Les 10 meilleurs films de Noël sur Netflix

Noël n’arrive qu’une fois par an, comme le dit le vieil adage. En réalité, les gens pensent à la saison des vacances toute l’année. Cela inclut les personnes qui aiment les films de Noël, même s’il fait 105 degrés et qu’il fait beau dehors. Au cours des dernières années, les réseaux câblés et les principaux services de streaming, dont Netflix, nous ont inondés de films de Noël nouveaux et classiques à regarder.

Cela peut être une corvée de trouver ceux qui méritent d’être regardés. Pour vous éviter les tracas, nous avons fait quelques recherches et dressé une liste des 10 meilleurs films de Noël que vous pouvez actuellement diffuser sur Netflix.

Meilleurs films de Noël sur Netflix :

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste à mesure que de nouveaux films de Noël seront ajoutés et que les plus anciens quitteront Netflix.

Les Chroniques de Noël

L’un des plus grands films originaux de Netflix en 2018 était ce film de Noël, qui met en vedette Kurt Russell dans le rôle du Père Noël lui-même. Cependant, en raison des pitreries de quelques enfants, le Père Noël se retrouve bloqué à Chicago la veille de Noël, et il y a une course contre la montre pour le remettre avec son traîneau et ses rennes. S’il ne termine pas son cadeau annuel avant la fin de la veille de Noël, le monde perdra ce bel esprit de vacances.

La représentation du Père Noël par Russell comme un grand-père branché est parfaite pour lui, et le film lui-même est amusant à regarder avec votre famille et vos amis. Vous pouvez également regarder la suite, The Christmas Chronicles 2, sur Netflix dès maintenant.

Klaus

Ce film original Netflix de 2019 a été nominé pour le meilleur film d’animation de cette année aux Oscars. Ce film est essentiellement une histoire d’origine pour Santa Klaus. Un facteur qui vit dans l’extrême nord du monde rencontre Klaus, un humble fabricant de jouets. Ensemble, ils commencent à envoyer des jouets aux enfants locaux et bientôt Klaus commence à devenir le Père Noël que nous connaissons et aimons tous.

Un Noël très Murray

D’accord, nous étendons un peu les choses en mettant cela sur notre meilleure liste de films de Noël Netflix (elle ne dure que 56 minutes), mais c’est Bill qui fait flipper Murray dans son propre événement de Noël. Le spécial a Murray sur le point de lancer son événement télévisé de Noël en direct à New York, mais une tempête de neige peut empêcher ses invités d’y assister. Murray tente d’aller de l’avant avec la spéciale, avec des résultats mitigés. Il s’est joint à la chanson avec des invités comme Miley Cyrus, Chris Rock, George Clooney et bien d’autres.

Si vous recherchez un événement de vacances quelque peu étrange, celui-ci sur Netflix pourrait convenir.

Aimer fort

Ce nouveau film de vacances original de Netflix met en vedette Nina Dobrev qui tombe amoureuse à distance d’un gars qu’elle ne connaît que grâce à son application de rencontres. Lorsqu’elle décide d’aller le voir comme une surprise pour Noël, elle subit un choc énorme lorsque l’homme de ses rêves n’est pas celui qu’elle pensait qu’il était. Cependant, le gars pour qui elle est tombée, au moins physiquement, existe. Peut-elle l’amener à la remarquer, ou la personne qu’elle veut vraiment est-elle juste sous son application de rencontres ?

Le Père Noël est de retour

Voici un autre nouveau film de Noël, cette fois du Royaume-Uni. Quatre sœurs se réunissent dans leur maison ancestrale et commencent à se quereller comme d’habitude. Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque leur père perdu de vue décide de les rejoindre. Le film met en vedette Elizabeth Hurley, John Cleese et Kelsey Grammer.

Un garçon appelé Noël (24 novembre)

Ce prochain film Netflix de Noël 2021 est centré sur un jeune garçon qui quitte sa ville natale pour rechercher son père, qui lui-même cherchait les légendaires elfes des bois. Le garçon est aidé par un renne appelé Blitzen et une souris de compagnie, Nikolas. Le garçon pourra-t-il retrouver à la fois son père et de l’espoir pour son village ?

Noël blanc

Vous ne pouvez pas battre ce classique des fêtes de 1954. Bing Crosby et Danny Kaye incarnent deux anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale qui tentent d’aider leur ancien général à sauver son auberge pendant la période de Noël. Ce n’est pas vraiment une intrigue, mais vous regardez ce film pour les numéros musicaux, en particulier pour la chanson titre.

Les vacances

Voici un autre film de Noël qui est devenu un hit. Kate Winslet et Cameron Diaz échangent leurs maisons au-dessus de l’océan Atlantique pour les vacances. Cependant, les deux trouvent de nouveaux intérêts romantiques auprès de Jude Law et Jack Black. C’est un film parfait avec du vin et du pop-corn seul ou avec des amis.

Le commutateur de princesse

Ce film de Noël Netflix original de 2018 met en vedette Vanessa Hudgens dans le rôle de Stacy, une boulangère de Chicago (il y a encore Chicago) qui se rend dans le pays européen de Belgravia pour participer à un concours de pâtisserie de Noël. Cependant, elle rencontre son sosie, la duchesse Margaret Delacourt (également interprétée par Hudgens), qui veut découvrir ce que c’est que de vivre comme une personne normale avant d’épouser le prince de Belgravia. Oui, c’est à nouveau l’histoire du Prince et du Pauvre, alors que les deux femmes changent d’identité pour découvrir comment vit l’autre moitié. C’est le genre de film de Noël qui a toujours une fin heureuse, et c’est exactement ce que veulent certaines personnes.

Un prince de Noël

Notre dernière entrée dans notre meilleure liste de films de Noël Netflix est encore un autre film original. Lancé sur le service en 2017, A Christmas Prince met en vedette Rose McIver d’iZombie. Elle incarne une journaliste américaine chargée de couvrir une conférence de presse pour le prince d’Aldovie. Elle est alors confondue avec la nouvelle tutrice d’une jeune princesse du pays, et McIver profite de cette opportunité pour se rapprocher encore plus de la famille royale pour obtenir un gros scoop. Cependant, elle commence bientôt à avoir des sentiments amoureux pour le prince.

Nouveaux films de Noël Netflix pour 2021

2021 apporte beaucoup de nouveaux films de Noël Netflix originaux. Voici un aperçu de ce que vous pouvez diffuser d’autre en cette période des fêtes.

Un château pour Noël – Brooke Shields incarne une femme qui se rend en Écosse pour Noël. Elle s’installe dans un château et attire également l’attention de son propriétaire et duc, interprété par Cary Elwes (26 novembre).

Célibataire jusqu’au bout – Un homme convainc un ami de voyager avec lui dans sa famille pour les vacances et de se faire passer pour son petit ami. Les complications commencent à se produire peu de temps après. (3 décembre).

Un Noël californien : les lumières de la ville – Cette suite de A California Christmas de 2020 montre l’heureux couple à la fin de ce film qui s’effondre lorsqu’il doit retourner en ville (16 décembre).

Ce sont nos choix pour les meilleurs films de Noël Netflix actuellement disponibles sur le service ou le seront dans les prochaines semaines. Nous ajouterons plus d’options à la liste une fois qu’ils arriveront sur Netflix.

