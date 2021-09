Les 10 révélations les plus excitantes du Nintendo Direct de septembre 2021

in

Kyle : Je n’ai jamais été fan des RPG de cartes. Cependant, j’adore le travail de Yoko Taro, donc ce sera celui que je reprendrai le premier jour. Si Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est même moitié moins bon que NieR: Automata par un hasard mince et improbable, alors les fans de JRPG vont se régaler.

Marie: Je suis… tellement excité pour ce jeu. Mais pourquoi, demandez-vous ? Un simple JRPG basé sur une carte n’a rien d’étonnant, n’est-ce pas ? Avec le réalisateur de la série Nier Taro et le compositeur de musique Nier Keiichi Okabe à la tête de ce projet, cependant, il y a tout à fait le droit d’être pompé pour celui-ci.

Le monde entier de ce jeu est fait de cartes à jouer, des cartes aux batailles, ce qui est un concept vraiment cool pour un jeu. Pourtant, je sais juste qu’il s’agit d’une idée originale de Taro accompagné de la magnifique musique d’Okabe, j’aurai sans aucun doute le cœur brisé et brisé en tout petits morceaux grâce à un jeu de cartes.