Les 10 meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe américaine de basket-ball

La Équipe des États-Unis de basket-ball Les hommes sont revenus à l’arrestation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 avec un imparable Kevin Durant. Ainsi, Team USA a obtenu sa quatrième médaille d’or consécutive, malgré les mauvais sentiments des rencontres avant le tournoi olympique et les débuts avec une défaite contre la France.

Cependant, cette équipe a encore une fois montré une autre année que le basket-ball aux États-Unis est de deux crans au-dessus de celui du reste du monde. Des stars capables de mener leur équipe nationale à l’or olympique apparaissent continuellement.

En hommage à la victoire, le média américain Fadeaway World a publié une liste des 10 meilleurs joueurs de l’histoire de Team USA. Ni LeBron James ni Michael Jordan ne sont dans le Top 1. Carmelo Anthony devrait-il être plus haut ?:

Kevin Durant : 3 médailles d’or olympiques, 18,9 points, 5,2 rebonds et 2,5 passes décisives par match. Michael Jordan : 2 médailles d’or olympiques, 16,0 points, 3,2 rebonds et 2,5 passes décisives par match. LeBron James : 2 médailles d’or olympiques et 1 médaille de bronze, 14,4 points, 4,1 rebonds et 3,5 passes décisives par match. Kobe Bryant : 2 médailles d’or olympiques, 13,6 points, 2,3 rebonds et 2,4 passes décisives par match. Carmelo Anthony : 3 médailles d’or olympiques et 1 médaille de bronze, 14,9 points, 4,3 rebonds et 1,4 passes décisives par match. Charles Barkley : 2 médailles d’or olympiques, 13,8 points, 5,7 rebonds et 2,0 passes décisives par match. Scottie Pippen : 2 médailles d’or olympiques, 9,5 points, 3,4 rebonds et 5,0 passes décisives par match. David Robinson : 2 médailles d’or olympiques et 1 médaille de bronze, 12,1 points, 6,1 rebonds et 1,8 contres par match. Oscar Robertson : 1 médaille d’or olympique (1960) et 16,8 points par match. Dwyane Wade : 1 médaille d’or olympique et 1 médaille de bronze, 13,0 points, 2,7 rebonds et 2,8 passes décisives par match.