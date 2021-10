Les 10 prochains jours pour être massif pour les cryptos ! Tout ce que tu as besoin de savoir! – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Points forts

L’approbation des ETF à terme devrait changer la donne pour l’espace. ALT coins pour voir l’acceptation et l’adoption croissantes dans l’industrie.

Le mois a été passionnant pour l’espace crypto et contient peut-être des paquets de joie pour les commerçants de l’espace. L’approbation de l’ETF Bitcoin Futures de Proshare par la SEC américaine. Et l’approbation de Valkyrie par le NASDAQ, qui a été enregistré auprès de la SEC. Propulsera davantage Bitcoin et d’autres altcoins dans l’espace.

Le promoteur de la crypto met en lumière le fait qu’environ 85% de l’offre en circulation de Bitcoin n’a pas bougé depuis 90 jours. Et l’inflation accélère à plus de 5%. Le résultat pourrait être étonnant pour les créateurs de richesse de l’industrie.

Alt Coins Bouclez votre ceinture pour la balade !

Un autre analyste Altcoin éclaire quotidiennement avec les altcoins qui ont le potentiel pour un coup de pouce. Ces pièces ont reçu une valeur phénoménale des institutions. De plus, les pièces pourraient suivre les traces de Bitcoin ce quatrième trimestre.

Ethereum, le deuxième plus grand crypto, est prêt à entrer dans le buzz. Alors que Fox Entertainment offre 20 000 NFT de chanteur masqué. Ces NFT sont liés à la blockchain Ethereum. Cette décision pourrait grandement profiter à Ethereum. D’un autre côté, FTX est prêt à lancer le jeu NFT sur Solana. Ce qui profitera aux ingénieurs hispaniques.

Ancien porte-parole de Barack Obama, Hari Sevugun fait désormais partie de l’équipe d’Uniswap Labs. Hari Sevugun sera chargé d’assister l’organisation dans les relations avec les clients nouveaux et existants. Et la gestion des affaires médiatiques pour l’entreprise.

File coin est désormais officiellement le partenaire de stockage de la blockchain Flow. L’organisation est prête à fournir un stockage décentralisé pour les NFT émis sur le réseau du Dapper Lab. De plus, l’alliance permettra aux utilisateurs de Flow de frapper des NFT. Conservez l’adressage du contenu du système de fichiers interplanétaire (IPFS) et stockez les jetons.

Le quatrième trimestre semble exaltant pour les passionnés de l’espace. La suprématie croissante des bitcoins, associée à la croissance constante de l’adoption et de l’acceptation de l’altcoin. Les investisseurs et les commerçants de crypto sont tous prêts pour la course haussière tant attendue.

Lien source

Vues de la publication : 2