Les 10 meilleurs sites pour les offres de cartes de vœux : Minted, Shutterfly et plus

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

La saison des cartes de vœux est à nos portes !

Si vous n’avez pas encore rassemblé les troupes pour la photo de famille annuelle, il est temps de rassembler tout le monde dans leurs pulls et pyjamas assortis dès que possible. Que vous ayez une photo en tête ou que vous n’en ayez pas encore pris, c’est le moment idéal pour penser à l’avenir, commander vos cartes de vœux et éviter les retards de livraison.

Pour vous inciter davantage à agir tôt, Minted, Shutterfly, Snapfish et d’autres sites proposent des offres à durée limitée sur les commandes de cartes de vœux. Non seulement vous pourrez moins stresser et profiter réellement de la saison des fêtes, mais vous pourrez également économiser de l’argent qui pourra servir à acheter des cadeaux, des friandises à la menthe poivrée et du lait de poule sans fin !

Ci-dessous, nos endroits préférés pour marquer des cartes de vœux économiques si agréables sur le plan esthétique que personne ne pourra remarquer le membre de la famille qui a les yeux fermés ou qui n’a pas écouté le code vestimentaire.