Les 10 meilleurs podcasts de 2021

Les podcasts sont l’un de ces formats qui nous font nous sentir plus proches en tant qu’humanité. Soit pour l’expérience immersive de se perdre au casque et d’écouter une histoire qui nous émeut ou de nous accompagner avec la voix de ceux que nous admirons pour leur humanité, leurs recommandations ou leur point de vue unique sur le monde. C’est décidément un format qui tombe amoureux, accroche, séduit, tout en nous aidant à rompre avec le sentiment d’être isolé des autres.

C’est pourquoi cette fois, nous avons entrepris de dresser une liste de nos émissions préférées de 2021 qui incluent d’histoires d’horreur, à travers des réflexions sur la musique, la vie, l’amour et les conflits et qui sont le reflet de sociétés convulsives, mais avec beaucoup d’envie de résister et de rire.

Il n’a pas été facile de choisir entre tant d’options, mais nous les présentons ici :

Relatos de la Noche est, plus qu’un podcast, une communauté. Des milliers et des milliers d’auditeurs écoutent et collaborent sur les réseaux sociaux, envoyant et rendant publiques leurs histoires les plus étranges, les plus effrayantes et les plus effrayantes.

Ainsi, la série rend hommage au moment où un groupe de personnes se retrouve dans le noir quelque part dans le monde pour raconter des histoires d’horreur. Cela, pris au format podcast, traverse les frontières et les limites afin que n’importe qui, n’importe où dans le monde, à tout moment, soit emporté par des histoires incroyables. Conseil : écoutez au casque et dans le noir.

Ce podcast est à la fois un exercice journalistique et une thérapie. Gustavo Olmedo, journaliste musical argentin et personnalité de la radio dans son pays, a commencé ce podcast après avoir quitté des réseaux tels que Rock & Pop et Vorterix. À partir de là, il a commencé à créer une communauté qui suit chacun de ses épisodes dans laquelle il passe en revue les disques, raconte ses expériences personnelles ou amène des invités spéciaux.

Des épisodes éditoriaux, des critiques de disques, des interviews sur l’éducation, les champignons hallucinogènes et beaucoup d’opinions personnelles, font Brûler un patrouilleur un média honnête dans lequel l’expérience de la radio traditionnelle est combinée avec les possibilités du podcast en tant que nouveau format sonore.

« Quand on pense à des histoires sur l’environnement, on l’associe généralement aux problèmes les plus visibles du changement climatique, mais son empreinte est plus profonde », Ramón Campos, producteur, présentateur et chercheur de Contre nature, un podcast de Vice Nouvelles.

À travers cinq chapitres, une présentation et un épilogue dans ce podcast, une enquête sur la bataille meurtrière pour l’environnement est narrée, L’histoire derrière le meurtre de trois mineurs colombiens qui travaillaient pour la compagnie charbonnière nord-américaine Drummond est explorée. Ramon Campos C’est lui qui est chargé de tisser cette histoire, qui contient divers témoignages en espagnol et en anglais de personnes proches du défunt, de l’entreprise et des témoins de l’affaire en général ; Chaque épisode développe un thème spécifique et rejoint divers indices qui prennent tout leur sens au fur et à mesure que l’histoire avance et surtout dans l’épisode final.

Cela a commencé comme une chronique hebdomadaire sur Le New York Times, est devenu un podcast et a maintenant une série diffusée sur Amazon Prime, mais l’essentiel est le même: réfléchir à la vie amoureuse compliquée de vraies personnes. Dans sa version sonore, ce programme Daniel Jones Oui Miya lee, a exploré dans ses derniers épisodes, par exemple, des histoires traversées par des thèmes tels que ce que cela signifie d’être loin du couple en période de séparation en raison de la pandémie et pourquoi la première chose qui attire quelqu’un vers une autre personne peut devenir ce qu’ils le plus ça le dérange par la suite.

La chronique comme genre journalistique et littéraire se rejoignent dans une série où l’histoire du crime de Jhony Alonso Orjuela, homme d’affaires colombien propriétaire de Surtifruver de la Sabana. Rapporté par l’écrivain Santiago Gamboa, cette série apporte le meilleur du journalisme et de la chronique judiciaire au format sonore avec la couleur caractéristique de la note rouge. Le résultat? Une narration passionnante d’événements qui impliquent l’auditeur au point de le faire presque participer et être témoin d’un meurtre qui implique, entre autres, tromperie, mensonges et trahison.

« Le mythe raconte que Pandora a ouvert une boîte et ils l’ont accusée d’avoir libéré tous les maux du monde. Pour nous, cette ouverture est une métaphore du jour où nous nous appelions féministes. Depuis, nous habitons un lieu inconfortable mais désirant, rebelle et festif. Pandora était seule, nous nous sommes. Bienvenue, c’est Pandora’s Wish, le podcast Feminist Amphibian ».

Avec l’émotivité qui caractérise les discussions et les luttes de genre et toute la rigueur de Amphibie, ce programme dirigé par Leila messyngier Oui Julieta Gréco explore à travers des dialogues avec des experts diverses questions qui touchent celles qui se disent féministes. Les derniers épisodes couvrent des sujets qui ne semblent pas liés, mais qui sont tout simplement fascinants et facilement visibles dans la vie de tous les jours. Parmi eux figurent la relation entre l’amour romantique et la psychanalyse, la finance et le travail de soins, et le lien entre la maternité et les livres. Le tout aussi filé de belles formes poétiques et théoriquement très solides.

À travers six chapitres Le vrai braquage du siècle raconte comment, en 2006, une bande de voleurs a attaqué une branche de la Bord de la rivière dans la province de Buenos Aires, s’est barricadé avec 23 otages, et après 7 heures de confinement et de négociations avec la police… il a disparu, avec un butin estimé à près de 20 millions de dollars. C’est l’histoire du braquage de banque le plus impressionnant de l’histoire de l’Amérique latine, en fait on dit qu’il a inspiré la populaire série La Casa de Papel.

Le podcast contient des témoignages de ceux qui ont été témoins du vol, des policiers qui ont négocié, des procureurs qui ont enquêté sur l’affaire, des otages qui étaient en captivité et même des voleurs qui l’ont exécuté. Il approfondit également des détails qui n’avaient pas été dits auparavant.

Quand le mot reggaeton est mentionné, le premier pays qui vient à l’esprit est Porto Rico, mais en réalité, c’est au Panama que tout a commencé. En 1980, les enfants de ceux qui travaillaient sur la chaîne antillaise ont expérimenté la traduction du dancehall et du reggae jamaïcains en espagnol. Alors, Ces sons ont traversé l’océan jusqu’à ce qu’ils atteignent New York, puis le reggae panaméen est arrivé à Porto Rico, le genre a évolué et dans son mélange avec le hip hop, un mouvement appelé underground est né.

Afin d’explorer davantage ce genre, et de raconter cette histoire qui a commencé au Panama, est né Loud : L’histoire du reggaeton, un podcast produit par Spotify en association avec Futuro Studios qui raconte l’histoire du reggaeton, de ses premiers instants à nos jours. Reine du lierre, l’un des grands représentants de ce genre, se charge de raconter et de tisser les histoires à travers 10 épisodes.

Avec de vrais témoignages de victimes du conflit colombien, ce podcast présenté par La Commission vérité aborde des sujets difficiles tels que les enlèvements, les déplacements forcés et le recrutement d’enfants. Avec leurs voix, alors, nous pouvons nous impliquer dans une expérience profonde et émouvante, où la résistance, la résilience, le pardon et les souhaits de paix jouent un rôle de premier plan.

De Guaviare à Chocó, en passant par Huila, Valle et Santander, les témoignages nous emmènent à travers différents territoires de Colombie. Il y a un total de 15 chapitres de 5 minutes chacun.

Dans Uribe acculé, un podcast en série plein de tension narrative, Daniel Coronell, l’un des journalistes les plus importants et les plus influents de Colombie, raconte le déroulement d’une enquête qui l’a conduit à percer les secrets d’une procédure judiciaire contre l’ancien président colombien, Álvaro Uribe Vélez.

Au-delà des « coulisses », l’accès passionnant au matériel de recherche et le fait de savoir de première main comment la recherche a été menée, Uribe Acorralado est construit de manière à ce que la tension de l’histoire soit le protagoniste. Obtenir, à partir de la structure et de la narration, accrocher l’auditeur, et plus encore, l’inscrire dans un thème qui, oui ou oui, suscite les passions.