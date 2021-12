Les 10 séries animées de 2021

Par : Fabio Mejía et Iván Samudio

Après que le monde s’est arrêté l’année dernière, d’une manière « similaire » à ce qui a été dit dans l’histoire de science-fiction écrite par Harry Bates vers 1940, la planète Terre a dû faire face à un arrêt notoire des productions culturelles et de divertissement, pour lesquelles le streaming d’une certaine manière avec ses difficultés a réussi à maintenir le flux de séries et de films à flot.

Après avoir surmonté tant d’adversités dans une large mesure, nous vivons aujourd’hui un âge d’or dans le divertissement et nous avons un large éventail de plateformes, une gamme diversifiée de contenus, où bien sûr l’animation a trouvé son refuge, soit avec des productions ancrées dans des projets transmédias, des séries avec une ligne éditoriale détaillée ou des produits beaucoup plus populaires pour tous les types de publics.

Cette liste, au-delà de donner un bilan chiffré, cherche à exalter les meilleures séries animées de 2021, le tout comme prétexte pour ouvrir les sens et découvrir de nouveaux mondes.

10. Et si… ?

Disney + (11 août)

Basée sur la célèbre série de bandes dessinées présentant des histoires parallèles sur les personnages les plus emblématiques de Marvel, cette anthologie continue de confirmer la prémisse du multivers précédemment établi par les séries WandaVision et Loki. Son format animé remplit l’objectif de nous montrer les mêmes personnages mais appartenant à d’autres dimensions, qui connaissent une série de variations historiques intéressantes qui modifient leurs caractéristiques et leurs destinations.

Cette production fait officiellement partie du canon du MCU, ouvrant ainsi encore plus la possibilité de nombreux autres univers, qui peuvent présenter de nouveaux personnages et affecter d’une manière ou d’une autre la ligne narrative que nous avons apprise.

9. Travail à l’intérieur

Netflix (22 octobre)

Sans grosses publicités, ni beaucoup de publicité, il est sorti discrètement sous prétexte d’être la nouvelle création de la société de production Shion Takeuchi, connue pour avoir écrit des épisodes d’autres productions animées telles que Gravity Falls, Disenchantment, Regular Show et Adventure Time.

Cette comédie animée pour adultes s’est progressivement positionnée grâce à son histoire particulière et charmante, ses intrigues se déroulent dans un univers où toutes les théories du complot les plus célèbres sont réelles. Reagan, son protagoniste, est un scientifique d’une unité secrète du gouvernement américain, à la recherche des vrais dirigeants de la planète.

Sans aucun doute, une curieuse animation qui nourrit la curiosité et l’imagination, mais suscite aussi de nombreuses inquiétudes chez le public.

Après une fin radicale au projet renaissant de Clone Wars, Dave Filoni, le nouveau génie gâté de Star Wars, a décidé de créer le spin-off de Clone Force 99 également connu sous le nom de « The Bad Batch ». Une équipe de 5 clones génétiquement modifiés de la planète Kamino, qui a fait une apparition avec des centaines d’applaudissements dans le dernier arc de cette série susmentionnée.

Dans un tel voyage pour affronter leur destin, entre survie et hors-la-loi après la chute de la République avant la montée de l’Empire, cette escouade diversifiée et compliquée mais efficace développera une aventure pour en savoir plus sur leur passé où ils s’uniront un peu fille nommée Omega, qui est la clé d’une série de plans perpétrés par l’Empire qui sont liés aux autres séries et aux films ultérieurs de la saga.

7. Blade Runner : Lotus noir

HBO Max (14 novembre)

Si vous êtes ceux qui vous ont mis mal à l’aise en regardant l’adaptation de Cowboy Bebop, malgré le fait que Shinichiro Watanabe lui-même était consultant, calmez-vous, ce génie de l’animation japonaise participe ici en tant que directeur créatif, avec une série 3D qui est un direct suite 10 ans après le court métrage Blade Runner : Black Out.

Le cyberpunk est de toute sa splendeur visuelle pour une histoire de cet univers créé par Ridley Scott, basée bien sûr sur l’œuvre littéraire magistrale du maître Philip K. Dick. Dans la lutte constante des réplicants pour être acceptées dans la société, l’une d’entre elles nommée Elle, cherche inlassablement les souvenirs d’un passé effacé de sa mémoire, qui est lié à la pègre de la ville de Los Angeles en 2032.

6. Guerres des étoiles : Visions

Disney + (22 septembre)

Bien que cette production ne soit pas considérée comme canon dans l’univers de Star Wars, elle est jouée pour réaliser un projet qui, d’une manière proche de ce qu’Animatrix a proposé il y a tant d’années, parvient à mélanger le meilleur de l’animation japonaise avec l’empire conçu par lui. grand George Lucas.

Tout au long de 9 épisodes sous forme d’anthologie animée, les studios Kamikaze Douga, Studio Colores, Geno Studio, Trigger, Kinema Citrus, Production IG et Science SARU, créateurs de productions telles que Burn The Witch, Kill la Kill, Haikyu et Space Dandy, ont défini en mission pour créer diverses histoires avec un sceau japonais autour de personnages de cette galaxie parmi les Jedi, les droïdes, les chasseurs de primes et d’autres menaces.

5. Arcane

Netflix (06 novembre)

Cette année, Riot Games a décidé d’entrer dans d’autres domaines du divertissement avec son empire, afin de créer d’autres productions au sein du célèbre univers du jeu vidéo Leagues Of Legends.

En dehors de son style impeccable d’animation, de montage et de conception sonore, il brille pour développer 9 épisodes sur le grand conflit social et politique entre la ville de Piltover et la société asservie de Zaun. Cela sert de préquelle à divers héros et personnages du jeu, en se concentrant sur la rivalité des sœurs Jinx et Vi.

Arcane est l’une des rares adaptations de jeux vidéo à se démarquer par son excellent développement narratif, équilibré par son style de film d’animation.

4. L’aventure bizarre de Jojo : l’océan de pierre

Netflix (1er décembre)

Ce titan de la télévision en streaming s’est lancé dans la construction d’un solide catalogue d’animation japonaise, composé de blockbusters qui s’avèrent être internationalement connus. Ce n’est pas pour moins que dans leurs rangs ils avaient à portée de main l’adaptation du célèbre manga d’Hirohiko Araki, de son premier arc avec la légende de Jonathan Joestar et Dio Brando, en passant par l’aventure de Jotaro Kujo et les croisés de la poussière d’étoile, jusqu’aux spin-off de Kishibe Rohan.

Dans Stone Oceam, on nous raconte l’histoire d’une prison à sécurité maximale pour femmes, dans une histoire de déception et de trahison à la manière d’Orange Is The New Black, mais avec tous les super pouvoirs et le fantasme aberrant de Jojo. Jolyne Kujo, fille du légendaire Jotaro, a été reconnue coupable d’un crime qu’elle n’a pas commis, grâce à l’aide de son père elle obtiendra les capacités caractéristiques des personnages de cette série, afin de laver son nom et être libre .

3. Opposés solaires

Étoile + (29 septembre)

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas convaincu la dernière saison de Rick et Morty, cela peut vous intéresser, puisque Solar Opposites est la nouvelle série de Justin Roiland. Piensen por un momento es una premisa parecida a la de Alf, pero en vez de que sea un extraterrestre son 5 y buscan de forma desesperada salir del planeta Tierra, ya que se encuentran varados en los Estados Unidos tratando de entender las extrañas conductas de los êtres humains.

A la clé d’une comédie de situation, un étrange agenda commence à se tisser pour reconstituer sa race et sa planète utopique détruite par un astéroïde, tandis que des histoires parallèles sont narrées pleines d’introspection, d’existentialisme et d’un ton sauvage d’humour noir, acide et satirique.

2. L’Attaque des Titans (quatrième saison)

Crunchyroll (décembre 2020 – mars 2021)

Basée sur le manga homonyme créé par Hajime Isayame, cette adaptation réalisée par Tetsurō Araki et produite par Wit Studio en collaboration avec Production IG, a débuté sa diffusion le 6 avril 2013 et à ce jour quatre saisons ont été diffusées, avec un total satisfaisant.68 chapitres tout au long de ces 8 années.

Le tournant de la saison dernière a amené ses protagonistes, ainsi que toute une classe et un système politique, à entrer en conflit entre les empires de Paradise et de Marley, déclenchant une guerre imminente. La fragilité des amitiés, les questions éthiques au milieu de tels conflits, les idées existentielles et les intérêts personnels déguisés par l’idée fausse du bénéfice général, sont les grands thèmes que ce récent opus met en lumière.

En Colombie, c’était l’une des productions animées les plus regardées et les plus attendues de l’année, donc le battage médiatique grandit à nouveau avec la prochaine première de ses épisodes de clôture.

1. Invincible

Amazon Prime (25 mars)

Si le genre des super-héros pour beaucoup a complètement saturé le marché, pour d’autres il continue d’être une source de passions et encore plus quand apparaissent des produits qui donnent à ce type d’histoires des airs différents.

Robert Kirkman, créateur de The Walking Dead et l’un des esprits créatifs du label d’édition Skybound, a donné son approbation satisfaisante à cette adaptation animée d’une de ses plus célèbres bandes dessinées, où tout réside dans le drame, les actions et les conséquences d’un jeune homme. Aspirant super-héros inexpérimenté.

Avec 8 chapitres pleins de sang et de force, accompagnés d’un casting de rêves où l’on retrouve les noms de Steven Yeun, JK Simmons et Sandra Oh, Invincible prend le meilleur de DC et Marvel pour créer de nouveaux héros et jouer avec eux à volonté. La production d’Evan Goldberg et Seth Rogen, après avoir travaillé sur The Boys, brille avec un projet dans lequel le rôle des super-héros dans le présent est une nouvelle fois remis en cause.