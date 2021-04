Les 10 meilleurs films à remporter le meilleur film aux Oscars

Parasite (2019)

Après avoir revu Parasite deux fois de plus depuis que je l’ai vu pour la première fois, je me sens un peu ridicule avec la liste que j’ai écrite des meilleurs gagnants du meilleur film des années 2010. Oui, j’ai une obsession malsaine pour Birdman, mais placer Parasite sous Argo est juste criminel.

Réalisé par Bong Joon-Ho, et le premier film étranger à remporter le prix du meilleur film (ainsi que la Palme d’or), Parasite ne ressemble à aucun gagnant du meilleur film avant lui, et de la meilleure façon possible. Mi-comédie, mi-tragédie (mais pas tragi-comédie), mi-thriller, Parasite ne rentre pas vraiment dans une catégorie spécifique, c’est pourquoi je ne l’aurais peut-être pas assez apprécié au début. Essentiellement, c’est l’histoire d’une famille pauvre qui se fraye un chemin en travaillant pour une famille riche. Mais, dans cette intrigue, il y a tout ce sous-texte sur la classe, ainsi qu’un sous-texte concernant les relations sud-coréennes et nord-coréennes. C’est un film knock-out, et il se trouve au sommet du tas avec le reste de ces films.