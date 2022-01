Les 10 pires problèmes de Windows 11 et comment les résoudre | La technologie

En tant que nouveau venu, Windows 11 a des problèmes, des bugs ou simplement une conception qu’ils vont sûrement peaufiner dans différentes mises à jour, bien que pour l’instant de nombreux utilisateurs continuent de souffrir de ces problèmes, surtout si nous la comparons à la version 10. Nous allons dites comment vous pouvez les résoudre.

Pour de nombreuses personnes, les raisons du passage à Windows 11 étaient claires, car elles pourraient avoir de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design, permettant à tout de fonctionner mieux qu’avec Windows 10.

Mais comme nous l’avons vu, cette nouvelle version comporte certains défauts ou modifications de conception qui sont gênants, mais heureusement pas difficiles à résoudre. Il lui arrive la même chose que lors de la sortie de la version 10, c’est-à-dire qu’ils ont encore des choses à peaufiner pour offrir un système 100% solide.

Même ainsi, bon nombre de ces échecs ont heureusement une solution. Voyons lesquels.

Table des matières:

Menu contextuel

Si vous l’avez remarqué, le menu contextuel lorsque nous faisons un clic droit sur n’importe quel type de fichier est beaucoup plus petit que ce que nous avons vu jusqu’à présent dans Windows.

Il y a même des options manquantes qui sont affichées au moment où nous cliquons sur Afficher plus d’options.

Pour ne pas avoir à appuyer sur ce double clic et faire apparaître toutes les options comme vous le faites, nous devons entrer dans le registre Windows pour le résoudre. Les étapes sont les suivantes :

nous appuyons Windows + R et nous écrivons Regedit puis cliquez sur le Entrer. Maintenant, nous naviguons vers HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE CLASSES CLSID Nous créons une nouvelle clé de registre appelée {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} en dessous du CLSID. Il est généré en cliquant avec le bouton droit dans le volet de fenêtre à droite et en sélectionnant Nouvelle, après mot de passe puis en saisissant le nom correct du dossier. À ce moment, nous générons une nouvelle clé appelée InprocServer32 en dessous de {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}. Nous ouvrons la clé (par défaut) dans InprocServer32 et nous définissons sa valeur à blanc, puis cliquez sur Accepter. Il ne reste plus qu’à fermer l’Editeur et Redémarrez votre ordinateur pour que les changements prennent effet.

Le menu Démarrer

Le menu Démarrer de Windows 11 peut être visuellement plus attrayant, mais la vérité est qu’il contient moins d’informations que ce que nous avons vu dans Windows 10, en plus de prendre plus de place à l’écran.

Dans Windows 11, si nous voulons voir toutes les applications, nous devrons double-cliquer, car à première vue, elles n’apparaissent pas.

Il y a un fait dévastateur dans ce qu’est le nouveau menu Démarrer, et c’est qu’en mesurant 645 x 740 pixels peut avoir 24 icônes, tandis que celle pour Windows 10 mesure 648 x 639 pixels et il a jusqu’à 30 icônes, avec les applications à portée de main.

La meilleure façon de résoudre ce problème et de configurer un menu Démarrer à notre goût est de nous servir les applications StartAllBack ou Start11 qui, bien qu’elles ne soient pas gratuites, nous comprenons que pour ce qu’elles coûtent, elles nous donneront une grande partie de ce que nous recherchons.

Déplacer la barre des tâches

La vérité est que Microsoft a clairement indiqué que ils ne veulent pas que nous déplacions la barre des tâches. Le plus que nous puissions faire est de voir les icônes centrées (par défaut) ou sur la gauche, dans le style de Windows 10.

Si vous avez l’intention de le déplacer, vous avez deux options à votre disposition. L’une d’entre elles consiste à utiliser Start11, une application dont nous venons de vous parler des lignes ci-dessus, qui vous permettra d’aligner la barre en haut.

On peut aussi choisir de modifier le registre Windows pour y parvenir de la manière suivante :

Tapez Regedit dans le menu Exécuter (Windows + R). Nous naviguons vers HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer StuckRects3 Nous ouvrons la clé Réglage pour éditer en double-cliquant dessus. Nous changeons la cinquième valeur de la deuxième ligne de 03 au 01. Nous fermons Regedit. Maintenant, nous cliquons sur la loupe et tapons CMD pour ouvrir l’invite de commande en tant qu’administrateur. nous mettons taskkill / f / im explorer.exe et nous appuyons Entrer. Nous allons voir comment la barre des tâches apparaît maintenant en haut de l’écran.

Exigence TPM 2.0

Comme vous le savez bien, pour avoir Windows 11 sur un ordinateur, vous devez répondre à une série d’exigences qui sont beaucoup plus larges que dans toutes les versions précédentes.

Par exemple, il existe des processeurs d’AMD ou d’Intel qui ne sont pas pris en charge, mais où la plus controversée concerne le cryptage TPM 2.0, une fonctionnalité que de nombreuses cartes mères plus anciennes ne possèdent pas.

Microsoft s’appuie sur la sécurité pour que cette exigence soit implémentée, cependant, si Windows 10 peut fonctionner sans, dans Windows 11, ce cryptage peut également être ignoré, ce que nous vous avons déjà dit dans cet article intéressant.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre du tout de Windows 10 ou de Windows Update.

Pas de widget météo

C’est dommage qu’on ne nous montre pas le température et météo seulement si l’on rentre dans les widgets Windows, dont la situation, d’ailleurs, n’est pas non plus des plus réussies.

Eh bien, il existe un moyen par lequel nous pourrions avoir ces données, cependant, dans la barre d’état système, un endroit idéal pour avoir ce type d’informations, car elles sont visibles à l’œil nu et si nous passons la souris dessus, cela ne sera pas plus donner tous les détails en détail.

Pour cela, vous devez télécharger la Weather Bar, bien que vous puissiez également opter pour le Weather Bug. Après avoir installé l’un des deux, nous devons nous assurer d’aller à la Paramètres de la barre des tâches et activez l’icône météo pour qu’elle soit toujours allumée.

je n’aime pas le fond d’écran

Il y a beaucoup de gens qui n’aiment pas le fond d’écran de Windows 11 car ils ne pensent pas qu’il s’agisse d’une nouvelle version du système Microsoft.

Le changer est très simple et il suffit de cliquer sur le bureau avec le bouton droit de la souris puis de sélectionner Personnaliser, puis cliquez sur Bas, étant là où nous pouvons le modifier à notre guise.

Mais la vérité est que les options que Windows 11 nous offre sont toutes assez similaires, donc si nous voulons un autre type d’arrière-plan, il est préférable d’aller sur des sites tels que Wallpaper Cave, où nous trouverons un très bon nombre d’options.

Navigateur de fichiers

L’explorateur de fichiers Windows 11 a également suscité un débat, car il a beaucoup simplifié, en particulier les options dont vous disposez.

Il est toujours capable de la même chose que dans Windows 10 mais, le problème est que plusieurs des options sont maintenant cachées, ce qui le rend un peu plus lourd et moins intuitif.

Si vous souhaitez revenir à l’explorateur de fichiers Windows 10, vous pouvez le faire via un application appelée StarAllBack, dont nous vous avons parlé dans le menu Démarrer, car ce programme a une option pour revenir à l’ancien explorateur.

Si vous ne voulez pas dépenser l’argent que vaut ce programme, vous pouvez toujours modifier le registre pour y parvenir de la manière suivante :

Nous poussons Windows + R et nous écrivons Regedit dans la zone Exécuter. Nous naviguons vers HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Shell Extensions Nous créons une clé de registre appelée Bloqué s’il n’existe pas et nous y entrons. Nous faisons un clic droit sur le panneau de la fenêtre de droite et sélectionnons Nouvelle chaîne puis Valeur. Une nouvelle entrée apparaît avec le nom Nouvelle valeur # et un nombre. Nous changeons le nom de sa valeur en {e2bf9676-5f8f-435c-97eb-11607a5bedf7} Maintenant, nous fermons Regedit et nous redémarrons l’ordinateur, pour vérifier, au redémarrage, que l’explorateur de fichiers correspond bien à ce que nous voulions.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Taille de la barre des tâches

Une autre chose que Windows 11 a supprimée est que la barre des tâches ne peut désormais plus varier en taille, ce qui n’est pas un problème grave, mais certains utilisateurs pourraient le manquer.

Si nous voulons que la barre varie en taille, nous devons procéder comme suit :

Nous appuyons sur Windows + R et écrivons Regedit. Une fois à l’intérieur, nous allons HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced Nous générons une nouvelle valeur DWORD (32 bits) en cliquant avec le bouton droit dans le volet droit de la fenêtre et en sélectionnant Nouvelle et après Valeur DWORD (32 bits). Nous nommons la valeur comme Barre des tâches Oui. Nous fixons la valeur dans 0, 1 ou 2, ce qui fait que la barre est petite, moyenne ou grande. La valeur est définie en double-cliquant sur TaskbarSi. Il ne reste plus qu’à fermer Regedit, redémarrer et voir comment la barre des tâches a changé. Si vous utilisez Windows et souhaitez améliorer votre productivité ou ajouter de nouvelles fonctions, vous devez installer Microsoft PowerToys. Nous expliquons comment le faire, et à quoi ils servent.

Fenêtres de la barre des tâches

Aussi bien dans Windows 11 que Windows 10 lorsque nous avons plusieurs fenêtres du même programme, dans la barre des tâches seulement représenté par un seul boutonC’est-à-dire que même si nous avons, par exemple, quatre fenêtres Chrome, une seule icône apparaîtra vraiment dans la barre des tâches.

Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser l’application StartAllBack qui peut configurer la barre des tâches afin qu’elle se décompose en nombre de fenêtres réelles que nous avons ouvertes pour chaque application.

Changer le navigateur par défaut

Ce n’est pas que vous ne puissiez pas changer le navigateur par défaut dans Windows 11, mais il est vrai qu’ils l’ont compliqué beaucoup plus que dans Windows 10 et tout semble être fait dans l’intention que nous utilisions Edge à tout prix.

Pour mettre un autre navigateur, nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous sommes entrés dans le Paramètres de Windows 11 en appuyant sur les touches Windows + je à la fois. Maintenant, nous allons Applications et ensuite à Applications par défaut. Nous faisons défiler vers le bas et sélectionnons le navigateur que nous voulons être le nouveau navigateur par défaut. À ce moment, nous voyons comment tout est distribué par type de fichiers Web, que nous devons modifier, soit tous, soit sélectionner ceux que nous voulons ouvrir avec le navigateur que nous voulons. Par exemple, HTTP, HTTPS, .html, .xhtml ou .htm ils pourraient être les principaux. Lorsque vous cliquez sur l’un d’eux, tout ce que nous avons à faire est de sélectionner le navigateur avec lequel nous voulons qu’ils s’ouvrent.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous pouvez rendre Windows 11 plus fonctionnel qu’il ne l’est actuellement, car il préserve le meilleur de Windows 10 et de tout ce que cette nouvelle version publie.

Dites-nous laquelle de ces options vous avez expérimenté et laquelle est la plus efficace pour votre quotidien sur nos réseaux sociaux.