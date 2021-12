Les 10 meilleurs jeux de Jeremy de 2021

2021 était une année, n’est-ce pas ? La pandémie cause toujours des perturbations inutiles malgré la disponibilité généralisée des vaccins. La pénurie de semi-conducteurs fouette l’économie. Les Noirs et les homosexuels meurent encore. C’était difficile de jouer à des jeux cette année, surtout quand je n’avais pas de PS5 ou de Xbox Series X/S jusqu’à il y a quelques semaines. Pourtant, j’ai réussi à me distraire avec plus de jeux que je ne le pensais réellement. Et même si je n’ai pas battu tout le monde ici, j’ai trouvé du réconfort dans certains, de la légèreté dans la plupart et du plaisir dans tous. Voici mes meilleurs jeux de 2021.

Boucle de la mort

Arkane Studios est le maître des sims immersifs à la première personne, et Deathloop en est la preuve. Une histoire psychologique passionnante sur les choix, le temps et les conséquences, Deathloop s’appuie sur l’excellence de Dishonored et monte le volume jusqu’à 11. C’est brutal, c’est rapide, mais c’est aussi un délice, d’autant plus que vous débloquez les différentes capacités et armes. De plus, il y a deux personnages jouables noirs ici, pas un, deux ! Considérez-moi comme vendu.

La porte de la mort

Titan Souls, le premier projet du développeur Acid Nerve, était un petit jeu de boss qui me semblait un peu incomplet lors de sa sortie en 2015. Mais j’étais intrigué par ce que faisait le studio, et Death’s Door est la prochaine étape logique. Un robot de donjon isométrique dans lequel vous contrôlez un corbeau qui récolte des âmes, Death’s Door est l’un de ces jeux qui mélange savamment sensation et humeur. Il comprend et exécute son objectif sans dépasser son accueil. Il a également un combat de boss de dope qui illustre son design de jeu élégant. Il n’est pas étonnant que la porte de la mort apparaisse sur la plupart des listes de fin d’année de Kotaku.

Académie du ballon chasseur

Un anime Shonen de bout en bout, Dodgeball Academia de Pocket Trap est probablement le plus amusant que j’ai eu avec un jeu vidéo toute l’année. C’est un petit RPG absurde et charmant sur Otto, un étudiant qui quitte son école boiteuse contre le souhait de ses parents pour rejoindre le collège de Dodgeball Academia, une sorte d’université pour les aspirants joueurs de ballon chasseur. Ce que vous obtenez est un dodgeball-em-up centré sur le sport, rempli de diverses boules de puissance (comme l’électricité et le homing), des mouvements spéciaux et des missions secondaires à accomplir. Tout cède la place à une histoire sur l’identité, la découverte de votre vrai moi et la confiance en vos amis. Très Naruto ou One Piece merde si nous sommes honnêtes, et j’adore ça !

Final Fantasy VII : Le premier soldat

Je ne vais pas mentir, je ne m’attendais pas à profiter autant que moi de Final Fantasy VII: The First Soldier d’Ateam, et c’est principalement à cause de la plate-forme sur laquelle il se trouve. Je veux dire, c’est un jeu mobile ! La principale méthode de saisie est l’écran tactile. Bien que vous ne puissiez pas être très précis dans ce jeu de tir de bataille royale à cause de cela, The First Soldier est toujours un bon moyen de tuer le temps, surtout si vous avez raté Fortnite sur iOS. Et parce qu’il s’agit d’un jeu Final Fantasy, vous pouvez vous attendre aux accessoires habituels : invocations, Gil, materia, costumes pour habiller votre soldat en personnages emblématiques de la série, et différents styles de jeu allant du guerrier brandissant l’épée au ninja utilisant des shurikens. Il y a même des Chocobo que vous pouvez personnaliser, alors qu’y a-t-il à ne pas aimer ?

Pokémon Unis

Je suis un grand fan des MOBA, ayant passé trois ou quatre bonnes années à jouer à Smite de Titan Forge Games lors de son lancement en 2015. Arena of Valor de TiMi Studio Group faisait également partie de ma rotation MOBA avant d’être éclipsé par le développeur Pokémon Unite. C’est devenu mon principal MOBA maintenant, à la fois en raison de la propriété intellectuelle et de l’accessibilité. Mais plus que cela, ce que Pokémon Unite a fait m’a aidé à retrouver de la joie dans les MOBA. Je peux être très compétitif. Je suis frustré quand je perds parce que les autres ne font pas leur poids, mais la diversité des personnages et des événements amusants de Pokémon Unite me pousse à voir au-delà de la concurrence, à profiter à la fois de l’esthétique et du gameplay sans me concentrer uniquement sur le score. C’est un bon répit par rapport aux MOBA à haute intensité suscités, même si Pokémon Unite peut devenir assez intense.

Nexus écarlate

C’est essentiellement un anime, le jeu vidéo. Développé par Bandai Namco Studios et Tose, Scarlet Nexus a piqué mon intérêt lorsqu’il a été révélé en mai 2020 et m’a époustouflé lorsque je l’ai terminé quelque temps après sa sortie le 25 juin. C’est un RPG d’action élégant, avec deux protagonistes dont les récits sont intimement liés, vous incitant à jouer deux fois au jeu pour voir l’histoire de leurs deux points de vue. C’est un voyage évocateur, émotionnel et exaltant avec des contrôles stricts et des pouvoirs encore plus stricts. C’est amusant, mais ce que j’aime le plus, ce sont les moments entre les personnages jouables Kasane Randall et Yuito Sumeragi, alors qu’ils finissent par comprendre leur lien les uns avec les autres et les événements qui se déroulent au cours des 25 heures du jeu. Scarlet Nexus est génial, et bien que cela ressemble à un jeu de contes, c’est plus que cela.

Ville de skate

Aucune de mes listes ne serait complète sans l’apparition du skateboard. Bien qu’il soit disponible via Apple Arcade depuis 2019, Agens Games et Skate City de Room8 Studio ont souri sur consoles et PC cette année sans grande fanfare. C’est compréhensible, car c’est assez discret. Mais tout le monde passe à côté de ce qui équivaut à une version lofi de Skate d’EA. Skate City, tout comme Skate, vous demande d’utiliser les manettes pour enchaîner les tricks, les grinds et les spins afin de relever des défis tout en accumulant des points. L’esthétique low-poly, associée à la musique chill-hop, crée une ambiance entière. Et c’est un jeu parfait pour remplir le temps. Honnêtement, je ne peux pas le lâcher.

Skul : le tueur de héros

Skul: The Hero Slayer de Neowiz Games est un adorable jeu de plateforme d’action roguelite. Mais honnêtement, ne vous laissez pas tromper par sa gentillesse : c’est un jeu dur à cuire ! Vous incarnez l’éponyme Skul, un petit guerrier squelette qui peut troquer sa tête contre celle d’une autre tête qui transforme alors tout son corps et lui confère différentes capacités. Il y a une faucheuse, un mage, un ninja, un loup-garou et bien d’autres à découvrir en jouant et en se faisant crier dans Skul: The Hero Slayer offre toujours une autre occasion de découvrir un nouveau style de jeu. C’est la meilleure partie : il n’y a pas deux courses identiques, et même s’il y a des similitudes entre les deux, que ce soit sous la forme de chemins familiers ou d’ennemis dans des endroits familiers, vous pouvez changer simplement de tête.

Contes de l’Ascension

Tout comme Scarlet Nexus, Tales of Arise de Bandai Namco Studios anime également le jeu vidéo. Ceux qui connaissent la formule Tales savent à quoi s’attendre dans ce RPG d’action, mais tout a été poussé jusqu’à 11. Les visuels sont absolument époustouflants. Le gameplay en temps réel est serré comme l’enfer. Les personnages sont fascinants et profonds. Mais ce qui me frappe vraiment, c’est l’histoire du jeu, qui est ce récit entrelacé sur la classe et la libération. Il contient tellement de viande sur ses os que même si certains peuvent sembler un peu secs, la plupart de ce que Tales of Arise propose est à la fois alléchant et délicieux. Je n’en suis encore qu’au début, mais je suis ravi de voir plus de choses dans quoi Alphen et les membres éclectiques de son groupe se lancent.

Déballage

Qui aurait cru qu’un jeu avec absolument AUCUN DIALOGUE pouvait être si déchirant, et pourtant, Witch Beam’s Unpacking n’est que cela. Un jeu de réflexion basé sur une histoire qui suit un protagoniste anonyme à travers les différentes étapes de la vie – début de l’adolescence, vie universitaire, premières relations et leurs retombées, etc. . C’est une belle expérience, soutenue par une excellente conception environnementale, sonore et visuelle. Cela nous rappelle également à quel point les petits amis peuvent être nuls, surtout lorsqu’ils ne font pas de place pour vous. Cela peut être court, mais le déballage vous accompagnera longtemps après.

Sur ce, je dis au revoir à 2021 et à toutes ses conneries. La plupart, comme la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs, nous suivront pendant un certain temps, ce qui est nul. De même, beaucoup de ces jeux atteindront mon carnet de commandes sans fin, car la gamme de jeux de 2022 semble très empilée. Néanmoins, ce fut une excellente année pour les jeux, et j’ai hâte de voir ce que nous réserve l’année prochaine.

Merci pour cette super première année, chers lecteurs de Kotaku. Rendez-vous en 2022 !