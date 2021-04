Les 10 principaux points à retenir de la politique monétaire de la RBI: taux repo, liquidité, TLTRO, croissance, inflation, etc.

La prochaine réunion du MPC est prévue du 2 au 4 juin 2021.

Le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a maintenu le taux des pensions inchangé à 4 pour cent, comme prévu. Le MPC a également maintenu une position accommodante «aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la croissance sur une base durable» et continuer à atténuer l’impact du COVID-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans les limites de l’objectif à l’avenir, a annoncé le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das. Mercredi. La prochaine réunion du MPC est prévue du 2 au 4 juin 2021. Tous les membres du MPC – Shashanka Bhide, Ashima Goyal, Jayanth R Varma, Mridul K Saggar, Michael Debabrata Patra, ainsi que le gouverneur de la RBI ont voté à l’unanimité pour le maintien du taux de repo politique inchangé. Il s’agissait de la première réunion bimensuelle du MPC de l’exercice 22 et de la cinquième fois consécutive où RBI a maintenu le taux de repo inchangé.

Voici les principaux enseignements tirés du résultat de la politique

Taux repo, reverse repo: Le MPC de la RBI a décidé de maintenir le taux de pension inchangé à 4% en raison de la hausse des cas de COVID-19, de l’imposition de restrictions et du verrouillage dans l’État du Maharashtra. Le taux de prise en pension inversée est resté modifié à 3,35 pour cent et le taux de la facilité marginale permanente (MSF) et le taux d’escompte à 4,25 pour cent.

Projection de croissance: En raison du programme de vaccination en cours, de la libération progressive de la demande refoulée et des mesures de réforme visant à stimuler l’investissement et à soutenir la croissance prises par le gouvernement, la projection de la croissance du PIB réel pour l’exercice 22 est maintenue à 10,5%. Pour chaque trimestre, RBI voit la croissance du PIB réel de 26,2 pour cent au premier trimestre (avril-juin); 8,3% au T2 (juillet-septembre); 5,4 pour cent au troisième trimestre (octobre-décembre); et 6,2 pour cent au quatrième trimestre (janvier-mars).

Inflation: RBI a révisé la projection de l’inflation de l’IPC à 5 pour cent au trimestre janvier-mars de l’exercice 21; 5,2 pour cent dans le trimestre d’avril à juin, 5,2 pour cent dans le trimestre de juillet à septembre; 4,4 pour cent du trimestre d’octobre à décembre; et 5,1 pour cent au trimestre janvier-mars de l’exercice 22. Cela a été annoncé en tenant compte de la trajectoire de l’inflation alimentaire, de la progression de la mousson du sud-ouest en 2021, des prix internationaux élevés des produits de base et des coûts logistiques.

Liquidité: En avril-août 2020, des facilités de refinancement spéciales de Rs 75000 crore ont été fournies à toutes les institutions financières indiennes (AIFI) comme la banque NABARD, SIDBI, NHB et EXIM. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a en outre annoncé un soutien de liquidité de Rs 50000 crore pour de nouveaux prêts en 2021-2022. RBI fournira Rs 25 000 crore à Nabard (Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural); Rs 10 000 crore à la Banque nationale du logement (NHB); et Rs 15 000 crore à Sidbi (Small Industries Development Bank of India).

Ventes aux enchères VRRR: Malgré le redémarrage des enchères de prise en pension inversée à taux variable (VRRR) de 14 jours depuis le 15 janvier 2021, la liquidité absorbée par le biais du repo inversé à taux fixe a régulièrement augmenté, passant d’une moyenne bimensuelle de Rs 4,3 crore lakh du 16 au 29 janvier à 4,9 lakh. crore entre le 30 janvier et le 31 mars 2021, a déclaré Shaktikanta Das. Compte tenu du succès du VRRR et compte tenu de la hausse du niveau de liquidité excédentaire, RBI a décidé de procéder à des adjudications VRRR de plus longue échéance, a-t-il ajouté.

Nouveau plan d’achat d’obligations G-SAP 1.0: RBI mettra en place un programme d’acquisition de titres publics sur le marché secondaire ou G-SAP 1.0 pour cet exercice afin de permettre une évolution ordonnée de la courbe des taux. Pour le premier trimestre de 2021-2022, RBI effectuera un G-SAP de Rs 1 crore lakh et le premier achat de titres gouvernementaux pour un montant total de Rs 25000 crore sera effectué le 15 avril, a déclaré Das.

Extension du schéma TLTRO: Le gouverneur de la RBI a annoncé que le programme d’opérations de repo à long terme ciblées à la pression (TLTRO), qui était disponible jusqu’au 31 mars 2021, a maintenant été prolongé d’une période de six mois jusqu’au 30 septembre 2021, afin de garantir un soutien adéquat des liquidités au économie.

Facilités RTGS, NEFT pour les opérateurs de paiement: RBI a étendu les fonctionnalités NEFT et RTGS aux opérateurs de systèmes de paiement non bancaires. Jusqu’à présent, seules les banques étaient autorisées à utiliser ces installations. Avec les annonces d’aujourd’hui, les émetteurs d’instruments de paiement prépayés (IPP), les réseaux de cartes, les opérateurs de guichets automatiques en marque blanche et les plates-formes TReDS (Trade Receivables Discounting System) peuvent également utiliser ces fonctionnalités.

Interopérabilité des PPI et augmentation de la limite de compte à Rs 2 lakh: Pour tenter de promouvoir la transaction numérique, RBI a proposé de relever la limite du solde impayé des portefeuilles à Rs 2 lakh de Rs 1 lakh.

Prolongation de la limite provisoire des WMA: Pour aider les gouvernements des États à surmonter le stress financier causé par la pandémie de COVID-19, la RBI a annoncé une extension de la limite provisoire des avances de voies et moyens (WMA) de Rs 51,560 crore. En outre, RBI a amélioré la limite globale WMA des États et des territoires de l’Union (UT) à Rs 47 010 crore par an.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.