Les 10 plus grandes pannes d’Internet en près de 10 ans

Panne d’Internet massive enquêtée dans le monde 1:32

(CNN espagnol) – Mardi, une panne d’Internet massive a fait tomber des applications et des sites Web dans le monde entier, des médias comme CNN et The Guardian à des services comme Amazon et Target. Nous passons ici en revue les 10 plus grandes pannes enregistrées par la firme Downdetector depuis 2012 et qui elles ont affecté.

En tête du classement : une panne Facebook généralisée d’au moins 12 heures en 2019

Le 13 mars 2019, il y a eu une panne massive qui a affecté Facebook et les applications qu’il possède, WhatsApp et Instagram, qui a duré au moins 12 heures. Downdetector a reçu 7,5 millions de rapports de problèmes. Selon l’entreprise, qui recueille les plaintes des utilisateurs et les rapports lorsque des programmes ou des applications échouent, il s’agit de la plus grosse réduction en termes de rapports de bogues et également de temps.

Facebook a déclaré que l’échec était dû à un changement dans son système et a nié avoir été victime d’un piratage. La baisse s’est fait sentir à Wall Street : le lendemain, les actions de la société ont chuté de 3%.

Par ailleurs, des militants favorables à la séparation du géant des réseaux à l’époque ont affirmé que l’arrêt avait montré que la concentration de la propriété des plateformes était “dangereuse” pour les consommateurs.

“Plus une plate-forme devient intégrée, plus le risque et la portée d’échecs épiques comme celui-ci sont grands”, a déclaré Sarah Miller, directrice adjointe de l’Open Markets Institute à l’époque.

Le deuxième, mais loin derrière, a été suivi d’une panne d’octobre 2018 qui a affecté YouTube et pour laquelle Downdetector a reçu 2,7 millions de rapports de problèmes. Les utilisateurs n’ont pas pu lire le contenu pendant environ une heure.

La troisième et la quatrième place correspondent aux pannes de 2017 : l’une du 6 novembre a affecté le réseau social Snapchat et a entraîné 1,8 million de signalements de problèmes et une autre du 3 mai, qui a coupé le service WhatsApp, a eu 1,7 million de signalements.

Maintenant, vous pouvez accélérer les audios WhatsApp 0:35

Coupures qui affectent les jeux vidéo

Outre les réseaux sociaux, dans le classement des plus gros black-outs depuis 2012 à ce jour, certains se démarquent qui ont touché deux jeux vidéo : Pokemon Go et Fortnite.

Les cinquième et sixième pannes les plus importantes de ces dernières années, respectivement les 16 et 17 juillet 2016, ont affecté Pokemon Go. Dans chaque cas, il y a eu 1,7 million de rapports de problèmes dans Downdetector. Pokemon Go a déclaré à l’époque qu’il avait été la cible d’une cyberattaque.

La septième panne la plus importante a affecté WhatsApp (1,2 million de rapports de problèmes le 3 novembre 2017) et la huitième correspond à nouveau à un jeu. Il s’agit de Fortnite, qui a eu un crash le 12 avril 2018 pour lequel il y a eu un million de rapports de problèmes.

Ils clôturent la liste des 10 plus gros black-outs, un qui a affecté WhatsApp le 30 novembre 2017 et un autre qui a affecté le réseau PlayStation le 21 octobre 2016.

WhatsApp, le plus touché

WhatsApp, qui appartient à Facebook depuis 2014, est l’application la plus touchée du classement : elle a été victime de quatre des 10 plus gros black-out. Le service de messagerie compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde et était la deuxième application la plus téléchargée en 2020, selon Sensor Tower, devant d’autres qui ont acquis une grande popularité dans la pandémie comme Zoom (bien que derrière TikTok, qui était le plus populaire).

Les applications les plus téléchargées pendant la pandémie 0:55

Qu’est-ce qui a causé la panne d’électricité massive de mardi?

La panne de mardi était liée à une panne généralisée chez Fastly, un fournisseur de services cloud qui permet d’améliorer les temps de chargement des sites Web et fournit d’autres services aux sites, applications et plateformes, dont un vaste réseau de serveurs mondiaux. Selon un expert, Fastly était inactif pendant environ 50 minutes pendant la journée.