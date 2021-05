Les 10 meilleurs épisodes de Castlevania, classés

2. «The Harvest», saison 3, épisode 9

Encore un avant-dernier épisode, celui-ci est le meilleur. Tout vient à un point critique avec les deux tueurs de vampires japonais, Taka et Suki, s’engagent dans un Ménage à trois avec Alucard. Mais c’est Castlevania, donc vous savez que les choses ne se passent pas bien.

Je vous en dirais plus sur cet épisode, mais c’est vraiment l’épisode le plus choquant et le plus angoissant de toute la série. D’un autre côté, nous voyons un portail littéral vers l’enfer s’ouvrir dans le couloir infini, avec Trevor, Sypha et Saint Germain à la réception. Et si cela ne suffit pas, nous découvrons également ce qui arrive à la «relation» entre Lenore et Hector, et voyons également Isaac faire des ravages. Encore une fois, pas une seconde perdue, c’est comme ça que j’aime ça.