Les 10 temps forts de la phase de groupes internationale – Jour 4

Nos équipes cimentent leurs places dans les brackets supérieur et inférieur lors de la dernière journée des groupes à Bucarest.

Ce furent quatre jours fantastiques de Dota 2 en tant que The International 10. Pour certaines équipes, leur temps sous les projecteurs est terminé. Mais pour le reste, la corvée des Playoffs du Main Event approche à grands pas.

ESTNN décompose toute l’action et notre classement final du jour 4 à TI 10.

Les esports SG sont éliminés

Deux équipes doivent être éliminées avant d’atteindre la scène principale, et le cœur lourd, nous disons au revoir à @ThunderAwakengg et @SGesportsBR alors que notre phase de groupes touche à sa fin. #TI10 – L’International (@dota2ti) 10 octobre 2021

L’équipe SGE rejoint le Thunder Predator d’Amérique du Sud pour dire au revoir à Bucarest.

Leur première série de la journée les a vus affronter le Quincy Crew de NA, et malgré un dur labeur de 51 minutes, ils n’ont pas réussi à remporter la victoire. Les choses ne se sont pas mieux passées dans leur deuxième série Day 4; Team Spirit les a facilement dépassés en deux coups secs. Le match 2 s’est terminé en seulement 22 minutes, et avec lui, le voyage SG esports TI 10.

Team Secret revient

Team Secret a subi des pertes inattendues lors de la phase de groupes, mais ils ont pu se racheter le dernier jour. Ils ont remporté la victoire finale avec un 2-0 contre Vici Gaming, décrochant la deuxième place du classement du groupe B.

Leur série précédente contre Fnatic les a vus tomber face à l’équipe SEA 2-0. Cette victoire a été une victoire vitale pour Fnatic, portant son score total à 1-4-3 et les poussant à la 8e place du classement. Juste assez pour leur accrocher un point de support inférieur.

Nous devrons attendre et voir comment se situe le rival régional T1 dans le Upper Bracket. S’ils tombent, nous pourrions simplement voir les deux équipes s’affronter à un moment donné pendant le Main Event.

Le PSG.LGD termine les Groupes 15-1

Mis à part leur série Day 2 contre Team Secret, qui s’est terminée par une égalité, LGD a traversé la phase de groupes. La puissance chinoise regarde au sommet de son art après les quatre derniers jours de jeu, et certainement parmi les favoris pour remporter l’Aegis cette année.

Leur dernière série de la journée les a vus prendre l’équipe restante de SA, la côte des bêtes, avec un vol de Roshan parfaitement chronométré dans le match 2 vers la fin de la marque des 21 minutes.

La défaite fait chuter la côte des bêtes à la 5e place du classement du groupe B, leur assurant une place dans le bracket inférieur. Mais LGD obtiendra sa sélection de la récolte UB lorsque l’équipe reviendra après la pause de demain.

Highlight Series: Elephant vs QC’s slugfest de 62 minutes

Il y a eu une flopée de grands coups sur la scène de Bucarest aujourd’hui. Mais une série avait cette douce combustion lente et aller-retour. La corvée absolue entre Elephant et Quincy Crew.

Ce fut une défaite écrasante pour Elephant dans le match 1, qui a vu Quincy Crew conclure les choses en 32 minutes avec une avance de 16 éliminations et une augmentation de 17 000 de la valeur nette. Mais plutôt que d’avoir l’air démoralisé alors que les choses s’ouvraient pour le deuxième match de la série, Lu « Somnus丶M » Yao et le reste de la super équipe chinoise sont revenus en force. Échanger des kills pendant la bataille pour le premier sang avant même que l’horloge n’ait atteint 1 minute.

De là, Elephant a pris les voies. Avec Eurus remportant le premier rang sur son choix Sniper, et le milieu et le bas se terminant par un match nul. Ils ont réussi à conserver une avance modeste mais constante sur l’or jusqu’à la barre des 30 minutes. C’est à ce moment-là que le combo d’une protection bien placée et d’une fumée intelligente a vu Quincy Crew se déplacer. Bien que la fumée ait éclaté, le combat d’équipe qui en a résulté leur a permis d’attraper et de tuer Zhang « Eurus » Chengjun. Les aider à récupérer l’avantage de la valeur nette.

Mais Elephant n’abandonnait pas là. Ils ont continué à tenir le coup, ils ont même fait reculer les choses pendant une minute chaude. Mais une victoire solide d’Arif « MSS » Anwar sur Eurus signifiait que le retour était de courte durée.

Malgré son début difficile en phase de laning, Yawar « YawaR » Hassan a réalisé un excellent match sur Terrorblade. Il est allé 18-5-18 sur le héros; nous n’avons vu TB que 17 fois jusqu’à présent, avec un taux de victoire de 53%. Le choix de l’éléphant pour Eurus, ce jeu a été plus populaire. Weaver est le septième héros le plus choisi de l’événement jusqu’à présent, avec un total de 43 choix et un taux de victoire de 51% au total.

Ce fut un deuxième match en montagnes russes, avec finalement s’incliner contre QC à 62 minutes.

Classement final

Une fois la phase de groupe terminée, les parenthèses supérieure et inférieure sont définies. Voici le classement final et les équipes qui joueront pour l’Aegis of Champions dans The International 2021 ! #TI10 pic.twitter.com/FUuujhOlK3 – L’International (@dota2ti) 10 octobre 2021

La Chine a continué de se déchaîner dans les groupes, Invictus Gaming remportant la première place du groupe A et le PSG.LGD prenant la première place du classement du groupe A. CIS et EU ont également fait une démonstration, avec Virtus.Pro décrochant leur place UB, prenant la deuxième place dans le groupe A. Alors que Team Secret a organisé son retour pour assurer la deuxième tête de série pour le groupe B. Le reste de notre Upper Bracket est prêt à comprennent OG, Vici Gaming, T1 et Team Spirit. Ce qui ne manquera pas de procurer beaucoup de sensations lorsque le Main Event commencera le 12 octobre.

Assurez-vous de rester à l’écoute d’ESTNN pendant que nous vous aidons à récapituler toute l’action.