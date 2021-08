Les 10 meilleurs épisodes de Batman: The Animated Series, classés

3. “Perchance to dream”, épisode 30

J’aime tout ce qui concerne les rêves, alors vous savez que je suis un grand fan de cet épisode, où Bruce Wayne se réveille un jour pour découvrir que tout dans sa vie a changé. Il n’est plus Batman, ses parents sont vivants et il est fiancé à Catwoman. Cela semble parfait, non? Alors pourquoi Bruce Wayne est-il si troublé par tout cela ? C’est un épisode vraiment effrayant, et probablement le plus proche que la série ait jamais eu d’être comme The Twilight Zone.

Probablement l’un des épisodes les plus troublants, il y a une scène en particulier qui m’a toujours marqué, et elle concerne la lecture de livres dans les rêves. C’est tout ce que je vais en dire, mais cet épisode me donne des frissons.