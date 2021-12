Les 10 meilleurs jeux de Zack Zwiezen 2021

Image : Marvel / Square Enix / Kotaku

Eh bien, 2021 a été un gâchis sauvage et terrible d’une année. Je n’ai pas besoin de récapituler ce qui a rendu 2021 si mauvais car, si vous lisez ceci, vous le savez déjà. Nous vivons tous sur Terre (je suppose) donc inutile de tout revoir. Juste, ouais, quelle année de merde, hein ?

Mais au moins, nous avons eu de bons jeux! Je sais que certaines personnes, même quelques collègues de Kotaku, semblent déprimées par les jeux que nous avons cette année. Je ne suis pas d’accord. Je pense que 2021 a été une excellente année pour les jeux. Personnellement, j’ai joué plus de matchs en 2021 que je n’en ai fait depuis longtemps. Et beaucoup d’entre eux étaient bons !

Voici donc mon top 10 des jeux de 2021. (Et quelques mentions honorables à la fin.) Comme d’habitude, cette liste n’est pas dans un ordre particulier jusqu’à la toute fin, où je listerai mon jeu de l’année.

Village maléfique résident

Capture d’écran : Capcom / Kotaku

Bien sûr, la grande dame pour laquelle Internet avait le béguin n’était pas vraiment dans le jeu, mais alors quoi. Le reste de Resident Evil Village est toujours aussi génial. Ethan est peut-être surtout un idiot avec des mains très blessées, mais les idiots ont tendance à être les personnes parfaites pour les jeux d’horreur. Si courageux, si stupide… Et toutes les références à Resident Evil 4 n’ont pas fait de mal non plus.

Perdu au hasard



Capture d’écran : EA / Kotaku

C’est comme un (bon) film de Tim Burton jeté dans un mixeur avec des dés et une écriture pleine d’esprit. C’est l’un de ces jeux qui m’a échappé, et après avoir joué au jeu complet en un week-end, je suis ressorti très impressionné. Le mélange de stratégie de combat en temps réel et de lancer de dés est excellent et j’ai apprécié comment, même vers la fin de Lost In Random, il y avait encore de nouvelles idées et rebondissements à me lancer.

Tueur à gages 3

Capture d’écran : IO Interactive / Kotaku

Oh ouais, putain de merde. Ce jeu est sorti cette année. On dirait qu’il y a une vie. Mais non, Hitman 3 est sorti en 2021. Bien que je pense qu’il a l’ensemble de niveaux le plus faible de la trilogie moderne des jeux Hitman, je me suis quand même bien amusé avec ses nouveaux domaines. De plus, pouvoir rejouer les anciens niveaux maintenant avec des visuels plus sophistiqués et de nouvelles fonctionnalités était agréable. Hitman 3 est essentiellement la trilogie entière réduite en un seul package parfait, que demander de plus ?

Il faut être deux

Capture d’écran : EA / Kotaku

Si vous avez joué à It Takes Two, vous savez déjà à quel point il fait noir et à quel point il déraille totalement à certains moments. Cependant, en tant que personne qui aime jouer à des jeux avec son autre significatif, mais qui trouve rarement des jeux que nous aimons tous les deux, It Takes Two était un beau divertissement. Le rythme est excellent, avec des dizaines de mécanismes de jeu différents assemblés dans une aventure sauvage qui n’est jamais devenue ennuyeuse ou prévisible. Et avoir quelqu’un à vos côtés pour vivre les moments les plus sombres était agréable. Nous allions tous les deux « Oh DIEU… WTF ! » ensemble.

Ratchet et Clank Rift à part

Capture d’écran : Insomniaque / Kotaku

Je n’ai joué qu’à deux de ces jeux auparavant, alors alors que d’autres se sont plaints que cette magnifique nouvelle entrée semblait trop similaire aux précédents jeux Ratchet & Clank, je m’amusais trop pour m’en soucier. De plus, Rift Apart ressemble vraiment à un jeu de nouvelle génération, ce qui est bien étant donné que ces nouvelles consoles traînent chez moi, prenant de la place. Alors oui, c’est plus ou moins la même chose, mais je n’ai pas beaucoup joué à ces autres jeux et je suppose que j’en suis heureux.

L’Ascension

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku

Voici un jeu qui n’a pas du tout cliqué avec moi… au début. L’heure de départ ou les deux étaient pénibles. Mais j’ai persévéré et j’ai découvert une histoire que j’ai vraiment aimée, des rebondissements qui m’ont pris au dépourvu et un système de combat qui fait vraiment du bien, une fois que vous avez de meilleures armes et que vous comprenez comment fonctionne la couverture ! J’aimerais en savoir plus, s’il vous plaît.

Psychonautes 2

Capture d’écran : Double Fine / Kotaku

À première vue, Psychonauts 2 est un excellent jeu de plateforme d’action avec un merveilleux sens du style. Mais creusez un peu plus et vous trouverez un jeu qui se demande si les gens peuvent changer et ce qui se passe lorsque nous laissons grandir les ténèbres en nous-mêmes, et comment les autres sont blessés par nos erreurs et choix passés. En 2021, il semble plus impossible que jamais de pardonner aux gens leurs choix et actions terribles et sombres. Mais Psychonauts 2 estime que cela pourrait encore en valoir la peine. Je ne pense pas être d’accord, mais j’aimerais bien.

Halo infini

Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Halo Infinite est un nouveau jeu Halo directement inspiré de ces grands niveaux ouverts du jeu original. Pourtant, il ajoute également de nouvelles idées, notamment un grappin génial et une mauvaise passe de combat. (Je l’admets, toutes les nouvelles idées ne sont pas gagnantes.) Pourtant, c’est incroyable que mon seul vrai problème avec Infinite soit que j’en voulais PLUS ! Plus de missions de campagne, plus de cartes, plus de modes et Firefight. Quand un jeu vous donne envie de plus, c’est une bonne chose.

Forza Horizon 5

Capture d’écran : Jeux de terrain de jeu / Kotaku

J’ai joué à tous les jeux Forza précédents, mais pour une raison quelconque, celui-ci m’a frappé plus fort et m’est resté plus longtemps que tout depuis Forza Horizon 1 ou Forza Motorsport 3. J’ai presque mis Forza Horizon 5 comme mon jeu ultime de l’année. Peut-être que dans quelques années, je regarderai en arrière et regretterai mon choix final. Mais alors que j’aimais l’incroyable sélection de voitures, les courses et les cascades exagérées, et même (certaines) la musique, un jeu a à peine dépassé Forza. Et je ne m’y attendais pas du tout.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Capture d’écran : Square Enix / Marvel / Kotaku

Eh bien, quelle année folle 2021 a fini par être si les Gardiens de la Galaxie sont en haut de ma liste. (Et en regardant autour, je ne suis pas seul.) Mais nous y sommes. Après la sortie des premières bandes-annonces à l’E3, j’ai supposé que je le jouerais mais que je ne l’aimerais probablement pas beaucoup ni même le terminer.

Ensuite, il est sorti et j’ai joué le tout en très peu de temps, en appréciant presque chaque minute. L’écriture est facilement la meilleure partie de ce jeu d’action de super-héros, mais j’ai aussi adoré les mondes extraterrestres que vous visitez et la façon dont le jeu réagit à ce que vous faites ou ne faites pas. J’ai vu certains se plaindre que Guardians of the Galaxy est trop bavard, mais cela ne me dérangeait pas car le dialogue était souvent hilarant.

Pourtant, la véritable arme secrète de ce jeu est qu’il est rempli de cœur et de charme. Il ne laisse jamais la comédie marcher sur les pieds des moments tristes ou dramatiques, parfois même en utilisant la comédie pour se faufiler dans des moments de caractère qui vous resteront longtemps après l’avoir terminé. J’espère que nous aurons une suite, car je veux passer plus de temps avec ces cinglés et leur lama de l’espace.

Alors on y va ! C’est ma liste. Si vous souhaitez lire ma liste 2020 ou ma liste 2019, cliquez simplement sur ces liens et profitez-en. Ou me mettre en colère contre mes options. Tout ce qui vous fait vous sentir mieux, je suppose.

Avant de partir, voici quelques autres grands jeux auxquels j’ai joué cette année et qui n’ont tout simplement pas fait partie de mon top 10 ! Echo Generation, Resident Evil 4 VR, Kena: Bridge of Spirits, The Gunk, Returnal, The Big Con, The Riftbreaker et Deathloop. Comme je l’ai dit en haut, trop de bons jeux cette année !

Et si vous vous en souciez, vous pouvez voir tous les jeux auxquels j’ai joué en 2021 (et au cours des dernières années) via mes listes de bombes géantes. Je les maintiens parce que je suis obsédé par mes propres statistiques, mais ils s’avèrent également utiles pour dresser des listes comme mon top 10. Sachez simplement que j’inclus chaque jeu auquel je joue, pas seulement ce que j’ai terminé ou aimé.