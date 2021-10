Les 10 meilleurs émulateurs Android pour PC | La technologie

Grâce à la magie de les émulateurs, on peut faire tourner des jeux et des programmes d’il y a 40 ans sur un PC, comme un ZX Spectrum, par exemple. Mais aussi des systèmes modernes, comme mobiles Android.

Un émulateur simule le matériel d’origine, mais en remplaçant ses fonctions par un logiciel. Donc, si l’émulateur est bien développé et émule à 100% la machine d’origine, il peut exécuter tous les jeux et applications sur cette machine.

Les Emulateurs Android pour PC vous permettent d’utiliser des applications et des jeux Android sur votre ordinateur. Si vous avez un moniteur ou un ordinateur portable avec un écran tactile, vous pouvez facilement simuler l’écran mobile. Sinon, le doigt est remplacé par la souris.

Garde en tête que quelques émulateurs fonctionnent avec les dernières versions d’Android. L’émulation est délicate et Android est continuellement mis à jour.

Le plus normal, c’est qu’ils accusent deux ou trois versions de retard, bien que certains acceptent les dernières versions d’Android, comme nous allons le voir.

Avant d’en installer un, il est important vérifiez quelles sont vos limites. Rares sont ceux qui émulent à 100 % toutes les fonctions d’un téléphone mobile, et certains peuvent ne pas accepter les jeux multijoueurs, ne peuvent pas télécharger d’applications depuis Google Play, ne fonctionnent pas avec certaines applications ou n’émulent pas l’appareil photo mobile, par exemple.

Pour les utiliser, il suffit de installez l’émulateur, sélectionnez la version Android que vous souhaitez émuler (la plupart en acceptent plusieurs), et utilisez-le comme s’il s’agissait d’un mobile.

Les meilleurs émulateurs Android pour PC en 2021

Émulateur Android Studio Android sur Windows 11 BlueStacks 5 MEmu Play 7 LDPlayer Genymotion NoxPlayer Bliss OS pour PC Android-x86 ARChon

Android Studio

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer qu’avec l’émulateur officiel Android pour PC, créé par Google.

En réalité Studio Google est un ensemble d’outils pour créer des applications pour Android, et l’émulateur n’est qu’un de plus, pour tester les applications que nous avons créées sans avoir à les télécharger sur le mobile.

Son principal avantage est que inclut la dernière version d’Android, et émule plus de choses que d’autres.

L’émulateur fournit presque toutes les fonctions d’un véritable appareil Android. Vous pouvez simuler des appels et des SMS entrants, spécifier l’emplacement de l’appareil, utiliser différentes vitesses de réseau, tester des capteurs de rotation et d’autres capteurs matériels, accéder à Google Play bien plus encore.

Comprend des paramètres prédéfinis pour divers téléphones et tablettes Android, Portez des appareils OS et Android TV.

Pour l’utiliser dans Android Studio, sélectionnez le composant Android Emulator dans l’onglet Outils SDK du gestionnaire de SDK.

Téléchargez Android Studio gratuitement

Émulateur Android sur Windows 11

Windows 11 exécutera les principales applications Android sur Windows. Tik Tok, Uber, Ring, et bien d’autres, en plus des jeux.

Bien qu’au moment de la rédaction de cet article, il soit encore en version bêta, son lancement n’est qu’une question de jours, nous avons donc décidé de l’inclure.

On ne sait pas dans quelle mesure c’est une émulation classique et combien d’applications seront prises en charge, mais Microsoft a promis qu’il y aurait « les applications Android les plus importantes ».

Après quelques semaines d’utilisation, nous vous donnons notre avis sur le Huawei MateBook D15 dans cette analyse dans laquelle nous passons en revue tous les aspects d’un ordinateur portable le plus équilibré qui veut se faufiler dans la maison comme équipement de bureau, d’études ou même comme ordinateur portable familial. .

Ils seront installés à partir du Windows Store et fonctionneront comme n’importe quelle autre application sur le système. C’est-à-dire que vous pouvez déplacer la fenêtre, l’ancrer, utiliser des raccourcis clavier, copier et coller à partir du presse-papiers, etc.

C’est sûr que ça devient la meilleure façon d’utiliser les applications Android sur PC.

Téléchargez Windows 11 maintenant

BlueStacks 5

Les émulateur android offrant de meilleures performances et plus de compatibilité est Bluestacks.

Il est axé sur l’exécution de jeux, mais toutes sortes d’applications fonctionnent également. Il est compatible avec plus de 2 millions d’applications.

En mai dernier, la version a été lancée BlueStacks 5, avec de nombreuses améliorations. Consomme 50% moins de RAM, moins de CPU, et vous pouvez télécharger des applications directement depuis le Google Play Store.

Il s’est aussi beaucoup amélioré fonction multi-fenêtres. Vous pouvez ouvrir plusieurs applications en même temps et les laisser s’exécuter en arrière-plan. Ceux que vous n’avez pas dans la fenêtre principale fonctionneront à un FPS inférieur (s’il s’agit d’un jeu) pour consommer moins de ressources.

Sans doute, l’un des meilleurs émulateurs Android pour PC, surtout si vous voulez jouer à des jeux mobiles sur l’écran de votre ordinateur.

La seule condition pour l’utiliser est que votre PC dispose d’au moins 4 Go de RAM.

Téléchargement gratuit de BlueStacks 5

MEmu jouer 7

MEmu présume être l’émulateur Android le plus rapide, en particulier lorsqu’il s’agit d’applications qui tirent parti des processeurs multicœurs ou qui ont des graphiques 3D.

MEmu Play 7 est compatible avec plus de 2 millions d’applications, et est optimisé pour utiliser le clavier et la souris au lieu de l’écran tactile.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Cela fonctionne aussi très bien sur mode multi-fenêtres, en ouvrant plusieurs applications Android en même temps. Vous pouvez même ouvrir plusieurs sessions différentes de la même application ou du même jeu.

D’un point de vue professionnel, il est utilisé par de nombreux développeurs pour tester leurs applications. Il offre une émulation de caméra, un écran tactile, un GPS, une boussole et d’autres fonctions.

Vous n’avez besoin que d’un PC avec un processeur dual-core et 2 Go de RAM.

Téléchargez MEmu Play 7 gratuitement

LDPlayer

Si vous aimez jouer jeux mobiles multijoueurs, tels que PUBG Mobile, Roblox, Minecraft, Call of Duty, etc., vous souhaitez essayer LDPCouche.

C’est un émulateur Android gratuit qui vous permet lancez des jeux avec plus de FPS et contrôlez-les avec le clavier et la souris. Vous avez donc un léger avantage sur ceux qui jouent sur mobile, même si l’émulation ajoute de la latence.

Il inclut également la possibilité d’ouvrir plusieurs applications en même temps et de faire d’autres choses pendant que dans un jeu, vous devez exploiter ou attendre que le temps passe.

Prend en charge plus d’un million d’applications, et est constamment mis à jour.

Téléchargez LDPlayer gratuitement

GenyMotion

Comme nous le voyons, la plupart des émulateurs Android pour PC se concentrent sur les jeux, car c’est ce que les gens demandent le plus.

Mais il y a aussi de très bons émulateurs axés sur le domaine professionnel, ou l’utilisation d’applications. C’est le cas de GenyMotion.

Ça marche en mode local ou cloud, bien que dans ce cas, vous devez payer pour le temps d’utilisation.

Si vous avez commencé à télétravailler ou à utiliser l’ordinateur pour vos travaux collégiaux ou universitaires, vous avez besoin d’une bonne souris. Ce sont les meilleures options.

Il est spécialisé dans le fait de permettre aux développeurs de tester leurs applications sur de vrais terminaux, c’est pourquoi émule plus de 3000 mobiles différents, afin que vous puissiez voir exactement comment cela fonctionnera et à quoi ressemblera l’application dans chacun d’eux.

Prend en charge les dernières versions d’Android, et toutes les fonctionnalités des téléphones portables : GPS, Réseaux, écran multi-touch, etc.

Téléchargez GenyMotion gratuitement

NoxPlayer

Nox a récemment été mis à jour vers la version Android 9Ainsi, vous pouvez exécuter les dernières applications et jeux sans aucun problème.

Comme tous les bons émulateurs Android, il se distingue par la bonne intégration du clavier et de la souris, et sa fonction multi-fenêtres, qui permet de lancer plusieurs fois le même jeu, avec des comptes différents.

A aussi une fonction macro pratique, qui est utilisé pour enregistrer les actions consécutives que nous effectuons dans un jeu ou une application, puis s’exécute automatiquement en quelques frappes.

Très utile pour cultiver ou répéter plusieurs fois la même action dans un jeu.

C’est un très bon émulateur, surtout pour jouer à des jeux mobiles multijoueurs.

Téléchargez NoxPlayer gratuitement

Bliss OS pour PC

Ici, nous avons une proposition complètement différente, mais qui remplit le même objectif : exécuter des applications Android sur PC.

Bliss OS pour PC Ce n’est pas un émulateur Android, mais un système d’exploitation open source basé sur Android, qui peut exécuter des applications Android.

Vous pouvez l’installer sur une partition ou sur une clé USB, et à partir du système, vous accédez au Google Play Store et téléchargez ce que vous voulez.

Téléchargement gratuit de Bliss OS pour PC

Android-x86

C’est un projet de reconversion la version open source d’Android, au code x86 utilisé par les PC.

Il est mis à jour tous les 2 ou 3 mois et actuellement ont réussi à émuler Android 8.1.

C’est un projet assez solide qui, bien que ce ne soit pas celui qui offre les meilleures performances, fonctionne assez bien, surtout si vous souhaitez utiliser des applications au lieu de jeux.

Ont prise en charge de la caméra, WiFi, émulation de batterie, clavier, etc.

Téléchargement gratuit Android-x86

ARchon

Ce logiciel vous permet exécuter des applications Android directement dans le navigateur Chrome.

Il fonctionne comme une extension qui crée un environnement dans Chrome pour exécuter des applications Android.

Bien sûr, vous ne pouvez pas télécharger les applications directement depuis Google Play. Vous devez installer son fichier APK, qui doit également être adapté à ARChon, à l’aide d’une application.

Le processus d’installation de l’extension dans Chrome est également un peu lourd, car il doit être effectué manuellement.

Il n’est pas très utile d’utiliser Android sur le PC de manière générique, mais cela peut être utile si vous le souhaitez exécuter une application mobile spécifique dans le navigateur, pour le confort, ou parce que vous en avez besoin pour travailler.

Téléchargez ARChon gratuitement