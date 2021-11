Les 10 pires missions de la trilogie classique de GTA

Image : Rockstar Games / Kotaku

Rejouer aux jeux Grand Theft Auto classiques avec des graphismes et des commandes nouveaux et améliorés sonne bien. Mais à l’approche de la trilogie Grand Theft Auto qui vient d’être révélée, je crains de devoir à nouveau jouer à certaines des missions les plus ennuyeuses de la franchise.

Dans l’ensemble, je suis très heureux de jouer aux jeux Grand Theft Auto nouvellement remasterisés. J’aime les changements visuels que j’ai vus (enfin, la plupart d’entre eux…) et j’aime l’idée de revisiter ces classiques avec des commandes modernes et des performances améliorées. Cependant, revenir en arrière, c’est aussi rejouer toutes les anciennes missions. Bien que la plupart soient bien ou même amusants, il en existe quelques-uns qui sont un mélange mal conçu d’ennuyeux, d’affreux ou tout simplement trop difficile. Vous pouvez ignorer certains d’entre eux, mais d’autres devront être complétés pour terminer le jeu.

Dans cet esprit, voici la galerie de mes coquins du pire du pire, sans ordre particulier, sauf dans l’ordre où le traumatisme est revenu en courant. Si vous étiez comme moi à l’époque, vous avez probablement recherché des astuces ou utilisé des astuces pour vous aider à traverser certaines d’entre elles – les missions les plus lamentables et les plus enragées de la trilogie originale de Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas. Avertissement : la lecture de cette liste peut déclencher l’envie de détruire les contrôleurs.