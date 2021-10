Les 10 meilleurs pilotes de Formule E de . en 2021 · .

La saison 2021 de Formule E était la première fois que la série tout électrique décernait le titre de «champion du monde» à un pilote.

Sa septième saison a été une affaire étrange et décousue où les pilotes ont eu du mal à trouver de la cohérence, notamment à cause d’un format de qualification controversé qui a depuis été abandonné. Cela a rendu le traçage des meilleurs au cours des 15 courses plus délicat que d’habitude.

Des performances exceptionnelles des recrues aux piliers de la série démontrant les avantages de l’expérience, voici notre sélection des meilleurs artistes de la saison dernière.

10. Sergio Sette Camara

Extrêmement sympathique, Sette-Camara a eu l’une des tâches les plus ingrate du sport automobile cette saison ; essayer de faire en sorte que la voiture de Formule E de Dragon-Penske montre de quoi il est capable. Bien qu’il ne soit pas une vraie recrue (son baptême du feu était les six courses de Formule E à Berlin, la saison précédente), Sette-Camara avait les chances contre lui à la fois en raison de la faiblesse inhérente du package Dragon et parce que leur nouveau groupe motopropulseur a pris près de la moitié la saison pour arriver, un problème qui a bloqué même Techeetah dominant.

Si la voiture Williams F1 n’est pas aussi mauvaise que les gens pourraient le penser, alors la voiture Dragon FE est en fait bien pire. Bien que Sette-Camara ait fini par dépasser son coéquipier Nico Müller, ce n’était que grâce au podium chanceux de Müller lors de la course vraiment bizarre de Valence où la plupart des pilotes n’ont pas terminé ou ont été disqualifiés en raison d’un manque d’énergie.

À l’exception de cette course, les scores de points de Sette-Camara étaient supérieurs à ceux de Müller (4e et 8e contre 5e et 9e pour Müller) et ses apparitions régulières en Super Pole méritent la reconnaissance que Max Günther a eue, lorsqu’il conduisait le même calice empoisonné.

9. Lucas di Grassi

Di Grassi n’a peut-être pas du tout figuré sur cette liste l’année précédente, donc même si la neuvième place peut sembler un peu un camouflet pour le deuxième pilote de Formule E le plus titré de tous les temps, c’est une sorte de reprise. La dernière année d’Audi dans le sport, leur première avec leur propre groupe motopropulseur construit en interne, a été décevante; bien qu’ils aient résolu les problèmes opérationnels qui les ont entravés dans le passé, il a semblé trop long pour vraiment comprendre comment utiliser leur système efficacement.

Néanmoins, Di Grassi a remporté deux victoires – et aurait pu en remporter trois s’il n’y avait pas eu un sol glissant dans l’ExCel. Di Grassi a franchi la ligne d’arrivée en premier lors de la deuxième course de Londres, bien qu’il ait été disqualifié pour un mouvement audacieux dans la voie des stands sous la voiture de sécurité qui, tout en exploitant impitoyablement un ensemble de circonstances inhabituelles, a montré à quel point il reste aussi stratégiquement minutieux que jamais.

Après une première moitié de saison largement anonyme, Di Grassi a semblé retrouver son rythme menaçant attendu au Mexique et a continué à être en lice pour le titre jusqu’à la dernière course de la saison.

8. Olivier Rowland

Rowland a marqué 80% des points Nissan e.Dams cette saison. Bien que son coéquipier Sébastien Buemi ait eu de la malchance, il serait difficile de prétendre qu’il n’était pas complètement dépassé par Rowland.

2020 n’a pas été une bonne année pour l’équipe, qui a également souffert de retards dans l’obtention de son groupe motopropulseur pour cette saison après avoir été bloqué dans le blocage du canal de Suez. Incontestablement, les performances de Rowland les ont sauvés de l’ignominie absolue.

Il est également à noter que Rowland a réussi à prendre 77 points malgré sa disqualification de trois tours (sur 15 – donc 20%) en raison d’infractions techniques.

7. Alex Lynn

Cela fait mal à toute personne impliquée dans la Formule E qu’une fois encore, Alex Lynn quitte la série. Qu’il revienne un jour, après avoir été rejeté pour la troisième fois, est assez discutable et une perte vraiment malheureuse pour la grille. Victime de répéter la politique des constructeurs (il a quitté Virgin quand ils sont passés de DS à Audi, puis a été laissée de côté par Jaguar) Lynn semble, cette fois, être tombée entre les doigts de Mahindra, au niveau contrat, où il sera remplacé par Rowland L’année prochaine.

Au cours de la saison 2021, Lynn a une fois de plus prouvé à quel point il pouvait être un pilote précieux pour n’importe quelle équipe de milieu de terrain. Obtenir son premier podium lors de la deuxième course de Valence a été une percée, puis remporter sa première victoire en Formule E, à domicile à Londres, a fait taire les critiques – et les siens – des doutes sur ses capacités.

6. Sam l’oiseau

Bird a fait un gros pari cette année : quitter Virgin, l’équipe avec laquelle il avait piloté toutes les courses de Formule E avec, jusque-là, pour Jaguar. Tout déménagement d’équipe est un risque, mais Bird a dû relever le défi supplémentaire d’avoir Mitch Evans comme coéquipier. Clé du projet Jaguar depuis le début, Evans avait essuyé le sol avec chaque pilote qui tentait de se mesurer à lui, dans une équipe que sa longévité signifiait inévitablement qu’elle était construite autour de lui.

Cela aurait facilement pu ressembler aux tentatives de Daniel Ricciardo de se mesurer à Lando Norris. Mais Bird est sorti des blocs avec une victoire précoce lors de la deuxième course à Riyad et n’a été battu en piste qu’une seule fois par Evans, à Monaco. Prendre deux victoires, dans une nouvelle équipe, montre que Bird ne se contentait pas de s’installer dans sa zone de confort et s’il n’y avait pas eu 7 non-arrivées stupéfiantes (46% de la saison), cela aurait facilement pu être son année de championnat.

5. Mitch Evans

La dernière course de Formule E en 2021 était un étrange gâchis d’usure qui a essentiellement attribué à De Vries le titre par bataille royale. Evans, dont la voiture n’a pas réussi à sortir de la grille, a été le premier des prétendants au titre à être éliminé, après s’être aligné avec la meilleure perspective de remporter le championnat. Evans avait été le seul concurrent à remporter la Super Pole pour la course finale, s’alignant troisième – Jake Dennis le rival le plus proche, neuvième et futur vainqueur De Vries en 13e. Ce n’était pas le cas.

Bien qu’il n’ait pas remporté de victoire toute la saison, Evans a été l’un des seuls pilotes à trouver quelque chose à la limite de la régularité. Ses cinq troisièmes places ont été durement disputées, ayant passé presque toute l’année dans le groupe un des qualifications, où les tentatives de Mercedes lors de jeux tactiques semblaient fréquemment victimiser Jaguar. Malgré les revers, Evans a gardé une concentration claire et sa capacité à se remettre de week-ends douloureux l’aurait bien servi, si ce n’était pour la course finale.

De ses quatre retraites au cours de l’année, seulement trois étaient de véritables non-fins. Le premier, lors de la deuxième course de Riyad, était dû au fait qu’Evans s’était arrêté pour vérifier Alex Lynn à la suite d’un accident aéroporté dramatique, mettant ainsi fin à sa propre course. Ce n’est pas une façon compétitive d’aborder le dernier tour, même en dehors d’une position de points, mais un témoignage du caractère authentique d’Evans.

4. Nyck de Vries

Le vainqueur de la course, De Vries, a gagné deux fois sur son chemin vers le titre. En ce sens, le placer au quatrième rang est à la limite du mépris, puisque De Vries a absolument eu la saison de sa carrière, à partir d’une première course parfaite à Riyad (où il a pris tous les points disponibles – le plus rapide en groupe, la pole, la victoire et le meilleur tour). ) pour doubler les deuxièmes places à Londres, ce qui l’a propulsé dans la course au titre pour la finale de Berlin.

Bien que sa victoire à Valence ait été une journée très discutable pour la Formule E dans son ensemble, quelqu’un devait recevoir le trophée et De Vries a été celui qui a franchi la ligne en premier, dans les règles. Éviter les incidents s’est avéré essentiel pour lui permettre de terminer en tête dans les points et son entraînement final, de l’extérieur des points à la huitième place lors de la dernière course de Berlin, a montré qu’il avait les compétences sous pression pour être un digne champion.

3. Robin Frijns

À mi-saison, en particulier autour de Monaco, alors qu’il menait le championnat, on aurait pu s’attendre à ce qu’un autre pilote néerlandais finisse par devenir le premier champion du monde de Formule E. Frijns est un pilote discret, à bien des égards, et reste largement sous le radar dans le paddock FE, malgré des résultats toujours bons.

Frijns n’a pas remporté de victoire en 2021, mais a joué un rôle important dans la façon dont Virgin a battu le fournisseur de groupes motopropulseurs Audi, devançant à la fois Di Grassi et René Rast. Ses meilleures performances, en termes de pilotage, ont été des quatrièmes places à Rome et à Londres ; arrivant juste à côté d’un podium à chaque fois, typique de l’excellence tranquille de Frijns, pour quelqu’un qui a frôlé le championnat.

2. Edoardo Mortara

Le pilote principal de Venturi a eu deux des pires accidents de la saison 2021. Tout d’abord, un incident avec MGU à Riyad, lorsque sa voiture a accéléré dans un mur et que toutes les voitures à moteur Mercedes ont été exclues des qualifications alors qu’un correctif logiciel a été trouvé. Puis, lors de la dernière course de l’année, Mortara était impuissant à foncer dans la voiture à l’arrêt d’Evans sur la grille de départ, mettant fin à leurs deux espoirs de titre.

Malgré cela, il a terminé à une très convaincante deuxième place du titre. La deuxième place lors de la première course de Diriyah et un week-end exceptionnel à Puebla ont montré de quoi Mortara, sept fois vainqueur de Macao, est capable et à quel point lui et Venturi ont fait du recul il y a quelques saisons. Toujours ouvert sur ses émotions, Mortara n’a pas été universellement impressionné par la conduite des autres pilotes cette saison (peu de personnes sur la grille l’ont été) mais a quand même produit certains des moments les plus excitants de la saison, y compris un enfilage vraiment sublime double passage entre deux voitures lors de la première course de Riyad.

1. Jake Dennis

Jake Dennis est arrivé en Formule E comme une quantité totalement inconnue. Bien qu’il ait été très bien noté dans les séries juniors (et travaille toujours pour l’équipe de F1 de Red Bull), l’ancien pilote de Bentley GT de 195 cm n’avait jamais eu de conduite professionnelle en monoplace auparavant. Initialement frustré d’avoir été pris dans des collisions de fin de course, Dennis est arrivé à Rome sans un seul point à son nom – un arc de recrue typique. Et puis il a failli remporter le titre.

L’espoir d’un titre de recrue pour Dennis s’est effondré. . Dennis était devant De Vries au redémarrage mais, après avoir tourné au ralenti sous un soleil brûlant, sans surveillance, pendant plus de 10 minutes, sa voiture a développé une défaillance du groupe motopropulseur qui a entraîné une perte de freinage. Dennis a heurté les barrières, incapable d’arrêter sa voiture et a terminé la saison à un troisième rang encore très respectable lors de son année recrue, le meilleur résultat de première année depuis que Felix Rosenqvist a terminé troisième lors de la saison 2016-17.

Une victoire brillamment contrôlée dans la deuxième course de Valence a montré la connaissance de Dennis sur la façon de gérer une voiture FE, menant chaque tour sans sillage d’économie d’énergie et rachetant les bouffonneries ridicules de la veille. Sa deuxième victoire, en tant que pilote à domicile à Londres, était tout aussi impressionnante et a montré que Dennis était plus que capable d’affronter les pilotes les plus expérimentés du domaine.

Mentions honorables

Da Costa n’a pas été en mesure de conserver sa couronne. Cependant, sa victoire à Monaco était probablement la meilleure de la saison.

Stoffel Vandoorne a été déjoué par le chaos à plus d’une occasion, semblant devenir un aimant à débris à partir de Rome, mais a remporté deux podiums bien mérités.

Oliver Turvey, dans la NIO 333 peu compétitive, a encore une fois surpassé une machine qui est incontestablement en dessous de lui – peut-être qu’un an la voiture récompensera sa fidélité à l’équipe.

Parmi les recrues, il est étrange de devoir évaluer Nick Cassidy, dont les performances ont été formidables, comme le troisième meilleur. Norman Nato, aux prises avec le Venturi, a réussi une victoire de dernière minute à Berlin qui n’a pas sauvé son siège mais a montré sa vraie vitesse.

