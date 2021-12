Les 10 meilleurs nouveaux jeux de 2021, selon Metacritic

Tout le monde, dit le proverbe, est un critique. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’à l’ère du World Wide Web, où des légions de voix concurrentes se disputent pour savoir si Forza Horizon 5 était vraiment, vraiment bon ou simplement vraiment bon.

Tout comme une horloge cassée indique l’heure exacte deux fois par jour, même les meilleurs critiques peuvent se tromper. Voltaire ne supportait pas Shakespeare, par exemple. Roger Ebert n’aimait pas le Fight Club. Ces valeurs aberrantes pourraient être corrigées, si seulement nous avions un moyen de critiquer les critiques. Ce serait devenir un peu méta, bien sûr.

En attendant, nous avons Metacritic. L’agrégateur de critiques a compilé une liste des jeux les mieux notés sortis en 2021, nous donnant un aperçu des tendances de l’industrie – regardez à quel point les jeux en solo ont été bien joués cette année ! – mais peut-être plus important encore, une pile de titres essentiels à cocher.

Afin de mettre en évidence les véritables nouveaux jeux, nous avons filtré les nouvelles éditions de jeux sortis avant 2021. Désolé, Disco Elysium – vous êtes merveilleux, tout comme votre Final Cut. Mais au fond de nous, nous savons tous les deux que vous êtes un match de 2020.

Voici donc les 10 nouveaux jeux les plus appréciés de l’année.

10 Monster Hunter Rise: 88 (Switch)



Vous ne le croirez jamais – les monstres ont à nouveau besoin de chasser. Mais bien que la boucle de gameplay fondamentale soit intacte dans Rise, on pourrait à peine imaginer une production plus somptueuse. Les paysages naturels sont rendus avec de nouveaux détails à côté de la dernière sortie de la série, Monster Hunter World, la musique gonflant et planant juste au bon moment, et, surtout, tuant un monstre inconnaissable, puis façonnant un nouveau sac à dos à partir de ses entrailles encore se sent vital.

9 Metroid Dread: 88 (Switch)



Le retour de longue date de Samus dans le plan 2D – ou du moins un monde 3D latéral – valait bien l’attente. Ce n’est pas tous les jeux présentés pour la première fois en 2005, que vous pouvez dire environ 16 ans plus tard, mais tel est le savoir-faire derrière la plate-forme et les batailles de boss de Metroid Dread.

Les niveaux sont tissés de manière complexe et ne vous prennent pas par la main, mais vous demandent plutôt d’étudier cette carte et d’apprécier la façon dont l’espace est organisé. Et tous les éléments fondamentaux de la série – les énigmes, les bonus et les mises à niveau – sont toujours aussi bons à déterrer et à déployer.

8 Ratchet & Clank: A Rift Apart: 88 (PS5)



Les comparaisons étaient toujours là pour être établies entre les films Pixar et le duo de plate-forme mécaniquement surnommé de Sony. A Rift Apart voit le développeur Insomniac Games puiser vraiment dans cette alchimie magique de comédie et de pathétique comme la maison d’animation sur grand écran, racontant une histoire sincère – entre les changements interdimensionnels et les sourcils agités – qui touche tout le monde. N’importe qui.

7 Deathloop: 88 (PS5)



Les simulations immersives consistent à expérimenter et à planifier, à choisir différentes voies et à choisir une approche parmi plusieurs. Quelle prémisse parfaite que le jour qui se répète éternellement de Deathloop est pour un, alors. Là où vos incursions dans différents plans dans Dishonored 2 ont toutes été perdues au même point de sauvegarde rapide, ici tout est canon.

Et aussi : tous les canons. Le jeu de tir est frénétique et décisif dans Deathloop, ne vous donnant pas de quartier pour les exécutions bâclées mais vous récompensant si richement pour avoir finalement éliminé chacune de ces huit cibles dont la mort mettra fin à la boucle temporelle. Attendez, nous venons de recevoir le titre !

6 Streets of Rage 4: Mr X Nightmare: 88 (PC)



N’as-tu pas entendu ? Se bagarrer avec les propriétaires de sweats à capuche sans manches musclés en 2D est à nouveau cool, comme les pantalons de survêtement et le vinyle. Et avec l’extension Mr X Nightmare, le parangon de Streets of Rage 4 devient à la fois plus accessible et plus exigeant.

Tout d’abord, il y a une nouvelle zone d’entraînement, décorée des lignes traditionnelles de type Tron qui vous disent « c’est une liste de mouvements sérieux, concentrez-vous ». Ensuite, de nouveaux personnages et armes à maîtriser et un mode de survie pour tout assembler. Cela ressemble plus à un rêve pour nous.

5 Il en faut deux : 89 (PS4)



Les fournisseurs de belles aventures coopératives Hazelight sont de retour avec un autre joint pour deux acclamé par la critique. Cette fois, un couple au bord du divorce est transporté par magie dans le corps de deux des jouets de leurs enfants, ce qui est un moyen de détourner l’attention d’un couple des querelles, et de suivre les conseils matrimoniaux d’un livre, également anthropomorphe, intitulé Docteur Hakim.

Les interactions entre couple fracturé et environnement sont tout aussi uniques. Le pouvoir du clonage ou du gel du temps comme métaphore du manque d’appréciation de l’autre ? Effectue une modification entre « jump », « use » et « punch ».

4 Mass Effect : Édition Légendaire : 90 (Xbox One)



Nous avons essayé de garder les nouvelles éditions de jeux existants hors de cette liste afin que les efforts vraiment nouveaux ne soient pas engloutis dans le bourbier, mais l’édition légendaire de Mass Effect est une exception que nous sommes ravis de laisser passer.

Les trois RPG de science-fiction fondateurs, remplis de tous les DLC (à l’exception de Pinnacle Code, dont les maîtres ont malheureusement été perdus) et galvanisés dans une peinture graphique à l’épreuve du temps. Cela représente des centaines d’heures de quêtes lourdes aux épaules en compagnie de certains des meilleurs personnages et dilemmes du genre.

3 Chicorée : un conte coloré : 90 (PC)



Vous devez être assez inventif pour créer un jeu de coloriage qui mérite les listes des «meilleurs de l’année». Chicory: A Colorful Tale le gère en mariant une plate-forme 2D de type Zelda à de nouveaux puzzles qui, oui, impliquent de barbouiller son monde monochrome dans la couleur qui lui a été volée à l’aide d’un pinceau magique. Écoutez, certains jeux sont vraiment mieux joués qu’expliqués, d’accord ?

2 Psychonautes 2: 91 (PC)



Une suite tant attendue du jeu de plateforme d’action classique culte de Double Fine, Psychonauts 2 n’est pas sur le point de réinventer l’étrange. Au lieu de cela, il reprend là où l’original s’était arrêté, trouvant une fois de plus un ton enjoué et légèrement trippant à son récit d’une formation de 10 ans pour devenir agent.

Il n’est pas facile de rendre la plate-forme 3D intuitive et originale en 2021. Il est galactiquement peu probable de trouver un jeu qui réussisse et raconte une histoire amusante et personnelle pendant qu’il le fait. Ça vaut le coup d’attendre, alors.

1 Forza Horizon 5: 91 (PC)



Le meilleur nouveau jeu de 2021 nous emmène dans un Mexique facilement accessible, où les marais salants cèdent la place au désert puis à la canopée de la jungle dans vos fenêtres latérales, et où les responsables locaux ferment les yeux sur les hypercars à 400 km/h comme ils le font à un ‘ festival » qui semble avoir dressé des tentes remplies de drum and bass dans chaque espace public.

À vrai dire, le dernier monde ouvert automobile de Playground Games ressemble beaucoup à Horizon 4. Mais cela n’empêche pas les voitures de se sentir comme un rêve lorsque vous les jetez dans un coin, les événements grandioses de la vitrine de forcer un sourire, ou le collection de voitures elle-même de se sentir indispensable à accumuler.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.