Les 10 meilleurs moments de Williams dans son histoire en Formule 1

Avec Williams célébrant son 750e Grand Prix, nous avons sélectionné certains des meilleurs moments de leur passage en Formule 1.

Avec une équipe qui a une histoire si riche et qui a tant accompli, il est bien sûr impossible d’inclure chaque grand moment, mais voici 10 des meilleurs…

Gagnez numéro un

Comme le dit le proverbe, vous n’oubliez jamais votre premier…

En route pour Silverstone en 1979, Williams n’existait que depuis deux saisons mais avait commencé à impressionner, marquant un podium à la fin de 1978 et deux dans la première moitié de la campagne de 1979. Cependant, cette première victoire leur a échappé. S’ils pouvaient l’emporter chez eux, ce serait une véritable histoire de conte de fées.

Ils semblaient capables de le faire dès le début du week-end avec Alan Jones en pole position. En course, les choses ont continué à bien se passer, Jones restant en tête et son coéquipier Clay Regazzoni assis juste derrière lui en P2.

Cela s’est avéré crucial car, lorsque Jones a pris sa retraite avec un problème de moteur à 30 tours de la fin, Regazzoni était prêt et attendait pour ramasser les pièces et donner à l’équipe sa toute première victoire.

Cela a bel et bien mis l’équipe sur la carte et a marqué le début de leur énorme succès alors qu’ils gagnaient des courses au cours de chacune des huit saisons suivantes.

Au sommet du monde

Pour une équipe de F1, gagner sa première course est gros, mais gagner son premier doublé est encore plus grand – et c’est exactement ce que Williams a fait à Montréal l’année suivante.

Le championnat des constructeurs étant déjà assuré, Jones est entré dans la course à un point derrière Nelson Piquet avec deux manches à faire. Avec la pole position du Brésilien de près d’une seconde, Jones et Williams ont été les outsiders, mais tout a changé lorsque Piquet s’est retiré de la tête avec un problème de moteur au 24e tour. Du coup, le championnat du monde était à portée de main. Tout ce que Jones avait à faire était de gagner.

Cela semblait improbable cependant, l’Australien ayant du mal à retenir Didier Pironi après avoir subi des dégâts au début. Cependant, le Français a ensuite reçu une pénalité de temps d’une minute pour avoir sauté le départ, alors Jones l’a laissé passer et est resté suffisamment proche pour remporter la victoire et le titre.

De plus, l’autre pilote Williams, Carlos Reutemann, a fini en P2 après un chaos tardif. Une victoire, un doublé et les deux premiers titres de l’équipe dans le sac. La journée parfaite.

Keke maîtrise Monaco

Trois ans plus tard, l’équipe n’était pas aussi dominante, échouant à marquer un podium lors des quatre premières courses de la saison. Au cinquième tour, ils ont de nouveau goûté à la victoire grâce à un entraînement absolument époustouflant de Keke Rosberg à Monaco.

Le Finlandais s’était senti mal tout le week-end et avec la pluie qui recouvrait les rues de Monte Carlo, terminer la course lui paraissait peu probable. Le gagner, d’autant plus qu’il a commencé en P5, était impensable. Bien qu’il n’ait pas été en parfait état, il a choisi de prendre un risque et de démarrer sur des pneus slicks, et cela s’est avéré être un coup de maître.

Il a volé hors de la ligne pour passer directement à P2 et était en tête à la fin du tour 1. Après cela, la seule fois où il serait à proximité d’une autre voiture, c’était quand il les rodait. Il était tout simplement à un autre niveau que le reste de la grille.

Avec lui franchissant la ligne à environ 20 secondes d’avance sur Piquet et faisant le tour de toutes les voitures sauf quatre, c’était l’un des affichages les plus dominants jamais vus à Monaco et toujours l’une des plus grandes victoires de l’équipe.

Piquet contre Senna

Toute excuse pour poster ce dépassement incroyable! Piquet passant Senna sur le côté au #HungarianGP 1986! 🇭🇺 pic.twitter.com/BCacSTh44i – Sky Sports F1 (@ SkySportsF1) 1er août 2019

Il y a beaucoup d’images et de clips emblématiques de au fil des ans mettant en vedette une voiture Williams, et là-haut avec le meilleur d’entre eux est Piquet passant Ayrton Senna à Budapest.

Piloter pour l’équipe avec laquelle il avait autrefois été de si grands rivaux, Piquet tenait à prouver qu’il était toujours le meilleur du Brésil, et c’était sa chance de le faire alors que lui et son compatriote se battaient pour la victoire.

Il avait déjà dépassé Senna deux fois mais s’est retrouvé à la traîne avec 20 tours à faire. Il n’allait cependant pas se contenter de P2. Le double champion du monde s’est retiré du sillage de la Lotus sur la ligne droite des stands, a plongé dans un écart presque inexistant et a volé autour de l’extérieur du virage 1, bloquant mais gardant d’une manière ou d’une autre sa voiture sous contrôle.

Cela s’est avéré être le mouvement qui a décidé la course car il a réussi à rester en tête et à remporter la victoire. À ce jour, peu de dépassements ont été évoqués davantage.

La bataille inter-équipes de Grande-Bretagne

Piquet a été impliqué dans une autre bataille titanesque l’année suivante, cette fois avec l’autre pilote Williams, Nigel Mansell, alors que les deux ont passé le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne dans une ligue à part.

Le Brésilien a pris la pole position devant son coéquipier à seulement 0,07 seconde – personne d’autre n’était à moins d’une seconde de lui – et après qu’Alain Prost eut brièvement dépassé les deux au départ, ils ont repris les devants et se sont éloignés du reste du peloton. .

Cependant, avec la volonté de gagner et les ordres de l’équipe n’étant pas émis, cela n’allait en aucun cas être une course relaxante pour Frank Williams.

La paire a établi un rythme fulgurant, faisant rapidement le tour du reste du peloton, Mansell restant tout près du leader. Le désastre a frappé le Britannique quand il a été contraint de se mettre au stand après avoir signalé des vibrations. À son retour, il avait environ 30 secondes de retard avec 30 tours à faire.

Cependant, il a de nouveau réduit l’écart et à seulement trois tours de la fin, il a bondi, faisant un mouvement à Stowe et envoyant la foule locale folle alors qu’il prenait la tête et franchissait la ligne juste devant Piquet … et un long, long chemin devant tous les autres.

Tout le week-end de course était une démonstration de la domination de l’équipe sur le reste du peloton et avec la victoire d’un pilote britannique, ils étaient bel et bien devenus un trésor national.

Mansell Mania

Pour la plupart des pilotes, une victoire comme celle de 1987 serait la meilleure de leur carrière, et encore moins clairement la meilleure sur cette piste. Le fait que ce ne soit pas le cas pour Mansell montre à quel point lui et son équipe étaient dominants en 1992.

Il a pris la pole à Silverstone par 1,9 seconde avec un tour époustouflant, avec une seule voiture non Williams à moins de trois secondes de lui, et a franchi la ligne à 40 secondes d’avance sur le terrain le jour de la course. Il était tout simplement excellent et conduisait une voiture tout aussi excellente, comme en témoigne le fait que son coéquipier Ricciardo Patrese a terminé confortablement en P2.

12 juillet 1992. Grand Prix de Grande-Bretagne. Mansell Mania! pic.twitter.com/KM0vAfDh6s – Journal du Grand Prix (@GrandPrixDiary) 12 juillet 2014

Ce qui rend la course encore plus mémorable, ce sont les scènes qui ont suivi, avec des fans extatiques envahissant la piste et le harcelant alors qu’il devenait statistiquement le pilote britannique le plus titré de tous les temps.

De toutes les images emblématiques associées à Williams, Mansell dans une mer de fans essayant de se rendre dans une camionnette de transport en commun est là-haut avec les plus grands.

Enfin, très longtemps

Mansell a remporté huit des 10 premières courses cette année-là. Il était tellement dominant que ce n’était qu’une question de temps avant de décrocher le titre, mais étant donné le temps qu’il avait dû attendre pour devenir champion du monde, c’était quand même un moment merveilleux. Il est venu à Budapest, et tout ce qu’il avait à faire était de terminer dans le top 3. Facile non? Tort.

Il est redescendu en P4 au départ, est revenu en P3 cinq tours plus tard, est redescendu en P4 après avoir été large et a fini en P6 après avoir dû être crevé lentement. Avec 15 tours à faire, il a dû gagner trois places pour décrocher le titre.

Sa vie a été facilitée par le fait que Michael Schumacher s’est retrouvé coincé dans le gravier et il a facilité le travail des autres devant lui, passant devant Mika Hakkinen, Gerhard Berger et Martin Brundle pour sécuriser P2 derrière Senna.

À 39 ans, Mansell était finalement devenu Champion du Monde après avoir terminé deuxième à trois reprises. N’aimez-vous pas juste une fin heureuse?

Des bosses dans la gorge

En termes d’émotion brute, peu de courses se comparent à la finale de la saison 1996 au Japon, où Damon Hill est finalement devenu champion du monde lors de sa dernière course avec Williams.

Cela allait être une belle journée pour l’équipe, peu importe car l’un de leurs pilotes, Hill ou Jacques Villeneuve, était assuré de remporter le titre, mais comme c’était probablement sa dernière chance de le faire, il y avait sans doute plus de soutien pour le premier à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’équipe.

Tout s’est finalement mis en place pour lui le jour de la course car, bien qu’il ne se soit pas trompé, Villeneuve a pris sa retraite après avoir perdu une roue, ce qui signifie que Hill devait être le vainqueur du titre malgré tout.

Il est devenu le sixième pilote à devenir champion du monde pour Williams et son triomphe a sans aucun doute été l’un des plus émouvants, comme le montre le commentaire de Murray Walker.

Murray Walker a une boule dans la gorge alors que Damon Hill (Williams-Renault) est finalement devenu champion du monde de F1. GP du Japon, Suzuka, 13 octobre 1996. 🏁 🏆 🇬🇧 # F1 pic.twitter.com/WUmkSj58o2 – F1 dans les années 1990 🚦🏎🏁🏆🍾 (@ 1990F1) 13 octobre 2020

La confrontation avec Schumacher

Le triomphe de Hill a peut-être été l’un des meilleurs sur le plan émotionnel pour l’équipe, mais celui de Villeneuve un an plus tard a peut-être été le plus dramatique, se terminant par une confrontation finale avec Michael Schumacher, l’homme qui avait empêché Hill et Williams de remporter le titre en 1994. avec un mouvement extrêmement controversé.

Le Canadien était un point derrière l’Allemand avant la course en Espagne, et il n’y avait rien à choisir entre eux ce week-end de départ. Littéralement. Ils ont mis exactement le même temps en qualifications, avec les autres Williams de Heinz-Harald Frentzen.

Les choses se sont avérées tout aussi serrées en course car, après que Schumacher ait pris et tenu la tête pendant les 40 premiers tours, Villeneuve a commencé à le rattraper et était à moins d’une seconde derrière au 48e tour. Il a fait son mouvement et, comme avec Hill en 1994, Schumacher a défendu agressivement, frappant l’homme Williams et ruinant sa propre course.

Avec des dégâts, Villeneuve a réussi à tenir et terminer P3 pour assurer le titre, avec le Ferrari homme qui prend sa retraite et est disqualifié du championnat. En remportant également le championnat des constructeurs, Williams est devenue la deuxième équipe de F1 la plus titrée de tous les temps et n’a pas connu un tel succès depuis ce jour.

Masterclass de Maldonado

Bien qu’ils n’aient remporté aucun titre, Williams a remporté la victoire dans de nombreuses courses au début des années 2000, mais cela s’est rapidement tari alors qu’ils sont restés sept ans sans un. Et puis est venu le Maldonator.

L’équipe est entrée en 2012 après l’une de ses pires saisons de l’histoire puisqu’elle n’a marqué que cinq points. Ils avaient plus que jamais besoin d’un ascenseur, et à Barcelone, ils en ont eu un.

L’équipe ayant apparemment trouvé la configuration parfaite, Maldonado a semblé rapide de départ et a choqué le monde en remportant la P2 en qualifications, mais en partant en pole suite à une pénalité pour Lewis Hamilton. Pourtant, il ne gagnerait sûrement pas …

Comme prévu, il a perdu la tête au départ avec Fernando Alonso le dépassant, mais avait assez de rythme pour rester proche et réussir le dégagement qui lui a finalement redonné la tête. Il a été impeccable pendant les 30 tours suivants et a franchi la ligne d’arrivée pour gagner dans l’un des plus gros chocs de l’histoire du sport.

Frank Williams et le reste de l’équipe étaient fous de joie et les célébrations étaient vraiment réconfortantes. Ce serait la dernière victoire de l’équipe avec la famille Williams à la barre, ce qui en fait un moment vraiment formidable dans l’histoire de l’équipe.

