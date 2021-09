Les 10 meilleurs meneurs de la saison 2021/22 en NBA

in

Aujourd’hui, nous analysons dans Blogdebasket qui, selon nous, sera le meilleur meneur de jeu de la saison 2021/22 en NBA. Ces dernières années, il a été l’un des postes que plus de stars de la ligue ont donné. Nous nous souvenons que le plus grand assistant de l’histoire continue d’être John Stockton devant de Jason gamin. Le meilleur meneur de tous les temps, même s’il était plus que cela, il est toujours considéré johnson magique. Aujourd’hui, il y a des noms qui resteront sans aucun doute dans l’histoire.

Nous avons laissé de côté des noms qui seront certainement très importants comme Russell Westbrook, De’Aaron Fox, Ben Simmons, Lonzo Ball ou Fred VanVleet.

1. Stephen Curry (Golden State Warriors)

2020-21 : 32,0 ppg, 5,5 rpg, 5,8 apg, 5,3 3PTM, 42,1 3PT%

2. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2020-21 : 28,8 ppg, 4,2 rpg, 7,5 apg, 4,1 3PTM, 45,1 FG%

3. Trae Young (Atlanta Hawks)

2020-21 : 25,3 ppg, 3,9 rpg, 9,4 apg, 2,2 3PTM, 88,6 FT%

4. Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

2020-21 : 26,9 ppg, 4,8 rpg, 6,0 apg, 2,8 3PTM, 50,6 FG%

5. Ja Morant (Grizzlis de Memphis)

2020-21 : 19,1 ppg, 4,0 rpg, 7,4 apg, 1,2 3PTM, 44,9 FG%

6. Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

2020-21 : 17,7 ppg, 4,5 rpg, 6,1 fpg, 1,6 ppg, 50,3 FG%

7. Chris Paul (Phoenix Suns)

2020-21 : 16,4 ppg, 4,5 rpg, 8,9 ppg, 1,4 ppg, 93,4 FT%

8. Kyle Lowry (Miami Heat)

2020-21 : 17,2 ppg, 5,4 rpg, 7,2 apg, 2,8 3PTM, 39,6 3PT%

9. Kemba Walker (New York Knicks)

2020-21 : 19,3 ppg, 4,0 rpg, 4,9 apg, 3,0 3PTM, 42,0 FG%

10. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

2020-21 : 15,7 ppg, 5,9 rpg, 6,1 fpg, 1,6 ppg, 43,6 FG%