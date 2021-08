Les 10 meilleurs pilotes de la saison F1 2021 à ce jour

Une fois la première moitié de la campagne 2021 terminée et dépoussiérée, nous avons classé les performances de chaque pilote en 2021 à ce jour.

Nous avons déjà révélé les positions 11-20, et voici qui, selon nous, sont les 10 meilleurs pilotes de la saison jusqu’à présent…

10 : Sébastien Vettel

À l’approche de la saison 2021, très peu de pilotes ont eu besoin d’une bonne année plus que Vettel, et à mi-parcours, il en a eu un.

Au début, les craintes à partir de 2020 qu’il avait bien dépassé son meilleur niveau n’ont fait que grandir alors qu’il luttait pour se familiariser avec sa nouvelle machine, mais il l’a fait depuis et n’a pas regardé en arrière.

Sa résurgence a vraiment commencé à Monaco alors qu’il terminait en P5 après avoir fait bonne figure tout le week-end, et il a ensuite fait encore mieux un tour plus tard à Bakou, conquérant le chaos pour franchir la ligne en P2. Il a également fait la même chose en Hongrie, et même s’il a pu être disqualifié, cela n’enlève rien à ce qui était une excellente conduite.

Il a connu un mauvais début d’année et n’a sans doute pas encore fait sienne l’équipe comme Sergio Perez l’a fait avant lui, mais s’il continue de s’améliorer au même rythme, il ne tardera pas à le faire.

9. George Russell

Il semble presque certain que Russell sera un pilote Mercedes d’ici le début de la saison prochaine, ce qui en dit long sur ses performances dans celle-ci.

M. Saturday a été aussi bon que jamais en qualifications, ne se contentant pas de sortir constamment de la Q1 avant de se retrouver plusieurs fois en Q3, ce qui est un énorme exploit. À ce stade, vous pourriez prétendre être le meilleur qualifié sur la grille ; après tout, peu ou pas du tout ont dominé leur coéquipier autant que lui.

Ce qui est le plus important, c’est la façon dont un pilote se comporte le dimanche, et il a bien progressé dans ce domaine. Non seulement il a finalement marqué des points pour Williams, terminant P8 en Hongrie grâce à une excellente conduite défensive, mais il a également franchi la ligne juste en dehors du top 10 à deux reprises, ce qui est de bons résultats compte tenu de sa machine.

Cela n’a pas tout à fait été la demi-saison parfaite, avec sa chute avec Valtteri Bottas au plus bas, mais cela a certainement été assez bon pour lui valoir un transfert de rêve chez Mercedes et consolider sa réputation comme l’un des plus grands talents du moment.

8. Esteban Ocon

Esteban Ocon : vainqueur de la course #F1 pic.twitter.com/9mF6SFhr7q – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er août 2021

Ocon a perdu sa propre réputation en tant que l’un des jeunes talents brillants de la F1 après avoir été battu durement par Daniel Ricciardo en 2020, mais il l’a largement reconquise cette année.

C’est, bien sûr, en grande partie grâce à sa victoire éclatante en Hongrie. Bien sûr, il a eu un peu de chance pour finir devant, mais il avait encore beaucoup à faire pour gagner et a tout fait parfaitement, sans se tromper malgré une pression énorme du début à la fin. C’était tout simplement l’un des entraînements de la saison et le meilleur de sa carrière.

Ce n’était pas non plus le seul week-end fort qu’il a eu, le Français prenant constamment et parfois confortablement le dessus sur son coéquipier Fernando Alonso au début de l’année, ce qui n’est pas une mince affaire. Il était si impressionnant qu’il a obtenu un nouveau contrat à long terme.

Son niveau a un peu baissé entre ce moment et ses exploits à Budapest, mais dans l’ensemble, ce fut un très, très bon début de 11 tours pour Ocon.

7. Fernando Alonso

Au début de l’année, beaucoup se demandaient si Alonso faisait une erreur en revenant en F1 et s’il était trop vieux pour se battre avec les meilleurs. Huit mois plus tard, il n’y a absolument aucun doute sur ses capacités.

Comme beaucoup d’autres qui ont rejoint de nouvelles équipes, il a eu du mal à frapper le sol au départ, étant le deuxième meilleur derrière Ocon, mais n’a pas été terrible non plus, marquant toujours quatre points lors des trois premiers tours. Il n’a ensuite pas réussi à terminer dans le top 10 lors des deux prochaines, mais depuis lors, il a l’air aussi bon que jamais.

De Bakou à Budapest, il a marqué des points à chaque course et a terminé deux fois dans le top six. Le point culminant a sans aucun doute été sa défense époustouflante lorsqu’il a été poursuivi par Lewis Hamilton en Hongrie, avec sans doute la meilleure course roue à roue que le sport ait connue jusqu’à présent cette saison.

Avec ce dynamisme phénoménal et beaucoup d’autres impressionnants, le joueur de 40 ans prouve avec force que l’âge n’est qu’un chiffre.

6. Charles Leclerc

Très peu de pilotes, voire aucun, ont été plus impressionnants en 2020 que Leclerc car il a fait des miracles dans une mauvaise voiture, et il a repris là où il s’était arrêté cette année.

Il a certes eu de bien meilleures machines à sa disposition, mais sa Ferrari est toujours une voiture de milieu de terrain, donc le fait qu’il ait deux pole positions et qu’il soit à quelques tours de la victoire à Silverstone est extrêmement impressionnant, tout comme ses finitions P4. en Espagne, Bakou et Imola.

Il y a eu quelques inconvénients, comme sa chute à Monaco qui, tout en lui offrant ironiquement la pole position, lui a coûté une énorme chance de victoire, et il n’a pas dominé son nouveau coéquipier Carlos Sainz autant qu’il l’aurait espéré. mais les points positifs l’emportent très confortablement sur les points négatifs.

Sans une voiture de haut niveau ces dernières années, il aurait pu facilement perdre sa réputation de l’un des meilleurs pilotes de la grille, mais au lieu de cela, il la sécurise et l’améliore constamment.

5. Carlos Sainz

La première moitié de l’année de Sainz aurait été bonne s’il avait été avec Ferrari pendant des années. Le fait que ce soit sa première saison avec eux en fait une saison spectaculaire.

Alors que tant de pilotes ont eu du mal à s’adapter à leurs nouvelles voitures, l’Espagnol a trouvé ses marques en un rien de temps, se battant immédiatement contre Leclerc les samedis et dimanches, ce que Vettel n’a pas pu faire quand il était là-bas.

Il a continué à s’améliorer au fil de la saison, terminant sur le podium à Monaco et en Hongrie et dans le top six à deux reprises en Autriche et à Silverstone également. En fait, il n’a réussi à marquer des points que deux fois ; seuls Lando Norris et Lewis Hamilton ont un meilleur bilan que cela.

Pour cette raison, il aborde la trêve estivale avec deux points de plus que son coéquipier, ce qui est un grand exploit. Il manque peut-être du rythme général de Leclerc, mais il le compense largement par la régularité, et il n’est pas non plus exactement un fainéant.

4. Pierre Gasly

Gasly était l’histoire de bien-être de la campagne 2020 alors qu’il se remettait des difficultés de 2019 pour avoir une excellente année, et il a maintenant montré qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé.

Dans une voiture qui était habituellement sixième ou septième dans l’ordre hiérarchique, il a atteint régulièrement la Q3, a marqué des points dans huit des 10 courses qu’il a terminées, a commis très peu d’erreurs et a remporté un podium en franchissant le ligne en P3 à Bakou après avoir en quelque sorte combattu Leclerc.

À quel point il a été bon est peut-être mieux illustré par sa domination sur son coéquipier, Yuki Tsunoda. Jusqu’à présent, il n’a pas été sur-qualifié une seule fois par le pilote japonais et compte 32 points de plus. Compte tenu de leur voiture, c’est un écart énorme.

Quelques-uns s’attendaient à ce que la recrue très bien notée vienne prendre le dessus sur Gasly cette année, mais le Français a clairement indiqué que, si Red Bull avait besoin d’un autre pilote, il était leur meilleur pari.

3. Lewis Hamilton

Cette saison, Hamilton a sans doute fait face à sa plus grande menace extérieure depuis qu’il a rejoint Mercedes, et dans l’ensemble, il a relevé le défi.

Il a parfois semblé aussi bon sinon meilleur que jamais, avec ses trois victoires sur les quatre premières courses, toutes très impressionnantes. À Barcelone en particulier, il ressemblait à un octuple champion du monde en devenir.

Les choses sont devenues un peu compliquées depuis lors, des erreurs lui coûtant probablement des victoires à Bakou et à Budapest et lui étant peut-être un peu trop agressif dans sa bataille avec Max Verstappen à Silverstone. En Hongrie et en Grande-Bretagne cependant, il était immense en dehors de ces moments.

Bien sûr, les choses pourraient être encore meilleures, mais elles auraient également pu être bien pires sans ses performances. Au final, il mène le classement de huit points malgré une voiture souvent plus lente que son rival pour le titre, ce qui – bien qu’en partie dû à la malchance de Verstappen – en dit long.

2. Max Verstappen

Il est peut-être derrière le Britannique, mais en termes de conduite seule, il y a très peu de Verstappen aurait pu faire mieux dans la première moitié de la saison.

Le Néerlandais a été aussi rapide sur un tour et aussi captivant que jamais d’une roue à l’autre, mais de plus, il a également été remarquablement constant, faisant très peu, voire aucune, d’erreurs. En le regardant maintenant, il est clair à quel point il s’est développé et mûri au cours des dernières saisons.

Il a été impérieux dans chacune des cinq courses qu’il a remportées et était également à Bakou, où il aurait confortablement goûté à la victoire sans une panne de pneu. En fait, il n’a pas encore terminé plus bas que P2 dans une course où sa voiture n’a pas été endommagée de manière majeure.

Cet échec à Bakou et deux incidents au cours desquels il n’a pas fait grand-chose de mal au cours des deux dernières courses sont les seules raisons pour lesquelles il ne mène pas le classement en ce moment, mais en regardant comment il a conduit, il se pourrait bien qu’il ne tarde pas à le faire. donc encore.

1. Lando Norris

Bien que sa séquence de points ait été interrompue au GP de Hongrie, Lando Norris est toujours P3 du championnat👀… Il est définitivement en lice pour le pilote de la saison🧡 #F1 pic.twitter.com/32zq04jCmg – PlanetF1 (@Planet_F1) 4 août 2021

Les deux prétendants au titre ont tous les deux été très bons cette année, mais notre pilote de la saison jusqu’à présent est, sans aucun doute, Lando Norris.

Pour voir comment il a été cette année, il suffit de regarder les chiffres : P3 au classement, 113 points, 10 top-10, neuf top-5, trois podiums, et le tout dans une voiture intermédiaire.

La seule course dans laquelle il n’a pas obtenu au moins un résultat décent était la dernière et c’est uniquement parce qu’il a été éliminé par Bottas au départ. Chaque fois que sa voiture est restée en bon état, il a fait des choses très impressionnantes avec.

La plupart, y compris nous à PlanetF1, s’attendaient à ce qu’il lutte contre Ricciardo, mais l’Australien n’a pas été en mesure de s’approcher de son niveau, et nous doutons que beaucoup le puissent pour le moment.

Finley Crebolder