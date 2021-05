Les 10 meilleurs épisodes de tueur de démons, classés

3. «Hinokami», épisode 19

Cet épisode fait partie de cet arc familial génial que j’ai mentionné plus tôt. Tanjiro se retrouve dans une forêt infestée d’araignées, et les tueurs de démons y agissent très drôle, s’attaquant les uns les autres et agissant presque comme des zombies. Quelque chose ne va pas, mais nous découvrons bientôt la cause de tout cela chez un personnage sans méfiance qui pense que la violence est le meilleur chemin vers l’amour. Tanjiro n’est évidemment pas d’accord, bien sûr.

Cet épisode me bouleverse. Tanjiro est à la porte de la mort et il doit vraiment creuser profondément pour traverser celui-ci. Nous avons un excellent flashback de son père, dansant dans la neige avec le feu, puis nous voyons le moment le plus explosif et le plus explosif de toute la première saison où Tanjiro donne tout ce qu’il a pour remporter sa victoire. C’est génial.