Les 10 records imbattables ? dans l’histoire de la NBA

Le glissement de terrain et la victoire historique des Memphis Grizzlies 152-79 est un nouveau record NBA : personne n’a jamais gagné pour un revenu de plus de 70 points. Le précédent plus gros battement avait eu lieu il y a près de 30 ans avec les Cleveland Cavaliers +68 contre Miami Heat le 17 décembre 1991. Un record qui nous amène à nous demander quels autres grands jalons doivent encore tomber dans la Ligue.

1. Les 100 points de Wilt Chamberlain

La légende de la NBA a atteint les 100 points le 2 mars 1962. C’était en tant que joueur des Philadelphia Warriors contre les New York Knicks, dans un match qui s’est terminé par un scandaleux 169-147. Un seul joueur a pu s’approcher de cette marque légendaire : Kobe Bryant avec ses 81 buts contre les Raptors de Toronto le 22 janvier 2006.

2. Russell Westbrook et ses triples-doubles moyens

Le meneur avait Oscar Robertson et son triple-double moyen, que la légende de Cincinnati Royales a atteint lors de la saison 1961-62 avec 30,8 points, 12,5 rebonds et 11,4 passes décisives. Westbrook l’a non seulement égalé, mais l’a dépassé en enchaînant cet exploit trois fois pour un total de quatre dans sa carrière : 2016-17 avec 31,6 + 10,7 + 10,4 ; en 2017-18 avec 25,4 + 10,1 + 10,3 ; en 2018-19 avec 22,9 + 11,1 + 10,7 ; et en 2020-21 avec 22,2 + 11,5 + 11,7 aux Washington Wizards.;

3. Les 73 victoires des Warriors

Au cours de la saison 1995-96, les Chicago Bulls de Jordan, Pippen et Rodman ont accompli l’impossible en terminant avec un record de 72 victoires et seulement 10 défaites. Cette première saison entière de ’23’ après son passage au baseball, n’avait été répétée par aucune autre franchise … jusqu’à l’arrivée des Warriors. Bien qu’ils aient été laissés sans bague, l’année universitaire 2015-16 restera dans l’histoire comme l’année au cours de laquelle Curry et compagnie ont dépassé une marque difficile à battre. Du 72-10 au 73-9.

4. Les 33 victoires consécutives des Lakers

Du 5 novembre 1971 au 7 janvier 1972, les Lakers de Los Angeles de Chamberlain, Pat Riley et Jerry West ont remporté 33 victoires consécutives, une séquence qui n’a pu être arrêtée que par les Milwaukee Bucks d’Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar. L’équipe qui s’est le plus rapprochée du record de Los Angeles a été les Golden State Warriors of Curry, Klay Thompson et Draymond Green… bien qu’à mi-chemin entre deux saisons régulières : ils ont atteint 28 entre le 9 avril 2015 (2014-15) et le décembre. 11, 2015 (2015-16).

5. Les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar

Ne dites pas panier, dites Kareem Abdul-Jabbar. La légende des Bucks et des Lakers a terminé sa carrière avec 38 387 points, le nombre le plus élevé de l’histoire de la NBA. Kareem a atteint ce nombre avec 6 712 coups sûrs depuis la ligne de tir, 15 837 paniers en jeu, dont un seul sur la ligne des 3 points. Seul LeBron James a une chance de battre : il est le troisième meilleur buteur de l’histoire avec 35 651 points.

6. Les 6 MVP de Kareem Abdul-Jabbar

Le record collectif d’Abdul-Jabbar est enviable, tout comme son record individuel. L’ancien joueur a accumulé six MVP de la saison régulière, trois chez les Bucks et trois autres chez les Lakers. Ce chiffre n’a été égalé par aucun autre joueur de la NBA, mais a été touché par Michael Jordan et Bill Russell. Les deux partagent le deuxième échelon avec cinq. Le troisième a Wilt Chamberlain et LeBron James en vedette avec quatre. Le joueur des Los Angeles Lakers est le seul des quatre actifs et le seul donc à avoir une chance de rattraper Kareem.

7. 30 passes décisives de Scott Skiles

L’entraîneur actuel d’Orlando Magic a terminé sa carrière de joueur avec une moyenne normale de 6,5 passes décisives. Un fait surprenant, en revanche, lorsqu’on découvre que l’ancienne base de l’équipe de Florido a en main le plus grand nombre de passes au panier dans un match de l’histoire avec 30 en 44 minutes sur le terrain. C’était le 30 décembre 1990, à sa deuxième saison avec le Magic. La victime? Quelques Denver Nuggets qui sont tombés pour 39 (155-116) dans un match qui s’est résolu en temps réglementaire.

8. Chamberlain et ses 55 rebonds

Le 24 novembre 1960, la NBA établit l’un de ses records les plus anciens et c’est encore une fois Wilt Chamberlain qui en est en possession. Le joueur des Philadelphia Warriors a atteint 55 rebonds dans un duel contre les Boston Celtics (31 d’entre eux en première mi-temps), que ceux du Massachusetts gagneraient par trois points. D’un autre côté, il convient de noter que le Top-5 avec le plus de sacs réalisés dans un match est dominé par Chamberlain lui-même et par un Bill Russell qui occupe les positions deux à quatre avec respectivement 51, 49 et 49.

9. Michael Jordan et ses 30,1 points par match

Michael Jordan est largement considéré comme le plus grand joueur de basket-ball de l’histoire, et il l’est, entre autres, pour sa capacité infinie à marquer. L’ancien des Chicago Bulls a terminé sa carrière (15 saisons dont deux avec les Wizards) avec une moyenne de 30,1 points par match. À ce stade, seuls deux joueurs pourraient l’égaler ou le dépasser. Nous parlons de Kevin Durant et LeBron James, qui avec respectivement 27,1 et 27, occupent les quatrième et sixième positions de buts par match.

10. Memphis Grizzlies et leur +73 contre Oklahoma City

Memphis a établi ce 3 décembre 2021, la plus grande victoire de tous les temps en NBA : +73 d’écart après avoir battu Oklahoma City Thunder 152-79. Le précédent record, +68 (148-80) le 17 décembre 1991, était détenu par les Cleveland Cavaliers. Les Cavs de Mark Price, Larry Nance Sr. et Craig Ehlo ont battu le Miami Heat ce jour-là avec Glen Rice, Steve Smith, Willie Burton…