Les 10 prévisions de Coinbase sur le Web3 et les crypto-monnaies qui ne laissent personne indifférent | La technologie

Coinbase Chief Product Officer (CPO) Surojit Chatterjee a partagé son 10 prédictions sur le Web3 et les crypto-monnaies pour 2022. C’est toujours le dernier à publier ses prévisions pour l’industrie, mais il suscite un grand intérêt de la part du public.

Il prévoit, entre autres choses que nous allons mentionner, de grandes avancées dans la mise à l’échelle d’Ethereum. Vous pouvez consulter toutes les prédictions sur le blog Coinbase.

I. L’évolutivité d’Eth s’améliorera, mais les nouvelles chaînes L1 connaîtront une croissance substantielle. II. Des améliorations significatives de la convivialité se produiront sur les ponts L1-L2

Chatterjee prédit que l’évolutivité sera considérablement améliorée grâce aux progrès des ponts couche à couche, ajoutant que l’industrie « cherchera désespérément à améliorer la vitesse et la convivialité des ponts croisés L1 et L1-L2 ». Ces ponts permettent de déplacer des jetons d’un réseau de couche un, comme Ethereum, vers un réseau de couche deux, comme Arbitrum, et vice versa.

Une entrée massive de l’utilisateur peut affecter les performances de ce système. Ethereum est actuellement capable de 20 transactions par secondeCependant, il est quelque peu insuffisant, selon les experts, pour cette année, en raison de l’arrivée de millions d’utilisateurs.

« La traction de Solana, Avalanche et autres réseaux L1 montre qu’à l’avenir nous vivrons dans un monde multi-chaînes. « , explique le CPO.

Cette saison des fêtes (et toujours), nous sommes reconnaissants pour le travail incroyable des nombreuses équipes soutenues par EF qui continuent d’améliorer # Ethereum. ça vaut la peine d’être lu. Profitez! https: //t.co/HGcVVPCZgX – Ethereum (@ethereum) 22 décembre 2021

III. La technologie sans connaissance aura une plus grande traction

Des protocoles tels que ZkSync et Starknet (solutions au problème d’évolutivité) ont gagné en pertinence en 2021 précisément à cause du problème dans les chaînes L1. On s’attend à ce que d’ici 2022, et l’augmentation exponentielle qu’ils voient du nombre d’investisseurs, ces protocoles continueront à jouer un rôle de premier plan.

D’un autre côté, Chatterjee déclare que « nous verrons l’émergence de nouveaux cas d’utilisation axés sur la confidentialité, notamment des applications sécurisées pour la confidentialité et des modèles de jeux vidéo intégrant la confidentialité au cœur ».

Bien entendu, une attention particulière sera portée à Critères KYC (connaître vos clients) et AML (prévention du blanchiment d’argent), si présent dans les institutions financières d’aujourd’hui.

IV. Défi réglementé et apparition de la certification KYC dans la chaîne

DeFi (finance décentralisée) est une innovation révolutionnaire qui permet à chacun de accéder aux prêts et autres services financiers de manière décentralisée et sans intermédiaires.

Eh bien, à l’aube de cette année, il prédit que « de nombreux protocoles Defi adopteront la réglementation et créeront des groupes d’utilisateurs KYC distincts. Les services d’identité décentralisés et de certification en chaîne de KYC joueront un rôle clé dans la connexion de l’identité réelle des utilisateurs avec les points de terminaison des portefeuilles Defi . «

V. Les institutions joueront un rôle beaucoup plus important dans la participation du Défi. SCIE. L’assurance défi verra le jour

La réduction des coûts de la fourniture de services financiers via Defi Elle ouvre des opportunités intéressantes pour les institutions, c’est pourquoi elles essaient de plus en plus d’y participer. Chatterjee dit que DeFi pourrait changer quelque peu le secteur financier.

D’autre part, « à mesure que Defi prolifèrent, ils deviennent également la cible de piratages de sécurité. Pour protéger les utilisateurs des piratages, des protocoles d’assurance viables verront le jour en 2022 qui garantissent les fonds des utilisateurs contre les atteintes à la sécurité », ajoute-t-il.

VII. Les communautés basées sur NFT feront la concurrence nécessaire aux réseaux sociaux du Web 2.0

Un NFT n’est pas qu’une jolie image. Cela englobe une communauté derrière qui interagit les unes avec les autres par rapport à ce « quelque chose » créé. C’est en gros ce sur quoi reposent les réseaux sociaux actuels.

« Les NFT deviendront la prochaine évolution de l’identité numérique des utilisateurs et de leur passeport vers le métaverse. Les utilisateurs se réuniront en petites communautés diverses en fonction des types de NFT qu’ils possèdent. »

« Les métavers créés par les utilisateurs seront l’avenir des médias sociaux et commenceront à menacer les versions centralisées des médias sociaux d’aujourd’hui, entraînées par la publicité. »

VIII. Les marques commenceront à participer activement au métaverse et aux NFT

L’arrivée dans le futur de cet univers numérique signifiera la arrivage massif de toutes les marques en conséquence. Ce que le métaverse fera, c’est permettre aux acheteurs et aux vendeurs de se connecter de nouvelles manières. Les formes de communication qui existent aujourd’hui seront simplifiées.

D’un autre côté, l’expérience de jeu sera beaucoup plus réelle. Les barrières entre le monde réel et virtuel seront supprimées. « Les NFT et le métaverse deviendront le nouvel Instagram des marques. Et tout comme Instagram, de nombreuses marques peuvent commencer en tant que NFT natifs. Nous verrons également de nombreuses autres célébrités prendre le train et utiliser les NFT pour renforcer leur marque personnelle. »

IX. Les entreprises du Web2 se réveilleront et tenteront de s’introduire dans le Web3

La grande avancée que le réseau a connue ces dernières années a conduit à de nombreuses avancées et améliorations. Et c’est en tenant compte que aucune grande entreprise ne veut être laissée pour compte et elle veut recevoir sa part du gâteau Lorsque tout cela explose, ils se précipitent pour apporter des modifications à l’accessibilité, à l’interaction et à la personnalisation.

« On le voit déjà avec Facebook essayant de se transformer en une entreprise Web3. D’autres grandes entreprises Web2 sont susceptibles de plonger dans le Web3 et le métaverse en 2022. Cependant, beaucoup d’entre elles sont susceptibles de créer des versions centralisées et le réseau fermé. du métaverse ».

X. Il est temps pour DAO 2.0

Une DAO ou Organisation Autonome Décentralisée, fait référence à une nouvelle façon d’organiser et de gérer les organisations, en utilisant des contrats intelligents et la technologie blockchain leur apporter transparence, immuabilité, autonomie et sécurité.

Eh bien, en 2022, « davantage de personnes rejoindront les DAO, ce qui entraînera un changement dans la définition de l’emploi : elles ne recevront jamais de lettre d’offre formelle, elles accepteront des jetons au lieu de salaires fixes ou avec elles, et elles travailleront dans plusieurs projets DAO en même temps », se termine Chatterjee.

Avec tout cela, nous verrons ce qui se passe tout au long de cette année et laquelle de ses prédictions se réalise enfin.

Être objectif, même si certains sont assez compliqués à prévoir, comme ceux liés aux crypto-monnaies et à leur croissance ou non, tous sont encadrés dans une situation que nous vivons actuellement: des entreprises qui se lancent dans le monde des NFT, un système financier qui cherche à se remodeler et qui lutte contre la cybercriminalité ou une augmentation, parfois incontrôlable, de nouveaux investisseurs.