Les 10 milliards de dollars de la banque centrale afghane confisqués par les États-Unis, Biden interrompt les expéditions en dollars américains vers l’Afghanistan

La guerre en Afghanistan est un conflit extrêmement long depuis que les États-Unis ont envahi le pays en 2001, afin de chasser les talibans du pouvoir. Après une sortie désordonnée, l’occupation américaine en Afghanistan a été comparée aux erreurs commises pendant la guerre du Vietnam. Maintenant que les forces américaines ont quitté Kaboul en grand nombre, des rapports montrent que la branche new-yorkaise de la Réserve fédérale a confisqué pour 10 milliards de dollars d’actifs de la banque centrale afghane. De plus, la semaine dernière, l’administration Biden a interrompu les expéditions en dollars à destination de l’Afghanistan.

La sortie “désordonnée” de l’Afghanistan aux États-Unis se transforme en guerre financière

La guerre en Afghanistan à laquelle les États-Unis ont participé a longtemps été un embarras de politique étrangère pour les bureaucrates américains qui ont soutenu l’invasion. La « chute de Kaboul » en 2021 a été une sortie désordonnée et les critiques du complexe militaro-industriel des États-Unis ont comparé la guerre d’Afghanistan à la guerre du Vietnam. S’adressant au public américain, le président Joe Biden a expliqué que malgré la sortie “désordonnée”, “il n’y a jamais eu de bon moment pour retirer les forces américaines”.

Depuis le départ des forces américaines la semaine dernière, il y a eu une pénurie de dollars américains.

Cependant, depuis la sortie, le nombre de soldats américains renvoyés en Afghanistan est passé à 6 000. De plus, les États-Unis tirent toujours parti de la guerre financière, car les 10 milliards de dollars d’actifs de la banque centrale afghane sont détenus par les États-Unis et les forces alliées. Selon les rapports, les actifs de la banque centrale afghane comprenaient 1,3 milliard de dollars en or et 361 millions de dollars en devises internationales. Les Afghans n’ont aucun accès à ces fonds car les actifs sont détenus dans des institutions financières comme la branche new-yorkaise de la Réserve fédérale (FRBNY).

Il y a (ou plutôt il y avait) 160 millions de dollars de lingots d’or et de pièces d’argent dans le coffre-fort de la banque afghane au palais présidentiel. – zerohedge (@zerohedge) 18 août 2021

FRBNY détient des lingots d’or afghans d’une valeur de 1,3 milliard de dollars qui représentent plus de la moitié des réserves d’or de la banque centrale afghane. Une déclaration consolidée indique que FRBNY détient environ 6,1 milliards de dollars de tous les actifs. La banque centrale afghane ne verra pas ces fonds de sitôt car le gouvernement américain pense qu’ils tomberaient entre les mains des forces talibanes. De plus, la semaine dernière, l’administration Biden a interrompu les envois de dollars américains vers l’Afghanistan pour garder les fonds à l’écart des membres talibans.

La Fed de New York, les banques américaines et l’administration Biden s’efforcent d’empêcher l’accès aux fonds afghans

Des sources proches du dossier affirment que les États-Unis ont mis en place un blocus financier afghan alors que la Réserve fédérale et d’autres institutions financières américaines « s’efforcent d’empêcher » l’accès aux fonds. Pour une raison quelconque, l’administration Biden et les forces alliées croient de tout cœur que les actifs bancaires du gouvernement afghan devraient être surveillés et sanctionnés. “Les actifs de la banque centrale du gouvernement afghan aux États-Unis ne seront pas mis à la disposition des talibans”, a déclaré à la presse un responsable de l’administration Biden.

LA BANQUE CENTRALE D’AFGHANISTAN DISPOSE DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS D’ACTIFS, MAIS LA MAJORITÉ DES FONDS SONT DÉTENUS PAR LA RÉSERVE FÉDÉRALE À NEW YORK -RTRS Et maintenant, l’or est parti. Tous partis – zerohedge (@zerohedge) 17 août 2021

Les forces supplémentaires depuis le soi-disant départ d’Afghanistan et les sanctions économiques montrent que les États-Unis ne sont pas disposés à se retirer si facilement de la police du monde. L’Afghanistan aura probablement des problèmes avec le système financier monopolisé par le système bancaire central mondial de la même manière que de nombreux autres États-nations sont exclus en raison des opinions de la bureaucratie américaine. Des États-nations comme la Corée du Nord, le Venezuela, la Turquie, l’Iran et maintenant l’Afghanistan ressentiront la colère de l’armement financier et de l’exclusion économique.

Le sujet de l’arrêt des expéditions de dollars par l’administration Biden la semaine dernière était un sujet populaire sur le forum Reddit axé sur le bitcoin r/bitcoin. Beaucoup pensent que l’invention de Satoshi Nakamoto a été créée pour contourner les opinions des planificateurs financiers centraux et les caprices des bureaucrates.

