Les 10 moments les plus mémorables des VMA dans l’histoire de MTV

Les MTV Video Music Awards sont toujours l’une des remises de prix les plus attendues par les fans de musique chaque année. Avec l’attente du spectacle vient la nostalgie des moments mémorables du passé.

Le spectacle rassemble les incroyables artistes de l’industrie pour des performances en direct, des premières vidéo et une juste part de moments mémorables et controversés. Cela pourrait être Beyonce surprenant tout le monde avec son baby bump, une invasion de scène impromptue par le bassiste de Rage Against the Machine Tim Commerford et plusieurs moments avec Britney Spears.

Cette année, l’émission revient au Brookyln’s Barclays Center, à partir de 20 h HE sur MTV, avec des diffusions simultanées sur CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et la CW. Les rediffusions commenceront immédiatement après sur MTV et tous ses sites affiliés. Vous pourrez également diffuser l’émission sur Paramount+ pour la première fois.

Les performances comprendront Alicia Keys avec Swae Lee, Camila Cabello, Chlöe, Doja Cat, Ed Sheeran, Foo Fighters, Justin Bieber, Kacey Musgraves, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Normani, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes et Twenty One Pilots. Lorde devait également se produire, mais a été annulé ces dernières semaines en raison de changements dans la production.

Membre des Backstreet Boys AJ McLean, Ashanti, Avril Lavigne, Billie Eilish, la star de Pose Billy Porter, Conor McGregor, 50 Cent, Cyndi Lauper, Fat Joe, Hailey Bieber, Halle Bailey, Ja Rule, Lance Bass, Megan Fox, Nick Lachey, Rita Ora, Simone Biles et Travis Barker remplissent les présentateurs pour les prix, la première émission complète depuis l’étrange émission télévisée influencée par la pandémie de 2020.

Bien que les gens soient toujours aux prises avec la pandémie et n’apportent pas beaucoup d’émotion à la série, cela ne signifie pas que certains moments controversés ou gênants ne se produiront pas. Faites un voyage dans le passé et revivez ci-dessous certains des moments les plus mémorables et les plus controversés de l’histoire des VMA.

Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera Kiss (2003)

En 2003, Britney Spears et Christina Aguilera ont rejoint Madonna sur la scène des VMA pour marquer le 30e anniversaire du spectacle et chanter son tube “Like a Virgin”. Spears et Aguilera vêtus de tenues blanches pour revenir à la performance emblématique de The Material Girl lors du premier spectacle, tandis que Madonna portait un ensemble tout noir en contraste.

Les trois artistes ont dansé de manière provocante pendant la performance, puis ont tiré le tapis sur le public avec un moment auquel ils auraient dû s’attendre avec Madonna. La pop star légendaire a embrassé à la fois Spears et Aguilera sur scène, et devant son petit ami Justin Timberlake.

Spears se concentre toujours sur le moment, aidée par la caméra qui capture son smooch avant de passer directement à Timberlake et de manquer le baiser d’Aguilera.

Kanye West interrompt Taylor Swift (2009)

Dans un moment que personne n’oubliera jamais, Kanye West a cimenté son héritage en tant que génie fou et a cimenté sa rivalité avec Taylor Swift pour les années à venir. Alors que Swift acceptait le prix de la meilleure vidéo féminine aux VMA 2009, West a tristement pris d’assaut la scène pour se battre pour Beyonce.

C’était la même année que l’ancienne chanteuse de Destiny’s Child était nominée pour son clip pour “Single Ladies”. Lorsque Swift a reçu sa statue d’homme de la lune, West s’est précipité sur scène pour plaider en faveur du clip de Beyoncé et a coupé Swift.

“Yo Taylor, je suis vraiment content pour toi. Je te laisse finir, mais Beyoncé a eu l’une des meilleures vidéos de tous les temps !” a-t-il dit à Swift avant de se tourner pour s’adresser au public. La réaction de Swift n’était pas agréable, Beyonce semblait mortifiée et Pink a pris un moment pour crier à West à propos de l’incident.

Il semblait que les deux étaient sur le drame aux VMA 2015 parce que Swift a présenté à West son Video Vanguard Award et il lui a également envoyé des fleurs. Cependant, le drame est revenu directement dans les gros titres lorsque West a sorti sa chanson “Famous” l’année suivante.

Miley Cyrus Twerks avec Robin Thicke (2013)

Miley Cyrus en 2013 s’est concentrée sur le fait de choquer le public et de révéler son personnage libéré à l’époque. L’alun de The Voice est monté sur scène aux VMA pour une performance aux côtés de Robin Thicke, y compris son tube controversé “Blurred Lines”. Malgré leur différence d’âge à l’époque, Cyrus s’est approché de lui et a twerk tout au long de la chanson.

La performance a troublé beaucoup, mais cela faisait partie de la “nouvelle Miley” à l’époque et de sa nouvelle direction après Hannah Montana. Son nouveau personnage ne ressemblait en rien à ses années Disney, montrant la peau, twerk et repoussant généralement les limites du public qu’elle avait.

En 2017, Cyrus s’est ouverte à cette époque de sa vie en disant que le look “est devenu quelque chose que l’on attendait de moi”. Elle a ajouté que toute l’expérience “est arrivée à un point où je me suis sentie sexualisée”. Thicke a fait face à sa propre controverse en raison de la chanson peu de temps après, y compris des moqueries sur son costume Beetlejuice, également.

Howard Stern comme Fartman (1992)

Howard Stern en 1992 était un animal différent de Howard Stern en 2021. Il était le roi autoproclamé de tous les médias à l’époque, était numéro un à New York et sur la scène radiophonique matinale de Los Angeles en même temps et il a aidé à soigner le âge du “shock jock” dans l’existence. Avec cela est venu son apparition aux VMA en 1992, mais pas en tant que lui-même.

Au lieu de cela, Stern apparaîtrait en costume complet comme sa création à l’antenne Fartman. Les résultats auraient permis à Luke Perry de saisir ses joues nues sur scène et d’apporter un peu d’humour de toilette à la cérémonie de remise des prix avant son anniversaire de 10 ans.

Fartman était sans doute le personnage le plus populaire de Stern dans son émission de radio et il a même débattu de la possibilité de créer un film mettant en vedette le personnage. Il a pris le personnage d’une bande dessinée dans National Lampoon à la fin des années 70 et un peu sur l’album blanc de National Lampoon à partir de 1979. Sa première fois en tant que personnage est venu au début des années 80 dans son émission, avec Stern déposant une marque en 1992 .

Stern essayait toujours de faire un film jusqu’en 2002, juste avant son passage à la radio Sirius en 2004. Il faisait également presque partie de l’histoire de WrestleMania, bien que l’animateur de radio ne soit pas d’accord avec le propriétaire Vince McMahon. . Fartman serait en quelque sorte sur grand écran lors du film Private Parts de Stern en 1997, l’adaptation de ses mémoires présentant une recréation du moment des VMA.

Beyonce révèle son baby bump (2011)

Beyonce a utilisé sa performance VMAs en 2011 pour choquer tout le monde et confirmer sa première grossesse avec son mari Jay-Z. Avant que Blue Ivy Carter ne fasse la une des journaux, elle était une révélation secrète à la fin de la performance “Love On Top” de la diva pop.

Après avoir époustouflé le public avec un spectacle stellaire, Beyonce a ouvert sa veste et a poussé son ventre, le frottant et envoyant le message qu’elle allait bientôt être mère. Kanye West et Jay-Z font la fête dans le public et c’est amusant de voir la foule réaliser de quoi ils sont témoins.

Britney Spears joue avec un python (2001)

Britney Spears aux VMA, c’est comme le beurre de cacahuète et le chocolat, ils vont bien ensemble et trop pourrait vous submerger. L’agrafe de MTV 2001 a été diffusée quelques jours seulement avant les attentats du 11 septembre, les plaçant dans un endroit étrange de l’histoire où les choses semblaient presque arrachées à une autre chronologie.

Mais la performance de Spears de “I’m a Slave 4 U” sur scène avec une multitude d’animaux vivants, dont un python albinos, a attiré l’attention, la controverse et tout le reste. La performance était le summum de la sexualisation de Spears à l’époque et est devenue l’une des nombreuses apparitions emblématiques des VMA.

Il est même revenu dans le spectre de la culture pop grâce à Tiger King de Netflix et aux projecteurs sur le controversé Doc Antle, qui a prêté ses animaux au spectacle pour la performance et peut être vu sur scène.

Lady Gaga lance la robe de viande (2010)

Lady Gaga était autrefois connue pour son goût inhabituel pour la mode avant de devenir une force musicale et une menace oscarisée sur plusieurs fronts. Prenez les VMA 2010 où Gaga a remporté un grand prix et a présenté une robe de viande aux masses confuses.

Selon Billboard, la robe était censée être une protestation contre les politiques “Ne demandez pas, ne dites pas” de l’armée américaine et non une déclaration sur la consommation de viande ou contre les végétaliens et les végétariens.

“Ce n’est certainement pas un manque de respect envers quiconque est végétalien ou végétarien”, a déclaré Gaga ou Ellen DeGeneres dans une interview post-VMA. “Comme vous le savez, je suis l’être humain le plus libre de tout jugement sur Terre. Il y a de nombreuses interprétations, mais pour moi ce soir c’est [saying], ‘Si nous ne défendons pas ce en quoi nous croyons, si nous ne nous battons pas pour nos droits, nous aurons bientôt autant de droits que la viande sur nos os.'”

Pourtant, la tenue a ébouriffé quelques plumes et a valu les critiques de PETA. Cependant, ils n’étaient pas à la hauteur de leurs critiques, car nous sommes ici une décennie plus tard avec des gens qui vénèrent pratiquement la reine de la pop.

Diana Ross donne un petit coup au décolleté de Lil ‘Kim (1999)

Diana Ross est une royauté musicale et une légende de la diva qui a fait sa marque avec The Supremes, sa carrière solo, son jeu d’acteur et même des enfants célèbres. Mais pour les fans de MTV, beaucoup se souviennent de l’icône pour son apparition avec Mary J. Blige et Lil’ Kim.

Cela est dû au fait que Ross a accueilli avec amour le couple sur scène, embrassant Blige avant de passer à Lil ‘Kim et de secouer sa poitrine exposée pour le public. La tenue de Kim était honnêtement assez mémorable telle qu’elle est, mais Ross étant une légende totale, il savait comment augmenter la puissance en un instant.

Cependant, tout le monde n’était pas content. Blige dirait à Andy Cohen en septembre 2020 qu’elle était “énervée” contre Ross pour ce qui s’était passé. “J’étais gêné pour Kim et j’étais énervé quand c’est arrivé parce que c’est ma petite sœur et mon amie”, a déclaré Blige à Cohen. “Kim est courageuse. Elle va faire ce que Kim fait, donc je pense que nous devrions tous le respecter comme nous devrions respecter Megan Thee Stallion et Nicki Minaj et Cardi. Respectez Lil’ Kim. C’est ce qu’ils font. Respectez-les. “

Rage Against the Machine Storms Stage (2000)

Rage Against the Machine a fait sa marque sur les VMA 2000 avec une action impromptue pour protester contre ce qu’ils considéraient comme une musique terrible. Pendant l’acceptation de Limp Bizkit pour la meilleure vidéo rock, gagnant pour “Break Stuff” et battant “Sleep Now in The Fire” de Rage, réalisé par Michael Moore.

Moore a joué un rôle dans le moment qui a suivi, le bassiste Tim Commerford prenant la scène et grimpant sur le plateau lors du discours d’acceptation de Fred Durst. Commerford a expliqué sa motivation dans une interview de 2015 avec Livewire.

“Nous étions contre Limp Bizkit, l’un des groupes les plus stupides de l’histoire de la musique. Nous sommes contre eux et leur chanteur a fait la vidéo. C’était donc Limp Bizkit contre Rage, la vidéo réalisée par Fred Durst contre Michael Moore Et je suis assis là avec Michael et je me dis ‘Hé mec, si cette caméra ne vient pas ici, je grimpe dans cette structure et je vais m’asseoir là comme une putain de gargouille et jeter une clé dans ce spectacle. Et il me dit : ‘Tim, suis ton cœur.'”

Il l’a suivi et malgré Zach De La Rocha et Tom Morello essayant de dire au bassiste de ne pas sauter sur scène. Cela n’a pas fonctionné, ce qui a conduit Commerford à dérouter tout le monde à la maison et à tirer des commentaires intéressants de Fred Durst dans le processus.

Cela a peut-être également mis fin à la course initiale de Rage ensemble car De La Rocha quitterait le groupe un an plus tard, bien que le groupe se soit depuis réuni avec quelques hoquets en raison de la pandémie de COVID-19. Quant à Commerford lui-même, il a passé une nuit en prison et n’a pas jeté une clé assez grosse dans quoi que ce soit.

Eminem Beefs With Moby et Triumph the Insult Comic Dog (2002)

Pourquoi oui, il y a eu un moment dans l’histoire des VMA où Eminem avait du bœuf avec Moby et une marionnette à chien rendue célèbre par le talk-show de Conan O’Brien. Le rappeur de Detroit était au sommet de sa gloire initiale et sous le feu des critiques pour son homophobie présumée, ce qui lui a valu la dérision de Moby aux Grammys 2001.

Eminem riposte et cible Moby dans sa chanson “Without Me” avant de menacer de combattre l’artiste électronique lors de son discours de remerciement ce soir-là. Triumph était au centre de ce moment, avec le comédien et créateur Robert Smigel également jeté en raison de la nature du morceau.

Triumph a plaisanté sur les paroles avec Moby dans la série, un moment gênant est devenu plus gênant lorsqu’il a essayé de parler à Eminem et à sa bande. Le rappeur a repoussé Triumph en s’adressant à Smigel et en transformant un moment dont personne ne se souviendrait en un moment dont nous parlons encore aujourd’hui.

