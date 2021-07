Les 10 NFT les plus chers jamais vendus

Comparer

Peu de temps après Bitcoin, il est devenu clair que la technologie blockchain peut être utilisée à de nombreuses fins autres que le transfert d’argent. Si vous pouvez prouver la propriété de vos pièces dans une base de données publique immuable, pourquoi ne pas prouver votre propriété d’autre chose ? C’est ainsi que sont nés les NFT, une sorte de crypto-monnaie qui affiche des preuves cryptographiquement vérifiées que vous possédez une œuvre d’art, un Tweet ou une vidéo. Le boom du NFT a culminé en mars 2021, c’est donc le bon moment pour résumer et voir quelles étaient les ventes les plus médiatisées et les plus chères.

Mais d’abord, rappelons-nous ce que sont les NFT.

Le concept clé des NFT (non fongible tokens) est la fongibilité : c’est lorsque deux éléments d’un type ont la même valeur. Par exemple, 1 dollar américain est égal à n’importe quel autre dollar américain et ils sont fongibles. Il en va de même pour Bitcoin – si vous achetez 1 BTC sur ChangeNOW, ce serait la même valeur que 1 BTC que votre ami vous a envoyé.

Les NFT sont toujours des crypto-monnaies, mais ils ne sont pas fongibles : chaque NFT est différent les uns des autres et ne peut pas être échangé de manière égale. Une image, un SMS, une vidéo ou un ticket – tous sont uniques et vous pouvez difficilement trouver deux articles similaires parmi les NFT.

Les jetons non fongibles sont stockés sur des blockchains telles que Ethereum, Binance Smart Chain, EOS et TRON, et sont négociés sur des marchés NFT tels que Opensea ou Rarible. ERC-721 et ERC-1155 basés sur Ethereum sont les deux formats NFT les plus populaires. La blockchain étant transparente et publique, vous pouvez visualiser tous les NFT et même télécharger votre copie numérique, mais une seule adresse numérique en est le propriétaire. C’est comme la Joconde : son original est détenu et exposé par le Louvre, mais vous pouvez trouver sa photo sur Internet et l’imprimer. Des œuvres d’art, des textes, des vidéos, des personnages de jeux, des tweets et des objets de collection de toutes sortes sont présents parmi les NFT.

Les NFT peuvent être uniques (comme “Everydays” de Beeple), ou il peut y avoir une collection entière d’entre eux (comme 10 000 CryptoPunks). Comme tout autre jeton, vous pouvez envoyer un NFT à n’importe quelle adresse de la même blockchain, qui sera reflétée dans la base de données publique. Cependant, vous ne pouvez pas envoyer de pièce : contrairement aux tokens normaux, les NFT sont indivisibles.

L’un des premiers exemples de NFT est CryptoKitties. Lancés en 2017, ils étaient assez précipités – des milliers d’utilisateurs achetaient, soignaient et élevaient des chatons virtuels uniques, entraînant une congestion critique de la blockchain Ethereum.

De nombreux progrès ont été accomplis depuis lors. Un format ERC-1155 a vu le jour : il permet de combiner des actifs fongibles et non fongibles en un seul contrat intelligent. Cela fonctionne bien dans de nombreux jeux : le format vous permet de posséder des objets uniques tels que des personnages, des armes ou des parcelles de terrain, et des objets consommables tels que de l’argent ou de l’or.

Depuis 2017, de nombreux jeux alimentés par blockchain et NFT ont vu le jour : Decentraland, Gods Unchained, Sorare, F1 Delta Time.

NFT a ouvert un certain nombre d’opportunités offertes par la propriété numérique :

Les artistes peuvent créer des chefs-d’œuvre numériques et toucher un public plus large de ceux qui surveillent les marchés NFT. En vendant leur travail sur une base peer-to-peer, ils restituent cette partie de la valeur précédemment détenue par les plateformes centralisées. Les acheteurs obtiennent la propriété publiquement démontrable des chefs-d’œuvre, ce qui leur donne un sentiment d’engagement unique. Pour les investisseurs, les NFT sont un autre outil intéressant pour multiplier leur capital.

Vendu le 22 février 2021, 1,05 M$

CryptoPunks est une collection exceptionnelle de 10 000 NFT, dont 5 figurent dans le top 10 des ventes NFT les plus chères et figurent sur notre liste. CryptoPunks a été lancé avant même les CryptoKitties – c’est en juin 2017 que Matt Hall et John Watkinson ont fondé Larva Labs et présenté cette collection de personnages en pixels. Ils ne ressemblent pas tous à des punks, mais ils sont tous assez étranges. À l’époque, ils étaient offerts gratuitement. Bientôt, le commerce a commencé et les premiers acheteurs ont payé des centimes et des dollars pour obtenir un CryptoPunk. Aujourd’hui, c’est une industrie d’un million de dollars.

CryptoPunk #6487 est le numéro 10 sur notre liste vendu pour un peu plus de 1 million de dollars. Elle fait partie des 3840 femmes punks qui n’ont pas beaucoup de distinctions particulières, à part le fait d’être totalement chauve et de porter du rouge à lèvres rouge.

Vendu le 18 février 2021, 1,25 M$

CryptoPunk #4156 appartient à la catégorie des Ape CryptoPunks, qui sont au nombre de 24. 4 CryptoApes sont désormais disponibles à la vente, et le plus cher est de 22,92 millions de dollars, il pourrait être bien plus cher que le #4156 ! Un autre singe de la collection est sur notre liste : # 6965 a un prix « légèrement » plus élevé à 1,54 million de dollars.

Vendu en mars 2021, 1,33 M$

Il s’agit d’un NFT aux multiples facettes. Tout d’abord, il s’agit d’une œuvre sonore créée par le DJ Justin Blau, connu sous le nom de 3LAU. Deuxièmement, il y a une animation conçue par un artiste numérique nommé Slimesunday. Ensemble, ils ont organisé une vente aux enchères dans laquelle le plus offrant pouvait nommer la pièce. Gunky’s Uprising est le nom de la pièce.

Vendu le 9 février 2021, 1,5M$

En 2020, les ventes de terrains dans les mondes virtuels représentaient 40 % de toutes les ventes de NFT. Cette offre était la plus importante – la propriété de Genesis en tant que “propriété Genesis de l’intrigue Epic 9” dans le jeu Axie Infinity vendue pour 1,5 million de dollars. Ce jeu de fantasy virtuel basé sur Ethereum permet aux utilisateurs d’élever et de combattre des personnages Axies qui possèdent des terres. Cette offre #7 est un terrain avec une position stratégiquement importante et une bonne vue.

Vendu le 19 février 2021, 1,54 M$

Ce CryptoPunk 6965 avec un chapeau fedora marron antique appartient à cette catégorie de singes que vous connaissez déjà. Son genre de regard fatigué laisse entendre qu’il n’est pas impressionné par l’engouement pour le NFT, mais cela ne les a pas empêchés de le vendre pour 1,54 million de dollars. Aussi, il s’agit de sa quatrième vente depuis 2017. En mai, il a été de nouveau proposé, cette fois pour 7,22 millions de dollars.

Vendu le 22 mars 2021, 2,91 M$

En 2006, à l’ère des startups numériques, le PDG et fondateur de Twitter, Jack Dorsey (qui est également devenu plus tard un évangéliste de Bitcoin) a écrit son premier tweet. Après avoir été vendu sur le marché Valuables NFT, ce tweet n’a pas été converti en crypto-monnaie, et son acheteur n’en a pas le droit d’auteur. L’achat du premier tweet donne un sentiment de participation unique et permet de collecter des fonds pour des œuvres caritatives : les 2,91 millions de dollars versés par Sina Estav, le PDG d’un système Oracle basé sur Tron, ont ensuite été reversés à des programmes en Afrique. Fait intéressant, le fondateur de TRON, Justin Sun, avait précédemment proposé une offre plus modeste de 2 millions de dollars.

Vendu le 25 février 2021, 6,66 M$

Cette vidéo de 10 secondes a été publiée par Mike Winkelmann, mieux connu sous le nom de Beeple, peu de temps après qu’il est devenu clair que Donald Trump a finalement perdu l’élection présidentielle aux États-Unis. Elle représente le corps nu de l’ancien président vaincu gisant sur le sol avec de gros mots écrits partout . L’oiseau Twitter est assis sur le dessus et transmet un message clair. Les passants s’en moquent.

Fait intéressant, il y avait une autre version de cette œuvre préparée pour l’affaire si Trump gagnait les élections. Si cela se produisait, le jeton changerait : Trump se montrerait dans une couronne perçant les flammes. Cela n’arrivera jamais maintenant.

Vendu le 11 mars 2021, 7,57 M$

Le deuxième plus cher de tous les produits vendus, CryptoPunk 7804 est l’un des 9 punks extraterrestres avec une casquette, des lunettes de soleil et une pipe. Nous ne savons pas depuis quand les extraterrestres avaient cette couleur de peau, mais cela l’a aidé à se vendre pour plus de 7,5 millions de dollars. La première fois, cet article s’est vendu en janvier 2018 pour 15 000 $.

Vendu le 11 mars 2021, 7,58 M$

Un autre punk extraterrestre et le plus cher jamais vendu, CryptoPunk 3100 porte un bandeau et ne semble pas savoir ce qu’il fait sur cette liste. Un mois après avoir été frappé, le #3100 s’est vendu à 2 127 $, et la première offre n’était que de 76 $. Un bon investissement, non ?

Vendu le 11 mars 2021, 69,3 millions de dollars

2021 a été marquée par le fait que des institutions aussi conservatrices que les maisons de ventes ont adopté la crypto-monnaie et le NFT. “Everydays” est le NFT le plus cher vendu par la maison Christie : c’est une compilation de 5 000 œuvres numériques créées chaque jour par Mike ” Beeple ” Winkelmann depuis 2007. L’image reflète l’évolution de l’art de Beeple. L’acheteur, l’amateur indien de crypto Vignesh “Metakovan” Sundaresan, a déclaré qu’il paierait encore plus pour cette pièce – l’acheter en faisait partie intégrante de la révolution historique dans la façon dont l’art est perçu.

NFT est un nouveau mot à la fois dans le monde de l’art et dans le domaine de la propriété numérique. Pour les artistes, c’est un excellent outil pour partager leurs œuvres avec le public tout en maintenant les revenus totaux, tandis que pour les propriétaires, le jeton cryptographique NFT leur donne le droit de dire : « Oui, tout le monde peut voir et télécharger cet article. , et je viens de profitez de ce fait, car l’original m’appartient, et vous pouvez le rechercher sur la blockchain et le voir. ”

Aujourd’hui, les marchés NFT avec des visuels à collectionner représentent une industrie d’un million de dollars. Avec les parcelles de terrain dans les jeux numériques, les images représentent plus des ⅔ de toutes les ventes de NFT à ce jour. Cependant, il existe potentiellement de nombreuses autres applications pour la technologie NFT, notamment des billets d’événement, des droits d’auteur numériques, des noms de domaine, etc. Ils en sont maintenant à leurs débuts, et les années à venir nous montreront si NFT libérera son potentiel ou restera à la maison pour les jeux et l’art numérique uniquement.