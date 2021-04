Les 10 voitures électriques avec moins d’autonomie | Moteur

Quels sont les 10 voitures électriques avec moins d’autonomie de 2021? Est-ce une science exacte? Sont-ils tous encore dans le catalogue en tant que voitures neuves? Sont-ils automatiquement jetables? Soyez prudent avec cette liste, car, dans tous les cas, elle repose sur l’un des aspects les plus importants au moment de choisir celui qui vous intéresse le plus.

le ‘scope’ ou ‘range’ avec laquelle vous pouvez vous déplacer dans une voiture 100% plug-in finit par être, si vous nous autorisez l’expression, “ la mère de l’agneau ” dans ce jungle de possibilités qu’est devenu mobilité. Voitures, motos, scooters, véhicules de type “ Segway ”, monocycles … L’offre est infinie et si ni les administrations ni les autorités ne sont en mesure d’harmoniser autant de variété sur la voie publique, ne soyez pas surpris que vous ne sachiez pas très bien pourquoi vous choisissez à vos voyages.

Si vous êtes habitué à votre ordinateur de bord diesel habituel, ne vous attendez pas à ce qu’un «plug-in» vous permette de parcourir 800 ou 900 kilomètres d’affilée; en revanche, ce n’est plus habituel que l’électricien moyen a moins de 100 km autonomie estimée (comme les premiers plug-ins testés il y a 15 ans dans Auto Bild, par exemple).

Attention cependant, car les vrais bénéfices ils finissent toujours par être un peu mineurs que les promis. Et tandis que dans les voitures électriques de milieu de gamme – avec entre 250 et 400 km à faire avec des batteries chargées – cette perte ne doit pas vous laisser bloqué, en dessous de ces valeurs, le risque est beaucoup plus grand.

Offre beaucoup (trop?)

Du coup, comme vous pouvez le constater, même si vous êtes courageux et vous laissez emporter par le courant -et jamais mieux dit- électrique, vous n’aurez pas tout fait déjà, car de nombreux modèles dont les batteries ont des batteries coexistent sur le marché pour du neuf et les voitures d’occasion un kilométrage estimé très limité. Et cela, qui semble être un détail mineur, dans un pays comme l’Espagne où il n’y a pas exactement beaucoup de prises ou des temps de charge réduits lorsque vous avez la chance de les trouver, car cela pourrait devenir un réel problème. Et même te faire trop dépendant des infrastructures et des frais Dans des endroits que vous ne pouvez pas contrôler comme à la maison – au travail, dans la rue, dans un centre commercial …-.

Dans la nouvelle électricité, Eh bien, l’investissement ne sera d’aucune utilité si vous devez souffrir complètement et que vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre une accélération inattendue, une vitesse de croisière plus élevée que d’habitude parce que vous êtes pressé ou un changement d’itinéraire en raison d’un détour temporaire ou pour faire des affaires supplémentaires.

Dans l’électrique d’occasionDe plus, il est nécessaire de surveiller le vieillissement des batteries, car elles perdent leurs performances avec les cycles d’utilisation et de recharge, comme toute «batterie». Et si dans certains modèles vous n’étiez plus en reste …

En ville, l’autonomie donne plus d’elle-même

Dans la location électrique, dans lequel vous n’avez pas à vous soucier de la durée de vie utile de leurs éléments, mais en ce qu’ils sont disponibles avec un kilométrage estimé suffisant pour répondre immédiatement à un besoin spécifique.

C’est pourquoi les entreprises de “ covoiturage ” ont tendance à avoir dans leurs flottes certaines des voitures électriques moins autonomes que vous verrez en 2021, même si elles peuvent déjà être abandonnées. Ne les dédaignez pas de les louer pendant un certain temps ou de les acheter pour les avoir quand vous le souhaitez! Cela dépend de l’utilisation que vous allez en faire.

De plus, si vous ne vous déplacez que dans la ville, rappelez-vous que 50 kilomètres de fret disponible, par exemple, à travers le trafic intense et les ruelles pour vos trajets quotidiens nombreux mais courts ils donnent beaucoup d’eux-mêmes. Mais bien sûr, si même ce faible chiffre est déjà abaissé dès que vous montez …

Peu de piles

Donc, voici 10 électriques avec moins d’autonomie en 2021 que beaucoup d’autres, qui pourraient porter leurs fruits si leurs prestations réduites vous conviennent … ou être un désastre pour votre mobilité et pour toute tentative d’amortissement de l’investissement:

1 Citroën Ami

La Citroën AMI qui prend le gâteau, car c’est une non-voiture (quad léger, en fait) conçue pour qu’elle puisse être achetée à la FNAC, louée … et, finalement, utilisée juste pour se déplacer dans la ville.

Il n’a que 75 km d’autonomie. Mais si vous lisez le test de la Citroën AMI que nous avons fait dans la présentation, vous finissez peut-être aussi par vous demander: pourquoi avez-vous besoin de plus?

Minimó 2 places

Le Seat Minimó a déjà été vu cette année avec cet aspect. Il représente le concept minimaliste de mobilité individuelle pour Seat et inaugure, avec le scooter électrique et le scooter Seat Mó, une nouvelle ère dans les 70 ans de la marque espagnole. Avoir environ 100 km d’autonomie maximum.

3 Renault Twizy

Entre le prototype que nous avons testé à l’époque en France et la version finale, il a seulement changé que le second avait des «portes», même si au début c’était un accessoire. Pionnier de ce type de mobilité et fabriqué par Renault à Valladolid, le Renault Twizy continue d’être servi en version 45 (avec 100 km d’autonomie) et version 80, avec 90 km de gamme.

4 Reva i

On remonte davantage dans le passé … à tel point qu’on parle presque des origines de l’électromobilité «moderne» en Espagne et en Europe, puisque nous sommes venus assister à la présentation de cette voiture il y a près d’une décennie. Il coûtait environ 12000 euros sans aide – c’est pourquoi un utilitaire semi-turbo diesel sortait à ce moment-là, pour vous donner une idée – ses performances étaient les plus basiques au monde et ses batteries au plomb lui conféraient une autonomie théorique de environ 80 kilomètres optimistes. Mais attention, car elle est toujours considérée comme une voiture de location dans de nombreux endroits en Europe!

5 Invicta Electric Epica

Ces petits véhicules attrayants, fonctionnels et, bien sûr, électriques peuvent désormais être achetés en Espagne. le Invicta Electric Epica C’est un microcar à conduire dès l’âge de 18 ans, qui a le minimum et l’essentiel pour se déplacer dans la ville. Il a 120 kilomètres autonomie.

6 Invicta Electric Eidoia

Ce quadricycle biplace curieux et coloré, qui vient également du géant asiatique, a la particularité que peut être transporté sans carte B, à partir de 15 ans avec la licence correspondante et offre jusqu’à 140 km autonomie.

7 Renault Twingo ZE

Voici quelques voitures très similaires qui partagent une plate-forme, des lignes principales et, comme vous pouvez également le voir, des avantages. Le premier d’entre eux est la Renault Twingo ZE 2020, qui déclare une autonomie d’environ 190 km.

8 Smart ForTwo électrique

Cette Smart ForTwo (vous avez la version mise à jour ci-dessous) électrique -même avec cette décoration bicolore- vous en avez marre de la voir dans les grandes villes comme une voiture de a toujours été fondamentalement conçu pour cet usage, de par ses qualités, ses modes de paiement … et la gamme de ses batteries. Avec ses 133 km à rouler avec des batteries pleines, c’est sans doute un autre car c’est un autre des les 10 voitures électriques avec moins d’autonomie que nous savons déjà en 2021.

9 Smart EQ ForFour

Mercedes bat son plein avec sa deuxième signature EQ, qui continuera à marquer l’avenir électrifié du groupe Daimler avec un rôle de plus en plus important. Cependant, la réplique “ la plus chic ” que nous ayons vue de son “ frère ” de développement, la Twingo, était la Smart ForFour, également disponible en version plug-in et quatre portes. le Smart EQ ForFour, avec 153 km d’autonomie estimée.

10 Mazda MX-30

Nous terminons cette liste avec le récent et raffiné Mazda MX-30, un SUV élégant qui n’est pas l’un des plus connus, mais qui combine les qualités les plus intéressantes. Nous l’incluons ici car bien qu’il s’agisse d’un crossover, il possède également des attributs de modèles de segment supérieur, mais qu’il reste dans certains – d’autre part, non négligeable – 200-265 km d’autonomie Cela signifie que dans cette section, il est un peu en dessous de ses concurrents, surtout si vous souhaitez l’utiliser en dehors de la ville et profiter de ses avantages.

Cet article a été publié dans Autobild par Rodrigo Fersainz.