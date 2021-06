Les 10 pays les plus susceptibles d’adopter Bitcoin

“Histoire!” Le président du Salvador, Nayib Bukele, a tweeté le 9 juin, avant d’échanger sa photo de profil contre une photo avec des lasers Photoshoppés sortant de ses yeux.

La mise à jour quelque peu surréaliste d’un leader mondial était une réponse au fait qu’El Salvador est devenu le premier pays au monde à introduire une loi qui reconnaît Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire (et la plus chère) au monde comme monnaie légale.

Le texte de loi établit que « tout agent économique doit accepter le Bitcoin comme moyen de paiement lorsqu’il lui est proposé par quiconque acquiert un bien ou un service », bien que cela exclue ceux qui n’ont pas « accès aux technologies qui leur permettront de transporter des transactions” la majorité de la population. Les impôts peuvent être payés en Bitcoin, et les dettes précédemment dues en dollars américains, la devise principale du Salvador, peuvent désormais être payées en Bitcoin. Les Salvadoriens peuvent utiliser n’importe quel portefeuille numérique, y compris un nouveau “officiel” sanctionné par le gouvernement.

C’est un gros problème pour le pays, sa population et les systèmes financiers du monde entier. Forbes commente que cela pourrait :

“Transformer El Salvador en l’un des centres financiers les plus importants au monde et… affecter la façon dont les gens du monde entier utilisent les monnaies numériques.”

Une question clé sera de savoir si d’autres pays emboîteront le pas, et de nombreux analystes prédisent que les gouvernements surveilleront El Salvador de près pour voir si la mesure atteint ses objectifs, notamment autoriser les transactions de transfert de fonds sans frais de tiers, ajoutant une estimation de 1 000 milliards de dollars. dollars à l’économie; permettre des taux de transaction sur smartphone plus élevés et une inclusion financière pour les personnes non bancarisées ; attirer des investissements commerciaux en crypto-monnaie et autres.

Alors, quels pays sont susceptibles d’accepter Bitcoin comme monnaie légale ensuite ?

Les candidats pourraient inclure le Panama et le Paraguay voisins, qui sont prêts à envisager des projets de loi visant à soutenir les crypto-monnaies et les entreprises de crypto-monnaie ; et les pays d’Amérique latine, le Mexique, la Colombie, l’Argentine et le Brésil, où l’enthousiasme pour la cryptographie est élevé et les économies sont aux prises avec des problèmes d’inflation et des dévaluations monétaires.

Bien que pas à court terme, ils pourraient également inclure le Nigeria et les Philippines, qui ont le premier et le troisième plus grand nombre d’utilisateurs de crypto en pourcentage de leur population ; l’Ukraine, qui a récemment pris des mesures pour intégrer les crypto-monnaies dans son système juridique ; et le Japon, qui exerce une forte surveillance réglementaire sur son industrie des crypto-monnaies et compte déjà les crypto-monnaies comme propriété légale.

Le rédacteur en chef d’Invezz, Jayson Derrick, dit ceci :

La décision d’El Salvador de reconnaître le bitcoin comme monnaie légale est sans aucun doute historique et les premiers supporters entreprennent un tour de victoire. Le Salvador est un pays très pauvre, mais il attirera sans aucun doute l’attention des dirigeants du monde entier qui guetteront les signes de réussite.

Si El Salvador est en mesure de montrer au monde l’amélioration des conditions économiques de sa population, d’autres économies en développement et du second monde pourraient rapidement suivre l’exemple de ce pays d’Amérique latine.

Derrick continue :

Les développements encourageants dans le mouvement vers une plus grande adoption du bitcoin ne se limitent pas aux pays les plus pauvres. L’Inde, membre du G20 avec une économie de 10 000 milliards de dollars, est sur le point de classer le bitcoin comme classe d’actifs. »

Il est important de noter que les taureaux Bitcoin conservent leurs pièces pendant de nombreuses décennies. En attendant, il y aura certainement des pics de volatilité, mais les perspectives à long terme du bitcoin continuent de s’améliorer chaque année.

