Atlanta Hawks)

2020-21 : 15,5 points, 14,7 rebonds, 0,8 passes décisives, 2,1 blocs, 59,5% FG

10. Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

2020-21 : 11,8 points, 4,9 rebonds, 0,7 passes décisives, 48,8% FG, 34,9% 3FG