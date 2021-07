Les 10 meilleurs ouvertures à froid de Brooklyn Nine-Nine de la série (jusqu’à présent), classées

2. Backstreet Boys ‘Je le veux comme ça – ‘DFW’: S5 Ep 17

Tout le monde a vu cette scène, et s’ils ne l’ont pas vu, c’est parce qu’ils n’ont pas de connexion Internet. L’open froid bien connu “I Want It That Way” trouve des suspects qui se mettent à chanter alors qu’ils font la queue – une farce qui n’aurait pu se produire que sur Brooklyn Nine-Nine. Ils sont incités par Jake, qui essaie de comprendre quel criminel a commis l’acte. Tout le monde s’y met vraiment, ce qui entraîne des harmonies serrées, jusqu’à ce que le témoin et la sœur de la victime identifient l’un d’eux comme un meurtrier. Oops. Cet open à froid occupe la première place sur de nombreuses listes de « best of » de Brooklyn Nine-Nine, alors pourquoi pas ici ? C’est simple – alors qu’Andy Samberg est en effet un trésor national, Brooklyn Nine-Nine est à son meilleur lorsqu’il utilise son ensemble complet. C’est comme un gâteau sans glaçage. Oui, c’est toujours bon, mais c’est meilleur avec du glaçage et des pépites.