Les 10 plus gros contrats de la saison 2021/22 en NBA

Le dernier des feuilletons de l’Agence Libre 2021 s’est terminé ce matin avec la rénovation de Léonard Kawhi avec les Clippers de Los Angeles pour les quatre prochaines saisons, et en échange de 176,3 millions de dollars (l’année dernière avec Player Option). Malgré sa grave blessure au genou, la star de la franchise de Los Angeles protège son avenir financier en NBA.

De plus, cette rénovation complète le Top 10 avec les contrats les plus élevés pour la saison NBA 2021/22. Sans trop de surprises au palmarès, Stephen Curry mène une liste qui va considérablement évoluer en ce début de saison 22/23, où les renouvellements de Luka Doncic et Trae Young avec les Dallas Mavericks et les Atlanta Hawks, respectivement, entreront en jeu.

Source : Kawhi Leonard signe un contrat de 176,3 millions de dollars sur quatre ans pour retourner avec les Clippers de Los Angeles. – Shams Charania (@ShamsCharania) 12 août 2021

Le classement mentionné est le suivant :

Stephen Curry – Golden State Warriors : 45,7 millions de dollars. John Wall – Houston Rockets : 44,3 millions de dollars (dernière année de contrat avec option joueur la saison suivante de 47,3 millions de dollars). James Harden – 44,3 millions de dollars (également prévu de renouveler avec les Nets dans les semaines à venir). Russell Westbrook – 44,2 millions de dollars (dernière année de contrat avec option joueur la saison prochaine 47 millions de dollars). Kevin Durant – 42 millions de dollars (en plus, il vient de renouveler avec les Brooklyn Nets pour un salaire similaire). LeBron James : 41,1 millions de dollars. Paul George : 39,3 millions de dollars. Kawhi Leonard : 39,3 millions de dollars (en plus, il vient de renouveler avec les Los Angeles Clippers). Damian Lillard : 39,3 millions de dollars (et beaucoup de rumeurs NBA sur un éventuel échange avant le début de la saison). Giannis Antetokounmpo : 39,3 millions de dollars.