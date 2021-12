Les 10 séries les plus piratées de 2021 : intérêt pour le genre fantastique et surtout Disney+ | Divertissement

Une page torrent bien connue a partagé les séries les plus téléchargées en 2021 et il existe une plate-forme qui triomphe : Disney +.

Malgré le fait que les plateformes lancent une multitude d’offres pour convaincre les utilisateurs et que nous soyons tous de plus en plus sensibilisés au sujet, le piratage est toujours en vigueur. Plusieurs facteurs influencent ce problème, comme l’impossibilité de s’abonner à toutes les plateformes ou la fragmentation de l’offre.

Lorsqu’une série devient à la mode, tout le monde veut la voir et lorsque vous consultez la liste des 10 plus piratées, vous pouvez voir cet aspect. Dans ., ils ont partagé les informations publiées par le site de référence TorrentFreak à cet égard et il est évident que les plus piratés ont été les plus commentés au cours des derniers mois.

De plus, il ressort du premier coup d’œil que Disney + domine la liste. Sur les six premières séries, cinq sont issues de cette plateforme. Il n’a été infiltré que par The Witcher, le reste est du contenu de super-héros.

Il y a quelque chose qui est aussi dans la liste : le prédominance du genre fantastique dans toutes ses possibilités, à commencer par les super-héros, Bien sûr, cela. Les récits réalistes n’atteignent pas les utilisateurs qui téléchargent habituellement des séries via ce système.

Voici la liste des 10 séries les plus téléchargées par torrent :

Sorcière écarlate et vision (Disney+) Loki (Disney+) Le sorceleur (Netflix) Faucon et le soldat de l’hiver (Disney+) Œil de Faucon (Disney+) Et qu’est-ce qui se passerait si…? (Disney+) Fondation (Apple TV+) Rick et Morty (Netflix / HBO Max) Ésotérique (Netflix) La roue du temps (Amazon Prime Vidéo)

Aucune plateforme ne peut être fière d’apparaître ici, mais oui Il sert de référence pour savoir ce qui triomphe et comparer entre eux. Ceci est intéressant étant donné l’opacité qu’ils ont tendance à avoir sur la question du partage de données d’audience spécifiques.

Nous sommes sûrs que vous connaissez beaucoup de ces séries ou que vous les avez vues. Sinon tu prends déjà du temps car dans chacun d’eux, il y a des sujets d’intérêt, surtout si vous aimez le fantastique.