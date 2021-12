Les 10 pires jeux de 2021, selon Metacritic

Même les jeux qui attirent les critiques les plus sévères prennent ce qui est plus ou moins du code binaire et en font des mondes, et c’est incroyable.

Si vous avez travaillé sur l’un des jeux de cette liste et que vous lisez ceci, ne pensez pas que nous avons oublié tous les autres grands titres sur lesquels vous avez travaillé, ou que nous n’attendons pas d’autres grands titres de votre part . Nous continuons d’admirer vos talents et attendons avec impatience tout ce sur quoi vous travaillez ensuite.

Alors pourquoi couvrir les jeux les moins bien notés de l’année, selon Metacritic ? Parce que se pencher sur ces chiffres rouges peut nous renseigner sur les tendances de l’industrie, les goûts des consommateurs et les marges fines par lesquelles les projets coulent ou nagent.

Enfilez alors vos vêtements de protection et rejoignez-nous dans un voyage à travers les titres malheureux classés les plus bas en 2021.

Et en tant que personne qui a examiné Ride to Hell: Retribution au lancement, laissez-moi vous dire qu’ils ne font plus de mauvais jeux comme avant.

10 La quête inattendue: 49 (Switch)



Il est juste de dire que les actifs artistiques de notre première entrée sur cette liste ne résistent pas tout à fait à la comparaison avec ceux de Battlefield 2042 ou The Last of Us Part 2. Être une sorte de RTS – ou peut-être son simple cousin, le clicker , vous ne penseriez pas que cela aurait autant d’importance. Mais l’absence de véritable défi ici est telle qu’il faudrait au moins un joli cadre pour rester dans le monde. Il n’y a, malheureusement ni l’un ni l’autre. C’est le consensus.

9 PixelJunk Raiders : 49 (stades)



Un roguelike qui devient répétitif – c’est sûrement la raison d’être du genre ? Et pourtant, PixelJunk Raiders se situe ici avec un nombre inférieur à 50 agrégé par les critiques. Le problème ici est le combat à une note qui transforme l’activité fondamentale en une corvée, malgré un joli style visuel drapé sur ses paysages extraterrestres.

8 Necromunda : Pistolet à louer : 49 (PS4)



Situé dans l’univers de Warhammer 40K et inondant toutes les surfaces imaginables de gore, celui-ci devrait être un slam dunk. Il n’y a rien de conceptuel qui relègue Necromunda: Hired Gun à ces rangs, cependant, mais simplement un cas grave de ce que les enfants appellent aujourd’hui – des notes de contrôle – « jank ». Quelque chose s’est produit au cours du cycle de développement, ce qui signifie qu’il a rencontré un public manquant non seulement de polissage mais de jouabilité fondamentale, avec des animations de mêlée qui tournent mal et la détection des coups devient AWOL.

7 skin de démon : 48 (PC)



Vous avez trois positions d’attaque dans Demon Skin, un jeu de plateforme d’action latéral Soulslike ça – eh bien, ne rassemble pas tous ces éléments en quelque chose de cohérent et de lisse. Néanmoins, se battre dans cette perspective et avec cette mécanique offre quelque chose de nouveau. Si seulement on pouvait en dire autant de l’univers dans lequel il se trouve et de l’histoire dans laquelle il se déroule.

6 J’ai vu des nuages ​​noirs: 48 (PS4)



Si Wales Interactive n’est pas déjà sur votre radar, c’est un développeur avec du matériel extraordinaire, courageux et original dans sa bibliothèque. Cependant, certains de ses jeux FMV peuvent être assez conflictuels – si vous n’êtes pas dans ce style d’interaction au toucher léger qui anime I Saw Black Clouds, c’est un problème pour sa durée. Tout le monde n’a pas non plus vibré avec son intrigue de thriller noir cette fois-ci non plus, il obtient donc le statut de numéro rouge sur Metacritic. Jetez un coup d’œil à certains de ses autres titres, comme Late Shift de 2016.

5 de l’oiseau et de la cage : 44 (PC)



« La musique d’image a pris vie », dit la bande-annonce de Of Bird and Cage, à la recherche de tout le monde comme une annonce de magazine hi-fi des années 90. Il y a un nouveau concept en jeu ici, à savoir que deux heures de métal symphonique sont synchronisées, de manière narrative et interactive, avec un jeu.

Cependant, avec un certain degré d’inévitabilité, ce concept n’a pas permis à un métascore de rivaliser avec Forza Horizon 5. L’innovation n’était pas tout à fait assortie à l’exécution, les énigmes étaient carrément déroutantes et – eh bien, tout le monde n’aime pas le métal symphonique dans le première place, n’est-ce pas ?

4 Taxi Chaos : 42 (PS4)



Vous vous souvenez de Crazy Taxi, bien sûr. Un analogue joyeux de San Fran, peuplé presque exclusivement de personnes impatientes qui dépendent des transports en commun pour chacune de leurs courses, et d’une voiture avec un CD Offspring coincé en permanence dans sa chaîne stéréo. Bon temps.

Eh bien, Taxi Chaos est comme ça. Comme, presque exactement comme ça. Les voitures peuvent sauter maintenant, remarquez, mais sinon, ce que vous regardez ici est une offre de jouer au vieux classique sous une forme modernisée, totalement sans licence et diminuée.

3 Loup-garou : L’Apocalypse – Earthblood : 42 (PS4)



Werewolf: The Apocalypse est un jeu de table du même univers Dark World qui a donné naissance au RPG Noughties Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Et c’est à peu près aussi proche de l’excellent jeu que le jeu de Cyanide, si l’on en croit ce métascore 42.

Les animations et les commandes approximatives diminuent du plaisir fondamental d’être une personne canine surnaturelle qui élimine une société maléfique qui pollue la terre sans se soucier des besoins des loups-garous.

2 Balan Wonderworld: 36 (Switch)



Il y a de l’ADN Sonic dans les hélices qui forment Balan Wonderworld, mais malheureusement, les talents combinés du créateur de Nights Into Dreams Yuji Naka et du designer original de Sonic Naoto Ohshima ne peuvent pas guider Balan Wonderworld autour de la boucle de la renommée moderne.

Malgré quelques looks brillants et des cinématiques à gros budget, les critiques n’ont pas trouvé le système de contrôle à un bouton du jeu de plateforme très utile. En cela, euh, vous ne pouvez même pas appuyer sur un autre bouton pour sortir des menus. Liez cette méthode de cartographie imparfaite à des niveaux incohérents qui ne trouvent pas le plaisir de naviguer, et vous vous retrouvez ici parmi les échecs critiques de l’année.

1 eFootball 2022 : 25 (PC)



Et il s’avère donc que selon les notes de critique agrégées, le pire jeu de l’année est la dernière incarnation de l’une des plus grandes franchises de l’industrie. Konami a abandonné le nom PES cette année et est passé d’un modèle de paiement traditionnel à quelque chose comme, mais pas tout à fait, free-to-play.

Le problème n’est pas le football lui-même – les commandes et les animations d’eFootball 2022 sont vraiment prometteuses – mais plutôt l’absence de tout jeu autour de lui. Sans Master League, Devenir une légende ou même un jeu de ligue traditionnel, les critiques n’avaient d’autre choix que de damner les apparitions dans les matchs de cette année dans des listes comme celle-ci. Avec une équipe extrêmement talentueuse travaillant dans les coulisses, nous vivons toujours dans l’espoir que les mises à jour ultérieures pourront changer les choses.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.