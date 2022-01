Les 10 meilleurs jeux de 2021 auxquels vous n’avez jamais joué – Caractéristique du lecteur

FIST : Forged In Shadow Torch – le meilleur jeu de lapin cyborg de 2021 (photo : TiGames)

Un lecteur répertorie certains des jeux les mieux conçus et les moins connus de 2021, des joyaux indépendants comme Toem aux titres plus importants tels que Scarlet Nexus.

Une autre année de jeux vidéo s’est écoulée et cela signifie qu’une horde de jeux dont vous n’avez peut-être pas entendu parler et que, par conséquent, sont passés sous le radar. Voici 10 grands joyaux cachés que vous devriez dénicher :

L’évasion artistique (XO/XSX/PC)

Flamboyant avec des couleurs vibrantes, alors que vous déchiquetez votre guitare électrique, The Artful Escape est l’évasion surréaliste à son maximum. Vous pouvez littéralement illuminer votre environnement grâce au pouvoir de la musique et elle fait un travail spectaculaire pour éveiller les sens. Si vous avez déjà eu envie de déambuler dans un paysage montagneux, enflammé par les aurores boréales et vos riffs déchiquetés, alors allez essayer ce joyau libérateur.

Route 96 (NS/PC)

Qu’est-ce que c’est ça? Une aventure narrative exclusive à Nintendo Switch ? Englué dans des intrigues politiques et des drames fous, Road 96 en vaut vraiment la peine si vous aspirez à des sensations fortes imprévisibles dans une curio Switch facile à manquer mais ô combien satisfaisante.

Dans l’esprit sain (XO/XSX/PS5/PC)

Un régal d’Halloween que vous avez probablement manqué, In Sound Mind est une horreur psychologique étrange que vous devriez oser traverser. Le simple fait de penser à arpenter les îlots des supermarchés en pleine nuit avec rien d’autre qu’une torche devrait vous envoyer des frissons de terreur dans la colonne vertébrale. Essayez celui-ci et vous pourriez vous retrouver fasciné par ses fantômes.

Nouveau Pokémon Snap (NS)

Oui, New Pokémon Snap est un jeu Nintendo Switch très en vue, vous vous demandez donc peut-être pourquoi il est inclus dans cette liste destinée aux joyaux cachés. Pourtant, à la réflexion, c’est un jeu qui a été rapidement oublié et pourtant c’est l’un des meilleurs de 2021. Si vous avez un penchant nostalgique pour le Pokémon Snap original, c’est une évidence, et c’est magnifique pour démarrer.

FIST : Torche forgée dans l’ombre (PS4/PS5/PC)

Alors que les joueurs tiennent Metroid Dread en l’air avec tous ses éloges critiques et ses légions de fidèles, une petite PlayStation 4 et 5 Metroidvania a tracé sa propre voie avec sa remarquable présentation dieselpunk et son gameplay satisfaisant de dénigrement des robots. FIST: Forged In Shadow Torch est l’un de ces jeux qui est tellement bon mais à peine tout le monde en parle – un peu comme Huntdown l’année dernière. Essayez celui-ci et vous ne serez pas déçu.

TOEM (NS/PS5/PC)

Le nouveau Pokémon Snap n’est pas la seule aventure photographique sortie cette année. Mais même si vous avez peut-être oublié que le jeu de Nintendo est même sorti en 2021, Toem a également semblé passer sans l’attention et la fanfare qu’il mérite. Toem est tellement sous le radar que si vous le saisissez dans Google, vous obtiendrez le temps à la place. Délicieusement accessible et de conception simple, la douceur de Toem s’épanouit à merveille. La musique est belle aussi.

Petits cauchemars 2 (XO/PS4/NS/XSX/PS5/PC)

Tout ce qu’une suite devrait être et plus encore, Little Nightmares 2 affine le premier jeu et est un exemple de suite bien faite. Non seulement Little Nightmares 2 est plus inquiétant et terrifiant, mais la course et l’escalade ont également été merveilleusement améliorées.

Hot Wheels Unleashed (XO/PS4/NS/XSX/PS5/PC)

Milestone est peut-être un développeur de jeux de course moins connu, mais cette entreprise italienne a livré un bouchonneur qui savoure notre nostalgie des ensembles de jouets Hot Wheels de l’époque. Conçu avec une vitesse immense et un esprit ludique, Hot Wheels Unleashed est un splendide jeu de course d’arcade – le genre qui semble être une race rare de nos jours.

JETT : La côte lointaine (PS4/PS5/PC)

Il est temps de se lancer dans le jeu le plus étrange de l’année. Avec sa propre langue et un accent sur l’exploration et l’expédition, JETT: The Far Shore vaut certainement le détour si ce qu’il propose vous intrigue.

Nexus écarlate (XO/PS4/XSX/PS5/PC)

Un jeu de rôle d’action avec un penchant technologique, Scarlet Nexus offre une alternative agréable à la corvée de jeux similaires et son combat stimulant fait beaucoup pour rendre votre investissement rentable si vous franchissez le pas.

Par le lecteur Anon

La fonctionnalité du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou de Metro.

Vous pouvez soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera publiée dans le prochain créneau de week-end approprié. Comme toujours, envoyez un e-mail à gamecentral@ukmetro.co.uk et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Revue du jeu vidéo Metro GameCentral de 2021 – retarder l’avenir



PLUS : Meilleurs jeux mobiles de 2021 sur iOS et Android – Mini Motorways to World Of Demons



PLUS : Metro GameCentral Top 20 des jeux vidéo de 2021 – de Metroid Dread à Halo Infinite

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();