Les 10 plus grandes histoires de jeux vidéo de 2021 – d’Activision aux NFT

GameCentral revient sur une année mouvementée dans le jeu, y compris la non-existence du Switch Pro au retour de Lucasfilm Games.

Les nouvelles versions de jeux vidéo ont peut-être été minces sur le terrain pendant une grande partie de 2021, et les nouvelles consoles presque impossibles à obtenir, mais les rumeurs ne manquaient pas. De nos jours, il est presque impossible que quoi que ce soit se passe dans l’industrie du jeu sans que cela ne soit d’abord divulgué en détail au préalable, ce qui signifie que les 12 derniers mois ont été décevants en termes de vraies surprises.

Il est vrai que les discussions sans fin sur un nouveau Silent Hill n’ont jamais eu lieu, et personne n’a prédit que Chris Pratt serait la voix de Mario, mais en fin de compte, les plus grandes histoires de 2021 étaient très sérieuses, sur les conditions de travail toxiques et les insidieux. montée en puissance des TVN.

Ce sont des sujets qui se poursuivront jusqu’en 2022 et au-delà, alors que la pandémie force un changement majeur et durable dans l’industrie des jeux vidéo. Bien qu’à ce stade, il soit encore impossible de dire si ce sera pour le meilleur ou pour le pire…

1. Petit au Japon



La PlayStation 5 étant un succès fulgurant, Sony a semblé ne ressentir aucun besoin de discuter de ses projets futurs en public. Il y a donc eu immédiatement confusion et bouleversement lorsqu’il a semblé qu’ils abandonnaient leur héritage japonais en fermant le Japon de longue date. Studio.

Les analystes ont immédiatement affirmé que la marque PlayStation était en déclin au Japon et que la PlayStation 5 était vouée à vendre moins de la moitié de son prédécesseur, en grande partie parce que le format contient si peu de jeux fabriqués au Japon.

Sony a nié que tout cela soit un problème et qu’il est toujours déterminé à soutenir l’industrie japonaise des jeux – bien qu’il n’y ait eu depuis rien pour suggérer que ce ne soient que des mots vides de sens, les rumeurs d’un nouveau studio japonais ne se révélant jusqu’à présent pas vraies.

2. Lucasfilm contre-attaque

Le mépris de longue date de Disney pour les jeux vidéo n’a jamais été expliqué, mais cela signifie que pour la première partie de la dernière décennie, il n’y avait pratiquement aucun jeu Marvel ou Star Wars d’aucune sorte. Les choses changent cependant, et bien que l’approche de Marvel manque de toute force de contrôle public, le retour de Lucasfilm Games (alias LucasArts) a été une surprise inattendue en 2021.

Cela a immédiatement conduit à une série de nouvelles annonces, EA n’étant plus le seul propriétaire de la licence Star Wars (malgré l’apparence d’avoir plusieurs années d’exclusivité) et Ubisoft a confirmé travailler sur un nouveau titre en monde ouvert.

Soudain, il semblait que tous les développeurs de l’entreprise obtenaient un jeu Star Wars, bien que comme cela inclut Zynga et le développeur de Heavy Rain Quantic Dream, il y avait des questions immédiates sur le soin avec lequel Lucasfilm choisit ses partenaires. Le développeur de Wolfenstein, MachineGames, travaillant sur un nouveau jeu Indiana Jones devrait être cool cependant. Maintenant, si seulement Lucasfilm annonçait une nouvelle Monkey Island…

3. Scott gratuit

La plus grande actualité de 2020 a été l’échec désastreux du lancement de Cyberpunk 2077, qui, à la fin de l’année, semblait pouvoir faire tomber le développeur CD Projekt ou au moins les voir vendus à bas prix à quelqu’un d’autre. En fin de compte, bien qu’ils aient semblé s’en tirer avec relativement peu de problèmes, même le procès tant vanté des investisseurs ne s’élevant qu’à une amende insignifiante de 1,4 million de livres sterling.

CD Projekt semble déjà beaucoup moins contrit maintenant qu’au début de l’année, mais la partie la plus décevante de l’histoire est que la catastrophe de Cyberpunk 2077, qui semblait au début avoir terrifié d’autres sociétés à l’idée de sortir elles-mêmes un jeu cassé, a n’a finalement eu aucun effet durable sur l’industrie des jeux.

À la fin de l’année, presque tous les éditeurs publiaient des jeux défectueux et buggés et n’admettaient le fait qu’après de nombreuses plaintes de fans – en d’autres termes, comme d’habitude. De Battlefield 2042 aux remasters GTA de Rockstar et aux jeux N64 émulés de Nintendo, la leçon que les sociétés de jeux ont tirée de Cyberpunk 2077 est que vous pouvez vous en sortir avec à peu près n’importe quoi tant que vous promettez de le réparer plus tard.

Si seulement il y en avait eu assez pour tout le monde (photo : Reddit)

4. Retards : la suite

Compte tenu du nombre de ces derniers en 2020, ce sont les titres les moins surprenants de 2021, même les jeux qui ont réussi cette année sont généralement retardés de quelques mois par rapport à leur date initialement prévue. Tout est de la faute de Covid, bien sûr, mais les victimes notables comprenaient toute la liste de Warner Bros., y compris Gotham Knights, Suicide Squad et Poudlard Legacy.

Les autres victimes étaient Horizon Forbidden West, God Of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Saints Row, Elden Ring, Overwatch 2 et Diablo 4, le remake de Prince Of Persia, Dying Light 2 et les versions de nouvelle génération de Cyberpunk 2077.

Cela a conduit à l’une des programmations printanières les plus occupées de mémoire récente, bien que vous ne devriez pas non plus prendre aucune de ces nouvelles dates de sortie pour certaine, car Marvel’s Midnight Suns est devenu le premier 2022 à être retardé jusqu’à plus tard dans l’année – bien qu’il ne sera certainement pas le dernier.

5. En rupture de stock

La PlayStation 5 est devenue la console la plus vendue de Sony, ce qui n’est pas une mince affaire pour un matériel qu’il est presque impossible d’acheter. Soyez au bon endroit au bon moment et vous n’aurez peut-être qu’une fenêtre d’opportunité de 10 minutes pour en acheter un toutes les quelques semaines – une expérience d’achat qui ne changera probablement pas en 2022.

Le pire est que les espoirs d’une amélioration progressive de la situation ne se sont jamais vraiment réalisés et alors qu’au début de l’année, certaines personnes parlaient d’une diminution relativement rapide des pénuries, les mises à jour les plus récentes admettent qu’elles devraient se poursuivre jusqu’en 2023 et au-delà.

Cela va avoir un effet majeur non seulement sur le matériel mais aussi sur les logiciels, avec des jeux cross-gen susceptibles de continuer à être créés dans un avenir prévisible et relativement peu de titres de nouvelle génération uniquement pour PlayStation 5 ou Xbox Series X.

6. Parier sur la VR

Malgré tous les problèmes avec le matériel, dans toutes les industries, en 2021, Sony a clairement indiqué qu’ils étaient toujours à la hauteur en matière de réalité virtuelle. Ils n’ont pas encore montré à quoi cela ressemble, mais ils ont annoncé un nouveau casque PlayStation VR de nouvelle génération et ont montré ses contrôleurs. Ils ont également acheté des experts en VR Firesprite et ont conclu des accords pour des titres VR de premier plan comme Moss: Book 2.

Les rumeurs suggèrent que le nouveau casque VR sera extrêmement puissant, mais ce que cela signifiera pour le prix reste à voir. Microsoft n’a toujours montré absolument aucun intérêt pour la technologie, mais Oculus Quest 2 (maintenant Meta Quest 2) est devenu de plus en plus populaire, avec son matériel à faible coût et ses jeux de plus en plus de haute qualité.

Le Quest 2 est sans fil, mais les rumeurs sont mitigées quant à savoir si le casque PlayStation le sera, car la question pour Sony est de savoir s’ils peuvent rivaliser avec Facebook et un casque qui n’a pas besoin d’une console pour fonctionner.

Les nouveaux contrôleurs PlayStation VR semblent prometteurs (photo : Sony)

7. Assez, c’est assez

La plus grande actualité de l’année n’avait rien à voir avec les jeux ou les consoles, mais plutôt le comportement épouvantable de certaines des personnes qui les fabriquent. Le patron d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a commencé l’année en exigeant qu’il accepte une réduction de salaire, compte tenu des sommes exorbitantes qu’il a payées, et cela s’est terminé par des appels encore plus forts à sa démission et à son changement de racine et de branche chez l’éditeur.

En juillet, l’État de Californie a conclu une enquête de deux ans sur l’entreprise qui affirmait que Kotick présidait à une «culture des garçons de la fraternité» avec des histoires poignantes de discrimination au travail contre les femmes et les minorités, toutes rendues possibles par un leadership apathique et un département des ressources humaines.

Des révélations ultérieures ont conduit à la publication de photos de la « Suite Billy Cosby » à Blizzcon – ce qui est en quelque sorte encore pire qu’il n’y paraît – ce qui a à son tour conduit à des débrayages et à une série de sorties de haut niveau, y compris le chef de Blizzard.

La réponse d’Activision Blizzard à la controverse a été fortement critiquée, car Kotick a d’abord tenté de lutter contre le procès initial et a ensuite semblé plus intéressé à empêcher la syndicalisation que de faire quoi que ce soit contre la discrimination.

Des histoires similaires dans d’autres sociétés ont rapidement commencé à circuler, Ubisoft se sentant sans aucun doute revécu qu’Activision Blizzard ait détourné l’attention de sa propre controverse, qui a également été fortement critiquée pour la réponse de la société et le fait que de nombreux accusés n’ont pas perdu leur travail.

Il reste à voir si tout cela conduira à un changement permanent, mais cela pourrait finir par être l’une des histoires les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo de la décennie. Ou cela pourrait finir comme l’histoire de Cyberpunk 2077, où toute la fureur et la colère ont vu un retour incroyablement rapide au statu quo.

8. Astuce de pro : ne faites jamais confiance à une rumeur Nintendo

L’une des plus grandes histoires de 2021 n’était en fait aucune histoire, car malgré de nombreux rapports, provenant de sources généralement fiables, le Switch Pro n’a jamais été annoncé et Nintendo a nié avoir l’intention de sortir du matériel substantiellement nouveau.

Il est inhabituel que tant de fuites soient démenties, mais au final, la seule nouvelle console annoncée était le modèle OLED – une mise à niveau mineure avec un meilleur écran qui n’était pas plus puissant que la version originale.

Certains soupçonnent que le Switch Pro était réel mais a été annulé à la dernière minute, lorsque Nintendo a annoncé que les pénuries de puces rendraient impossible l’accès à la plupart des gens, mais de toute façon, cela signifie que le Nintendo Switch a maintenant plus de cinq ans et il y a toujours aucun indice officiel sur son remplacement ou même une mise à niveau intermédiaire.

9. Méchante future technologie

Parfois, on a l’impression que l’industrie du jeu cherche désespérément à faire autre chose que simplement créer des jeux vidéo. L’idée de développer un bon jeu et de faire payer les gens pour cela est passée de mode il y a des décennies et en 2021, les éditeurs ont commencé à se convaincre que les jeux de service en direct, les jeux gratuits et la NFT étaient les moyens les plus rentables de gagner de l’argent. à l’avenir.

Les deux premiers ne sont pas particulièrement des idées nouvelles, mais Ubisoft et EA ont réaffirmé leur enthousiasme pour eux, le premier annonçant plusieurs nouveaux titres – même si aucun de leurs efforts précédents n’a jamais été un succès majeur.

Ce sont cependant les NFT qui ont suscité le plus de controverses, en raison de l’absurdité générale du concept et de son grave impact environnemental. EA et Ubisoft étaient particulièrement enthousiastes, mais Ubisoft a publié la promotion d’Ubisoft Quartz s’est avéré si impopulaire qu’ils l’ont rapidement retiré de la liste – même s’ils ont admis plus tard dans une interview que cela ne les avait pas du tout dissuadés du concept.

Étant donné que les NFT agissent comme une forme armée de DLC cosmétique, que les éditeurs peuvent prétendre être rares et promouvoir comme quelque chose que vous pouvez vendre à d’autres personnes, ils risquent de devenir rapidement la seule chose qui intéresse vraiment les entreprises, les jeux eux-mêmes étant simplement une plate-forme pour vendre plus.

Ce ne sont pas seulement les grands éditeurs avides qui sont intéressés, Peter Molyneux aurait gagné plus de 40 millions de livres sterling avec son nouveau jeu et GSC Game World les aurait ajoutés à Stalker 2… et devant ensuite les supprimer moins de 24 heures plus tard après les plaintes des fans. Comme d’autres idées terribles telles que les coffres à butin et les laissez-passer en ligne, les NFT ne sont pas un concept auquel les entreprises abandonneront facilement et vous en entendrez beaucoup plus parler en 2022.

10. Steam Pro de Valve

Le Switch Pro n’était peut-être pas réel, mais l’équivalent PC de Valve, le SteamPal, l’est. Naturellement, des nouvelles ont été divulguées à l’avance sur le PC portable, mais la réponse des joueurs a été si positive que les précommandes se sont rapidement vendues.

Bien que ce ne soit pas vraiment important, car il a ensuite été immédiatement retardé et la plupart des gens auront de la chance s’ils en obtiennent un avant la fin de l’année prochaine.

Bien que sa conception physique soit évidemment inspirée du Switch, le SteamPal prétend pouvoir exécuter presque tous les jeux PC sur Steam et est étonnamment bon marché. Bien que son impact réel dépende beaucoup de la facilité d’en obtenir un.

Il y avait aussi un certain espoir que le nouvel appareil encouragerait Valve à revenir au développement de jeux traditionnels, mais bien qu’ils aient laissé entendre que ce serait le cas, ils ont déjà confirmé que Half-Life 3 n’était toujours pas en développement sérieux.

