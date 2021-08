Les 10 meilleurs jeunes joueurs de Liga

08/12/2021

Le à 08:48 CEST

LaLiga Santander a perdu de son attrait après le départ de deux de ses meilleurs joueurs de la dernière décennie : Sergio Ramos et surtout, Léo Messi. Les chants des sirènes de Paris ont convaincu les Rosario et les Camas de signer pour le PSG une fois qu’ils ne sont pas parvenus à un accord de renouvellement avec le Real Madrid et le FC Barcelone, respectivement.

Les deux marches sont l’occasion pour les plus jeunes du championnat : LaLiga a l’une des compétitions qui a le plus de jeunes talents avec quelques noms tels que Pedri, Ansu Fati, Joao Félix, Koundé, Isak, Ronald Araujo, Zubimendi, Odegaard, Kubo ou Yeremi Pino, qui sont 10 des footballeurs U23 avec le plus grand potentiel dans les années à venir.

D’autres noms comme Vinicius et Rodrygo (Real Madrid) pourraient également figurer dans le top 10 ; Sergiño Dest, Emerson, Eric Garcia, Riqui Puig ou Mingueza (FC Barcelone) ; Chukwueze (Villarreal); Berrenetxea (Société Royale); o Fran Beltrán (Celta de Vigo), entre autres.

Huit Catalans parmi les jeunes avec la valeur marchande la plus élevée

Le FC Barcelone, désormais privé de Leo Messi et en attente de pouvoir définir l’effectif pour la saison 2021/22, compte plusieurs jeunes joueurs parmi les meilleurs de moins de 23 ans de la Liga., selon Transfermarkt. Entre eux, Pedri (1er) et Ansu Fati (3e), les deux meilleurs : ils ont une valeur marchande de 80 et 60 millions d’euros, respectivement. Sergiño Dest (9e) avec une valeur de 30 M€ et Ronald Araujo (10e), avec 25 M€ figurent également dans le top 10..

Les autres joueurs du Barça qui complètent la liste sont : Emerson Royal (11€ / 25M€), Eric Garcia (14M€ / 20M€), Riqui Puig (15M€ / 18M€) et Òscar Mingueza (17M€ / 15M€). D’autres chiffres apparaissent également plus tard, comme ceux de Àlex Collado (35º) ou Iñaki Peña (43º), acteurs subsidiaires.