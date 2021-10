Les 10 plus gros snobs sortis de la liste NBA 75

Laisser Dwight Howard hors de cette liste semble absolument criminel. Il n’y a aucun moyen qu’il soit exclu.

Et, écoutez, je sais que Dwight a eu l’une des carrières les plus déroutantes de tous les temps. Il ne semble pas être universellement apprécié, il a eu des moments vraiment ennuyeux et a passé une bonne partie de sa carrière à se moquer de Shaq et Kobe Bryant.

Mais les faits sont des faits. Ce type était autrefois considéré comme l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde. Et son CV en parle. Joueur défensif de l’année à trois reprises. A mené une équipe jusqu’à la finale. A finalement remporté un championnat. Il a fait à peu près tout.

Dwight Howard ne fait pas le NBA Top 75 avec ce CV est insensé

Anthony Davis est sur la liste. Regardez ses chiffres par rapport à Anthony Davis.

Joueur A

– 8x All-Star

— 8x All-NBA

– 5x tout-défense

— 3x DPOY

– 5x chef de rebond

— 2x chef de bloc

— Champion

— 19K PTS/14K REB/2K BLK Joueur B

– 8x All-Star

— 4x All-NBA

– 4x tout-défense

— 3x chef de bloc

— Champion

Le joueur B est dans le top 75 de tous les temps, pas le joueur A.

C’est juste objectivement une mauvaise décision.