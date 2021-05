Les 10 meilleurs lutteurs noirs des années 90, y compris New Jack

L’homme le plus électrisant du divertissement sportif, mi-noir, mi-samoan, n’a en fait pas eu un début aussi propice quand il a fait ses débuts en 1996. Il a commencé avec le nom de ring The Blue Chipper, et les fans pensaient que sa poussée était bien trop bientôt, comme il a été rapidement donné une chance au titre contre Triple H (alors Hunter Hearst Helmsley), pour le titre Intercontinental dans ses premiers mois, qu’il a remporté. Les fans n’étaient pas satisfaits de cela et ont commencé à chanter, “Die, Rocky, Die!” Mais voici le problème. Rocky était modelé comme un babyface, et les gens voulaient un talon. Et ainsi, The Rock est né. Il a dominé les années 90 et 2000 et a été le premier homme à remporter sept fois le championnat de la WWE. Pas de doute, la lutte ne serait pas là où elle est aujourd’hui sans Dwayne, «The Rock» Johnson.