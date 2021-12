Les 10 pires chansons de Noël de tous les temps

C’est la saison des vacances et vous savez ce que cela signifie? Il est temps de sortir les chansons de Noël !

Des classiques et des chansons que nous avons écoutées tout au long de notre enfance aux chansons plus modernes qui ont été acceptées dans le lexique de la musique de Noël, écouter des airs de vacances donne toujours l’impression de mettre un pull douillet avec une tasse de thé chaud et de regarder une tempête de neige . Eh bien… la plupart du temps.

Pour toutes les bonnes chansons de Noël qui existent, il y en a des vraiment, vraiment horribles. Qu’ils soient mauvais d’un point de vue purement musical ou qu’ils vous énervent vraiment pour une raison ou une autre, je comprends tout à fait.

Et c’est pourquoi j’ai dressé cette liste des 10 pires chansons de Noël jamais créées, afin que vous aussi vous sentiez validé dans vos goûts musicaux ! Ou vous pouvez être contrarié par le fait que l’une de vos chansons préférées de tous les temps, que vous chérissez depuis l’enfance, soit en fait mauvaise. Plongeons dedans !

dix Vous êtes méchant, M. Grinch – Thurl Ravenscroft



« Vous êtes un méchant, M. Grinch » est une excellente leçon de descripteurs et d’adjectifs, mais cela n’inspire pas du tout l’esprit de Noël en moi.

9 Grand-mère s’est fait écraser par un renne – Elmo & Patsy



L’histoire amusante d’une grand-mère se saoulant au lait de poule devient horrible après avoir été écrasée par un renne. Non seulement cela, la chanson entre dans les détails assez graphiques des séquelles de la grand-mère écrasée par ledit renne. Mais bon, au moins la chanson sonne Noël !

8 Arbre de Noël – Lady Gaga



J’adore Lady Gaga, ne vous méprenez pas, mais cette chanson est juste… terrible. Cela ressemble à une très mauvaise parodie de SNL – à cause de ses instrumentaux grinçants et de ses insinuations pas très subtiles – mais non, c’est réel ! Quoi qu’il en soit, voici un nettoyant pour le palais de Lady Gaga qui tue absolument cet hommage à Sound of Music.

7 Savent-ils que c’est Noël? – Pansement



Je sais que cette chanson a été faite pour récolter des fonds pour la famine en Éthiopie en 1984 — ce qui est bien ! – mais les paroles sont au mieux condescendantes et au pire offensantes.

6 Merveilleux Noël – Paul McCartney



Tout comme « C’est un petit monde » une fois que « Wonderful Christmastime » est coincé dans votre tête, il est là pour toujours. Et je veux dire pour toujours. Au moins, les blagues entourant la chanson la rendent un peu plus tolérable, mais c’est toujours un air très banal.

5 La chanson Chipmunk – Les Chipmunks



Qui voulait cette collaboration ? Pourquoi cela est-il entré dans la création ? Juste pour me faire saigner les oreilles ? Si c’est le cas, vous avez fait un excellent travail. Sinon, qu’est-ce qu’on fait ici ?

4 Je veux un hippopotame pour Noël – Gayla Peevey



Ceci et « Tout ce que je veux pour Noël, c’est mes deux dents de devant » sont dans la même veine que les enfants qui chantent ce qu’ils veulent pour Noël et… ce n’est tout simplement pas pour moi ! Je comprends que ce sont des classiques, mais il est temps de retirer ce genre de chanson de Noël.

3 Père Noël – Michael Bublé



Michael Bublé est un lâche pour avoir changé les paroles en « Santa buddy » – entre autres modifications – et je ne peux pas être convaincu du contraire. Si vous allez reprendre cette chanson, penchez-vous dessus ou ne le faites pas du tout.

2 J’ai vu maman embrasser le père Noël – Jackson 5



Bien sûr, vous avez probablement ri une fois que vous avez réalisé que le Père Noël décrit dans « I Saw Mommy Kissing Santa Claus » est le père de l’enfant, mais la chanson perd tout de son charme minuscule une fois que vous le faites.

1 Les chaussures de Noël – NewSong



Non, juste non.