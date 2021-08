Les 10 meilleurs épisodes de Grey’s Anatomy (jusqu’à présent), classés

Au cours de ses 17 saisons à ce jour, Grey’s Anatomy a offert aux téléspectateurs 383 épisodes. C’est beaucoup de drame – et beaucoup de traumatismes – pour nos chirurgiens bien-aimés. Les médecins du Seattle Grace devenu Grey-Sloan Memorial peuvent aller et venir, mais les fans fidèles de Grey’s Anatomy se sont manifestés lors d’accidents d’avion, de fusillades de masse, d’explosions et de toutes les maladies imaginables. Shonda Rhimes a créé une émission qui n’avait pas peur d’aborder les sujets les plus difficiles, notamment la santé mentale, l’avortement, le racisme, la violence armée, la toxicomanie et les abus, et nous avons cherché les meilleurs épisodes sur les 383 (jusqu’à présent).